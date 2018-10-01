 Белорусские правозащитники рассказали о докладе, который представят в ООН | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 01.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Беларусь

Белорусские правозащитники рассказали о докладе, который представят в ООН

Ситуация с правами человека в Беларуси остается сложной. Об этом белорусские правозащитники расскажут КПЧ ООН. Пока же они презентовали в Минске Альтернативный доклад на эту тему.

Авторы Альтернативного доклада во время его презентации в Минске, 1 октября

Авторы Альтернативного доклада для КПЧ ООН во время его презентации в Минске, 1 октября

Белорусская презентация Альтернативного доклада о соблюдении в стране Пакта о гражданских и политических правах (ПГПП) прошла в Минске в понедельник, 1 октября. В подготовке документа принимали участие 12 правозащитных организаций, включая Белорусский Хельсинский комитет (БХК), правозащитный центр "Весна", Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ), Асамблею неправительственных демократических организаций и другие. Через неделю документ будет представлен на заседании Комитета по правам человека (КПЧ) ООН. В Женеву отправится и правительственная делегация, которая представит свой отчет.

Доклад от властей Беларуси: впервые за 20 лет

Представитель БХК Дмитрий Черных сообщил на презентации, что впервые за 20 лет Беларусь направила в Комитет по правам человека ООН периодический доклад по соблюдению в стране прав человека. Однако правозащитные организации практически не вовлекаются в процесс подготовки страновых докладов, и сейчас власти не консультировались с правозащитниками.

Сергей Дроздовский

Сергей Дроздовский

Последние по каждому разделу разработали рекомендации белорусскому правительству по решению изложенных в Альтернативном отчете проблем с реализацией гражданских и политических прав. А проблем этих множество.

Например, представитель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский заявил о нарушениях принципов равенства для этой категории населения. Кроме того, было отмечено, что в Беларуси продолжается практика дискриминации уязвимых групп, например, цыган, людей с инвалидностью, женщин, ЛГБТ и так далее.

Проблемы со свободой ассоциаций в РБ

Директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко отметила, что в Беларуси сохраняется уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации (ст. 193-1 УК). Есть сложности с регистрацией общественных организаций. "Если коммерческие организации могут быть зарегистрированы по адресу физического лица, то НКО - только по адресу госучреждений, что является дополнительной проблемой", - подчеркнула Смолянко.

Кроме того, НКО испытывают проблемы с финансированием, поскольку им фактически запрещено получать средства из-за рубежа. Такое финансирование возможно только по решению государственных структур, которые определяют, насколько это целесообразно. И, наконец, для некоммерческих структур предусмотрены огромные штрафы (более 2 тысяч евро) за проведение несанкционированных мероприятий.

Ситуация с пытками в Беларуси

Представитель организации "Правовая инициатива" Сергей Устинов обратил внимание на то, что в белорусских учреждениях пенитенциарной системы применяются пытки по отношению к заключенным, однако власти никак на это не реагируют. В Уголовном кодексе даже нет статьи о пытках, хотя конституцией они запрещены. "Прокуратура, которая должна вести надзор и куда поступают жалобы о пытках, только переправляет их в те же учреждения, на которые жалуются пострадавшие", - констатирует правозащитник.

На показе фильма, посвященного пропавшим без вести известным белорусским оппозиционерам

На показе фильма, посвященного пропавшим без вести известным белорусским оппозиционерам

По словам Устинова, в Женеве будет поднят и вопрос о нерасследовании насильственных исчезновений оппозиционных политиков Виктора Гончара, Юрия Захаренко, предпринимателя Анатолия Красовского и журналиста Дмитрий Завадского, которые пропали в 1999-2000 годах.

Смертная казнь в Беларуси

Зампредседателя правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович одной из самых больших проблем назвал наличие в Беларуси смертных приговоров и приведение их в исполнение. При этом тела казненных не выдаются родственникам, не сообщается также дата расстрела и место захоронения. Сейчас в тюрьмах ожидают расстрела четыре человека, двое из них направили жалобы в КПЧ ООН, однако людей казнят еще в то время, когда их обращения только рассматриваются в комитете. По крайней мере, по словам Стефановича, известно о 10 таких случаях.

Нарушение свободы слова в РБ

Заместитель председателя БАЖ Олег Агеев обратил внимание на усиление преследования журналистов в последние годы. Если в 2016 году были задержаны 13 журналистов, то в 2017-м - уже 103. Кроме того, добавил он, имеет место ограничение доступа независимых журналистов к информации, представляющей общественный интерес.

Контекст

Беларусь препятствует рассмотрению жалоб ее граждан в Комитете по правам человека ООН. Правозащитники требуют исполнения государством международных обязательств. Подробности - у DW. (16.07.2018)

Журналист из Могилева Владимир Лапцевич много лет борется с чиновниками за доступ к информации. Он был первым в Беларуси, кто получил поддержку в ООН, но для властей это не указ. (04.10.2017)

Представители госструктур и гражданского общества Беларуси попытались поговорить о правах человека в стране. О том, как прошла встреча, DW рассказал глава БХК Олег Гулак. (19.05.2017)

Белорусское законодательство запрещает выдачу родственникам для захоронения тел казненных. Их матери рассказали DW, как они пытаются изменить эту практику. (13.02.2015)

По словам Агеева, в Беларуси также имеет место жесткий государственный контроль над СМИ, осуществляется цензура и преследование независимых масс-медиа и введена обязательная государственная регистрация журналистов.

"Институт аккредитации зачастую используется для ограничения доступа журналистов к информации, аккредитация на практике трактуется как право госоргана или другого учреждения разрешить тому или иному журналисту освещать его деятельность", - считает Агеев. Помимо этого, закон о СМИ предусматривает обязательную аккредитацию в МИД Беларуси журналистов зарубежных масс-медиа, работающих в стране.

Не обошлось на презентации Альтернативного доклада и без вопроса по поводу статьи 328-й УК, которая предусматривает длительные сроки наказания за хранение и распространение наркотиков. По этой статье на срок от 8 лет и более осуждены десятки молодых людей.

Юрист Валентин Стефанович рассматривает этот вопрос в контексте условий содержания их в тюрьмах, где эти условия не такие, какими должны быть. Кроме того, встает вопрос ресоциализации этих людей после их освобождения. "Если молодой человек проведет там многие годы, то его весьма сложно будет вернуть в общество", - подвел итог правозащитник.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:28
Now live
02:28 мин

Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"  

Также по теме

Weißrussland UN-Menschenrechtsrat

Власти Беларуси считают обращение граждан в ООН злоупотреблением 16.07.2018

Беларусь препятствует рассмотрению жалоб ее граждан в Комитете по правам человека ООН. Правозащитники требуют исполнения государством международных обязательств. Подробности - у DW.

Weißrussland Gerichtsprozess gegen Organisatoren der Antiregierungsproteste

Милиция затягивает суд над белорусскими правозащитниками 26.03.2018

Минская милиция не представила документы в суд, где ожидалось слушание дел белорусских правозащитников, обвиненных в участии в несанкционированной акции. Состоится ли вообще суд - не ясно.

Weißrussland Mogilev | Eingang Justizstrafvollzug

Для чего белорусских правозащитников пустили в тюрьмы? 06.03.2018

Комиссия из Могилева посетила бобруйскую исправительную колонию. Поговорить с заключенными правозащитникам не дали, зато провели экскурсию. Что это значит, выясняла DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Почему Запад и Кремль с тревогой ждали исхода референдума в Македонии  

SOHR назвал число жертв российской военной операции в Сирии  

Минобороны РФ объяснило нестыковки в документах к сбившей MH17 ракете  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно