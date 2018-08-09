Белорусский юрист о причинах задержаний журналистов независимых СМИ

Белорусский Следственный комитет обвинил журналистов независимых белорусских СМИ, в числе которых - корреспондент DW Павлюк Быковский, в "краже новостей у государства". В их домах были проведены обыски, изъята вся оргтехника, системные диски и другие информационные носители. Журналистов отвезли на допрос в центральное управление Следственного комитета, где задержали на 72 часа до выяснения статуса или предъявления обвинений. DW поговорила с главой "Белорусской ассоциации журналистов", юристом Андреем Бастунцом о правомочности задержаний, характере обвинений и конкуренции на рынке белорусских СМИ.

DW: Следственный комитет обвиняет журналистов ряда белорусских изданий в "несанкционированном доступе к компьютерной информации" государственного агентства "Белта". Какую ответственность и какое наказание предусматривает данная статья Уголовного кодекса?

Андрей Бастунец

Андрей Бастунец: Задержанных журналистов обвиняют по ч.2. ст.349 Уголовного кодекса РБ "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный с личной заинтересованностью и причинивший существенный вред". Вообще, данная статья предусматривает ответственность за хакерские действия: взлом систем безопасности и проникновение в системы безопасности. Журналистов обвиняют в том, что они под чужими паролями получали, в общем-то, открытую информацию из ленты государственного телеграфного агентства "Белта".

- Применялась ли ранее эта статья в Беларуси?

- Я не могу уверенно утверждать, что она к кому-либо применялась, но в отношении журналистов она применяется впервые.

- Какое наказание предусматривает эта статья?

- Максимальное наказание в рамках этой статьи - до двух лет лишения свободы. Кстати, обвиняемые по этой статье не могут быть задержаны и содержаться под стражей до суда. К ним можно применить подписку о невыезде или же обязать их являться на следственные действия, но их нельзя содержать под стражей.

При этом законодательство предусматривает возможность задержать человека на срок до трех суток для установления его статуса - обвиняемого или подозреваемого - или снятия с него какого-либо статуса. Именно этой возможностью и воспользовалось следствие, задержав журналистов на 72 часа, чтобы, возможно, получить у них какую-то информацию, пользуясь их растерянностью. Им, естественно, никто не говорит, что по истечении 72 часов их должны отпустить.

- Журналистов обвиняют в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта". Какую ценность представляет собой платный контент "Белты"? Ведь это же информационное агентство, так что информация спустя краткое время становится общим достоянием.

- Подписчики информационной ленты "Белта" получают информацию на 15 минут раньше, чем она размещается в свободном доступе. И поэтому большинство журналистов пользуются открытой лентой "Белта".

Кроме того, материалы этого агентства, которые размещали на своих страницах новостной портал tut.by и независимое агентство "БелаПАН" (сотрудники которых были задержаны СК - Ред.), сопровождались ссылками и гиперссылками на "Белту", то есть, все требования агентства выполнялись. Тем нелепее выглядят все предъявленные обвинения, и непонятно, о нанесении какого существенного вреда здесь можно говорить.

- Какие возможности есть у задержанных журналистов доказать свою невиновность?

- Журналисты обеспечены адвокатской помощью, и я думаю, адвокаты приложат максимум усилий, чтобы доказать нелепость обвинений. Другое дело, насколько это возможно в Беларуси, где существование независимого суда не является фактом. Какие шаги будут приниматься конкретно, я не могу сказать - с тех людей, которых допрашивали в Следственном комитете, взяли подписку о неразглашении информации о следственных действиях, так что сейчас мы располагаем минимумом информации и еще меньше информации мы можем раскрыть. Я уверен, что все возможные правовые шаги будут предприняты, а о том, какими именно они будут, говорить пока рано.

- Насколько соизмеримы обвинения, выдвигаемые журналистам, с принятыми в их отношении действиями: обыском, изъятием всей техники и информационных носителей, вплоть до банковских карточек, наконец, задержанием на трое суток?

- Я думаю, что средства, которые использует Следственный комитет, показывают, что цель этих действий совсем не та, которая декларируется публично. Действия СК абсолютно несоизмеримы с обвинениями - это все равно, что расстреливать за проезд в транспорте без закомпостированного билета. Они препятствуют дальнейшей работе редакций, в которых работают задержанные журналисты, ведут к запугиванию представителей СМИ и к возможной утере конфиденциальных данных, поскольку были изъяты компьютеры, системные диски и другие носители информации.

- С чем вы связываете обыски и задержания журналистов?

- Я думаю, что основной мишенью были сотрудники независимых интернет-изданий - портала tut.by, агентств БелаПАН, NAVINY.by и, возможно, журналисты, которые раньше работали в издании "Белорусы и рынок", в том числе, Павлюк Быковский, сотрудничающий с DW.

Tut.by - это наиболее популярный белорусский ресурс, занимающий в стране третье место по посещаемости после Google и "Яндекса", а среди белорусских интернет-СМИ - и вовсе первое с большим отрывом. NAVINY.by - прямой конкурент "Белты", поскольку это информационное агентство, которое тоже относится к наиболее популярным и посещаемым ресурсам. "Белорусы и рынок" - популярный экономический ресурс. Я абсолютно уверен, что в действительности, целью этой акции является попытка еще более усилить контроль над независимыми интернет-СМИ и показать всем журналистам, что "большой брат" за ними следит.

Я также вполне допускаю, что здесь присутствует недобросовестная конкуренция со стороны "Белты", и что идет речь о запугивании конкурентов. Недавно были опубликованы результаты социологических опросов о посещаемости белорусских сайтов, так вот там "Белту" даже сравнивать нельзя с тем же tut.by - посещаемость у "Белты" меньше в десятки раз. При этом с учетом белорусской специфики стоит понимать, что речь идет не об экономической конкуренции, а о конкуренции в борьбе за власть над умами.

- Важна ли в данной ситуации международная поддержка, или она рассматривается как вмешательство в независимое белорусское правосудие?

- Международная поддержка крайне важна, и я рад тому объему поддержки, который мы видим в эти дни. По-моему, после 2010-2011 годов такого всплеска никогда не наблюдалось: о задержаниях написали ведущие мировые информационные агентства, в поддержку журналистов высказались и Совет Европы, и Евросоюз, не говоря уже о журналистских организациях. Эта поддержка очень важна, потому что именно она может остановить раскручивание этого колеса или воспрепятствовать тому, чтобы ситуация стала еще хуже.

- Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в дальнейшем? Что произойдет по истечении 72 часов?

- Я надеюсь, что задержанных журналистов выпустят - сегодня уже отпустили одну журналистку (на момент публикации интервью Белорусский следственный комитет отпустил на свободу редакторов интернет-издания tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину. - Ред.). Но журналисты будут находиться в статусе обвиняемых или подозреваемых. В их отношении будут проводиться следственные действия. Дойдет ли дело до суда, я не знаю - думаю, это зависит, в том числе, и от международной поддержки. Но в целом пытаться предугадать развитие событий в Беларуси - это очень неблагодарное дело.

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