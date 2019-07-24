Белорусский дипломат в Турции получил огнестрельные ранения

В Анкаре отставной турецкий военнослужащий в среду, 24 июля, напал на советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева, который получил несколько тяжелых пулевых ранений и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в районе Анкары Чанкая, где находится много дипломатических представительств, советник возвращался домой. Турецкие СМИ сообщили, что у нападавшего были проблемы с психикой и что после покушения он покончил с собой.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что это преступление совершено на бытовой почве. По его словам, Поганшев ранее поссорился с нападавшим который был его соседом. Глава МИД Турции также сообщил, что состояние белорусского дипломата улучшается.

В 2016 году в Анкаре на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ, был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо.

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