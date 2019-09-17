 Беларусь подпишет соглашение с ЕС об упрощении визового режима | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.09.2019

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Беларусь

Беларусь подпишет соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Президент Беларуси Лукашенко решил подписать договор, упрощающий визовый режим с Евросоюзом. Ранее его проект был вынесен на обсуждения руководства ЕС.

Шенгенская виза в белорусском паспорте

Пресс-секретарь МИД Беларусь Анатолий Глаз на брифинге в пятницу, 20 сентября, заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать договор об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским Союзом. Переговоры по поводу соглашения длились с 2014 года.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия вынесла вопрос подписания этого договора на рассмотрение Совета ЕС. Проект документа "О принятии решения по заключению соглашения между Европейским Союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз" был опубликован в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Теперь его должны одобрить Европарламент и Европейский совет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. Затем соглашение должно быть подписано Минском и Брюсселем. Оно предусматривает снижение стоимости шенегской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может быть увеличен до 30 дней).

Контекст

В ЕС внесли изменения в визовый кодекс. Со следующего года заявку на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Также для граждан большинства стран виза подорожает. (09.06.2019)

О переменах в отношениях Минска и Брюсселя, перспективах безвиза для белорусов и пользе "Восточного партнерства" рассказала DW глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. (25.05.2019)

Безвизовый режим в отдельных районах Гродненской и Брестской областей Беларуси был введен для граждан 77 государств с 1 января 2018 года. DW о том, какие изменения произошли за это время. (22.01.2019)

Также в документе прописаны категории граждан, для которых шенгенская виза будет бесплатной - для детей до 12 лет, для школьников и студентов, отправляющихся в образовательные поездки, для исследователей и представителей некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, участвующих в культурных или образовательных мероприятиях.

Новая визовая политика Евросоюза

20 февраля в Евросоюзе приняли решение об изменениях в его визовой политике. Новые правила сделают процедуру получения шенгенской визы более гибкой. Теперь подать заявку на ее получение можно будет за 6 месяцев до поездки, дети от 6 до 18 лет могут быть освобождены от уплаты сбора, а лица с положительной визовой историей могут рассчитывать на многократные долгосрочные визы.

Но главное изменение касается стоимости визы: она подорожает с 60 до 80 евро. Новые правила начнут действовать в феврале 2020 года. При этом указанные изменения не затронут государства, которые имеют безвизовый режим с ЕС (среди них Грузия и Украина), а также те страны, которые уже заключили соглашение об упрощении визового режима (Армения, Азербайджан и Россия).

Если Беларусь и Евросоюз не успеют подписать соглашение до вступления в силу новой визовой политики ЕС, то белорусам за шенгенскую визу вместо 60 евро (цена на данный момент) придется с февраля будущего года платить 80 евро.

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    Автор: Галина Петровская


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