Белорусские власти бьют рублем по гражданской активности

Из-за неподъемных расходов, связанных с оплатой услуг различных государственных служб (милиции, медиков, ЖКХ), оппозиционные политические партии Беларуси отказываются от запланированных массовых акций. Под угрозой оказались городские летние праздники и даже религиозные мероприятия. Подробности - у DW.

Цена массовых акций

Дело в том, что с 24 января в Беларуси вступили в силу изменения в закон о массовых мероприятиях, регулирующий порядок проведения мирных собраний. После чего постановлением Совмина была введена плата за проведение уличных акций по единому тарифу.

Теперь сбор граждан до десяти человек стоит для его организаторов три базовые величины или 76,5 белорусских рублей (около 33 евро в пересчете). Если соберется сто человек, то счет вырастет до 637 рублей. Дороже всего обойдутся мероприятия с количеством участников до тысячи человек - 3825 рублей, а свыше тысячи - 6375 рублей (около 2747 евро).

Праздника не будет

Особенно остро проблема, вызванная нововведением, стоит в регионах, где доходы ниже столичных. Например, в Могилеве уже отменен творческий фестиваль Inspire Fest, запланированный на июнь. Один из организаторов Inspire Fest-а, глава могилевского Центра городских инициатив (ЦГИ) Юрий Стукалов отмечает, что его некоммерческая организация всегда проводила неформальные праздники принципиально без алкоголя. На них приходили семьями тысячи человек, но для охраны достаточно было лишь одного наряда милиции. Теперь же, поясняет Стукалов, милиция требует оплату как за роту ОМОНа.

Юрий Стукалов

Кроме того, продолжает руководитель ЦГИ, нереально посчитать, сколько людей проходит за день через фестивальные площадки. А ценник милиция выставляет постфактум. То есть, организаторы могут найти деньги на проведение праздника до тысячи человек, а милиция потом скажет, что фактически пришло больше людей, и поднимет оплату почти в два раза.

Могилевский Центр городских инициатив был создан шесть лет назад общественными деятелями, журналистами, бизнесменами и представителями культуры для инициирования проектов в сфере урбанистики и культуры. Из-за постановления Совмина все его планы теперь оказались под угрозой срыва.

Сумма оплаты услуг милиции в шесть раз превышает взнос самого крупного спонсора, сообщила Наталья Дрогольчук, которая отвечала в ЦГИ за контакты с представителями бизнеса. Возместить такие дополнительные расходы ни один партнер фестивалей не готов. "Это фактор, который отменяет наши мероприятия", - констатирует Дрогольчук.

Под контроль исполкома

Под вопросом оказался и "Большой городской пикник", собиравший последние годы в Могилеве около пяти тысяч человек на открытом воздухе. Один из соавторов этого праздника Денис Васильков указывает, что у городских активистов остается лишь один вариант его проведения - постараться, чтобы их детище попало в календарь мероприятий горисполкома.

Денис Васильков

В этом есть даже плюс, считает Васильков, ведь это требует реального сотрудничества общественных инициатив с властями. Но, с другой стороны, существует и минус - негосударственная активность, а в этом и была идея организаторов, сводится к нулю. Например, вместо традиционных последних дней мая городской пикник может быть проведен в конце июня в рамках празднования дня города. То есть в очередную годовщину освобождения Могилева от нацистов.

Юрий Стукалов добавляет, что и этого еще надо добиться. По его выражению, в нынешнем году фестиваль подвис, так как годовой календарь мероприятий был сформирован горисполкомом еще в ноябре. Поэтому нужно принять отдельное постановление о признании городского пикника официальным мероприятием. Пока такого решения нет.

Либерализация, от которой стало хуже

Юрист правозащитного центра "Весна" Борис Бухель отмечает, что, внося изменения в закон о массовых мероприятиях, власти говорили о его либерализации. Ранее действовавший разрешительный принцип собраний был заменен на уведомительный, поясняет Бухель. Но в итоге финансовое давление выросло настолько, что граждане сами отказываются от своих намерений. "От такой либерализации стало только хуже", - сетует Борис Бухель.

"Большой городской пикник" может быть проведен в очередную годовщину освобождения Могилева от нацистов

Кроме того, продолжает он, новый порядок проведения массовых мероприятий не облегчил бюрократических процедур. Могилевские правозащитники решили протестировать нововведения, подав заявку на пикет-монстрацию с количеством участников до десяти человек. Акцию разрешили, но из-за долгих майских выходных у организаторов не хватило времени на заключение договоров с милицией, ЖКХ и медиками.

Была подана еще одна заявка, которая также удовлетворена. Но уже два дня правозащитники ездят на станцию скорой помощи, в дорожно-мостовое предприятие, отвечающее за уборку улиц, и в УВД, но заключить договоры пока не удалось.

Во-первых, эти службы расположены далеко друг от друга, отмечает Бухель. Во-вторых, руководители этих структур не всегда на месте, а когда их удается достать, то выясняется, что они сами не знают, как нужно оформлять необходимые бумаги.

Постановление Совмина ударило не только по оппозиции

Проблема оплаты за массовые мероприятия коснулась даже религиозной жизни, говорит Артем Ткачук, блогер, специализирующийся на католической тематике. В начале мая за традиционную однодневную пилигримку из Гродно в санктуарий в 20 километрах от города власти затребовали 3825 рублей.

Чтобы не идти на конфронтацию, церковные иерархи решили ее отменить - впервые за многие годы. Руководство католической церкви направило письмо властям с просьбой разрешить эту проблему, и 20 мая был получен ответ, в котором власти все же признали религиозные акции "мероприятиями, проводимыми по решению государственных органов".

Подобного решения, признается Юрий Стукалов, он ожидает и в отношении городских праздников. Понятно, добавляет Стукалов, что постановление Совмина было адресовано политической оппозиции. Но оно неожиданно ударило по всем. За услуги милиции, медиков и уборщиков, напоминает он, платили и раньше, но стоили они ровно в десять раз меньше. Было бы неплохо вернуться к прежнему порядку организации мероприятий, подвел итог глава могилевского Центра городских инициатив.

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