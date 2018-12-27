Белорусский народный фронт пытается отстоять свой офис

Старейшая оппозиционная белорусская партия - БНФ (Белорусский народный фронт) может с наступлением 2019 года оказаться на улице. Ее руководство пытается добиться отсрочки платежа по долгу за аренду своего центрального офиса в Минске и призывает белорусов помочь. За полтора месяца собрано около 7000 долларов в эквиваленте, но этих денег недостаточно для погашения задолженности. Корреспондент DW попытался выяснить, почему возникла такая ситуация и какие настроения царят в партии.

Место БНФ в белорусской оппозиции

В октябре 2018 БНФ отметил свое 30-летие. Белорусский народный фронт и сейчас остается символом оппозиции. Эта политическая сила страны возникла раньше, чем Беларусь обрела суверенитет. Общественное объединение "БНФ Адраджэнне" создано в 1988 году, в партию оно оформилось в 1993 году, напоминает нынешний лидер БНФ Рыгор Костусёв, пришедший в организацию в первые годы ее создания. Ключевым моментом деятельности БНФ он называет работу фракции Народного Фронта в Верховном совете 12-го созыва. По его мнению, "если бы не БНФ, то, скорее всего, после развала СССР Беларусь оказалась бы в составе Российской Федерации".

Алексей Янукевич

С такой трактовкой роли БНФ согласен и зампредседателя партии Алексей Янукевич: "БНФ был и остается синонимом оппозиции, и некоторые его идеи сегодня подхватывает Лукашенко. Последние лет пять он громче всех говорит о суверенитете Беларуси как о безусловной ценности для всех ее граждан".

Между тем открытое финансирование оппозиционных политических партий и движений в Беларуси, как, впрочем, и членство в них, чревато проблемами на работе или учебе, вплоть до увольнения или отчисления. В этом на своем опыте убедились и члены партии БНФ. Как говорит Костусёв, их увольняют с работы в первую очередь, и в случае сокращения штатов, и за участие в акциях оппозиции.

Какие настроения царят в БНФ

"Я шесть раз пытался восстановиться после исключения из Белгосуниверситета, а до этого меня исключили из Минского колледжа предпринимательства. Сейчас вынужденно уехал учиться в Польшу, но если бы восстановили в БГУ, то вернулся бы не раздумывая", - говорит 21-летний Юрий Лукашевич, курирующий в партии работу с молодежью.

Юрий Лукашевич

"Я пришел сюда в 2015 году, когда "Моладзь БНФ" (Молодежь БНФ - молодежное крыло партии БНФ) по сути распалась - кто-то ушел во взрослую организацию, кто-то в другие партии и движения, кто-то вообще перестал заниматься политикой. За три последних года удалось возродить организацию - у нас сотни активистов и "первички" в 10 городах страны", - рассказывает Юрий. Он уверен, что "хоть пока БНФ не одержал видимую победу, партия в любом случае продолжит работу".

Самому младшему активисту БНФ сегодня 14 лет (он состоит в "Моладзі БНФ" с согласия родителей), самому старшему - Феликсу Шкирманкову - за 90. Партия сегодня объединяет самых разных людей - и по возрасту, и по социальному статусу. Всего в БНФ, по словам Янукевича, шесть с половиной тысяч человек, и партийные структуры есть во всех регионах страны: "БНФ трансформируется в иную партию только после того, как выполнит свои задачи".

Кому нужен офис БНФ?

Нынешний офис БНФ на улице Чернышевского расположен в жилом четырехэтажном доме в цокольном этаже, фактически в полуподвальном помещении. Но и этот офис нашли с большим трудом после выселения из прежнего, который называли культовым - рядом с центральным минским проспектом, вспоминает Рыгор Костусёв.

"Сейчас в офисе БНФ - на 99 кв. метрах - зарегистрированы сразу шесть партийных структур - центральные офисы Партии БНФ и общественного объединения БНФ "Адраджэнне" ("Возрождение"), а также офисы минских городских и минских областных организаций партии и объединения. Формально каждая организация занимает по комнате, но мероприятия проводят по очереди в единственной большой комнате, вмещающей до сотни человек, рассказывает Костусёв.

Оплату офиса (около 2000 долларов в эквиваленте в месяц), курирует руководство партии. Проблемы, по словам Костусёва, связаны с тем, что тарифы на аренду и оплату ЖКХ постоянно растут, а пожертвований на деятельность партии с каждым годом становится все меньше: "Достаток членов партии БНФ упал, многие вынужденно закрыли свой бизнес, кто-то уехал в поисках работы за границу - в Европу, в США, в Россию, так как в Беларуси все сложнее зарабатывать на жизнь".

Важно, что офисом БНФ пользуются не только структуры партии, говорит Костусёв и приводит пример: "В понедельник на предрождественской неделе у нас прошло три мероприятия - заседание кампании "Право выбора", потом заседание оргкомитета по подведению итогов акции по поводу столетия Белорусской народной республики, вечером - заседание Управы БНФ, исполнительного комитета Сейма БНФ.

Важно, замечает Лукашевич, что офис БНФ - место проведения как минимум 5-6 раз в месяц мероприятий для молодежи - тренингов, мастер-классов. Для всех желающих здесь также проходят встречи с деятелями культуры, концерты, выставки, презентации, и очень часто, подчеркивает Костусёв, это мероприятия, в аренде для которых отказывают собственники минских коворкингов и арт-пространств.

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