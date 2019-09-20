Беларусь призвала привлечь США к переговорам по Донбассу

Беларусь призвала привлечь США к урегулированию конфликта на востоке Украины. "Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью, обнародованном на сайте белорусского МИДа во вторник, 1 октября.

Макей констатировал неэффективность минских договоренностей и нормандского формата в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. "Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели... Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта", - сказал министр.

В то же время Макей отметил, что главным залогом успешного урегулирования конфликта в Донбассе является стремление к этой цели всех вовлеченных сторон. "Должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон. В противном случае можно собираться много раз, но толку никакого не будет", - резюмировал глава МИД Беларуси.

Ранее привлечь США к переговорам по Донбассу уже предлагал президент Украины Владимир Зеленский, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сдержанно отнесся к этой инициативе. "Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - пояснил Песков.

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