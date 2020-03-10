 Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2020

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Мир

Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая

Торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы состоятся "в разгар политического сезона" в США, объяснил глава Белого дома свой отказ от визита.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы над гитлеровской Германией. Белый дом сообщил о решении главы государства во вторник, 10 марта. Торжественные мероприятия в Москве состоятся "в разгар политического сезона" в Соединенных Штатах, объяснил Трамп свой отказ, добавив, что ценит приглашение Кремля.

Российская сторона пока не знает, кто представит Соединенные Штаты на мероприятиях в День Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков несколькими часами ранее. Тогда же он рассказал об отказе Трампа приехать в Москву. При этом издание "Коммерсант" со ссылкой на собеседника в госструктурах США сообщило, что американская сторона будет представлена на самом высоком уровне.

Президент РФ Владимир Путин ранее порекомендовал странам антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая. "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил он в интервью ТАСС.

В США 2020 год связан с выборами президента. До июня в стране проходят предварительные внутрипартийные голосования, после которых кандидаты от республиканцев и демократов будут официально выдвинуты на партийных съездах. Выборы главы государства запланированы на 3 ноября.

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  • Зигбург

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  • Зигбург

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    Зигбург

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  • Зигбург

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    На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    P.S.

    Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de


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