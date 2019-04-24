Беларусь потеряла не менее 100 млн долларов на некачественной нефти из РФ

В Беларуси подсчитали недополученную выручку из-за приостановки поставок нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с низким качеством российской нефти. "Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют порядка 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов", - заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в четверг, 25 апреля, в Минске.

В тот же день экспорт светлых нефтепродуктов, таких как бензин, керосин и дизельное топливо в Украину и Польшу, был частично возобновлен, сообщила "Комсомольская правда в Беларуси" со ссылкой на заявление Сизова. Он добавил, что 26 апреля в Минск прибудут представители российской "Транснефти", чтобы обсудить проблему с качеством нефти.

Приостановка экспорта

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила поставки светлых нефтепродуктов после резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. Из-за этого на заводах "Мозырский" и "Нафтан" в Гомельской и Витебской областях почти на 50 процентов сократились объемы нефтепереработки. На Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Ухудшение качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" зафиксировали и в Польше.

Поздно вечером 24 апреля компании "Гомельтранснефть Дружба" пришлось остановить транзит российской нефти в Европу на неопределенный срок после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения нефти, поступающей на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней.

В Украине ищут, чем заместить поставки

Между тем украинская компания "Консалтинговая группа А-95" констатировала кризис в Беларуси и начала поиск альтернативных источников нефтепродуктов из-за приостановки экспорта.

Концерн "Белнефтехим" еще 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным беларусов, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

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