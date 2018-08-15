 Беларусь откроет Чернобыльскую зону отчуждения для туристов | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Беларусь откроет Чернобыльскую зону отчуждения для туристов

В Гомельской и Могилевской областях Беларуси сформировано два туристических маршрута по районам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Участки с повышенной радиоактивностью останутся закрытыми.

Пострадавшая от последствий аварии в Чернобыле деревня Тульговичи Гомельской области в Беларуси.

Пострадавшая от последствий аварии в Чернобыле деревня Тульговичи Гомельской области в Беларуси.

В Гомельской и Могилевской областях Беларуси готовятся к открытию два туристических маршрута через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщило 6 апреля белорусское Общенациональное телевидение (ОНТ). При этом зоны, в которых до сегодняшнего дня наблюдается повышенная радиоактивность, отметят белыми линиями, переступать которые будет запрещено. В частности, туристам нельзя будет посещать 95 выселенных деревень, находящихся на территории заповедника.

Радиоактивность в безопасных районах зоны отчуждения не превышает нормы

Контекст

Арка безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС была возведена в 2016 году, но до сих пор не сдана в эксплуатацию. О причинах задержки и связанных с этим рисках - в материале DW. (25.04.2018)

Украина хочет зарабатывать на чернобыльской зоне, превратив ее в инвестиционный проект. Но осуществление амбициозных планов наталкивается на разные препятствия. Подробности - у DW. (26.04.2018)

Чернобыльская атомная электростанция и Зона отчуждения готовятся принять в следующем году до миллиона туристов. В ООН считают, что интерес к такого рода туризму "может сформировать определенный экономический потенциал". (15.12.2010)

По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, созданного после Чернобыльской катастрофы для охраны загрязненной территории и научных исследований, Максима Кудрина, доза радиоактивности, которой человек подвергается в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения, меньше той, что пассажир получает во время перелета из-за границы в Беларусь.

Планируется, что в первое время экскурсии будут проходить два раза в месяц. Массовые прогулки по зоне отчуждения начнутся после обкатки основных маршрутов. Стоимость тура с гидом на пять человек, по данным Кудрина, не будет превышать 340 рублей.

Авария на Чернобыльской АЭС

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС случился 26 апреля 1986 года. Поскольку не только в Украине, но и в определенных областях Беларуси при этом в воздух попало большое количество радиоактивных веществ, местные власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих городов и деревень. До сегодняшнего дня проживание в затронутых последствиями аварии районах Могилевской и Гомельской областей Беларуси запрещено, а также сбор грибов или ягод в близлежащих лесах наказывается штрафом.

Украина еще в 2012 году объявила о начале массового приема туристов Чернобыльской АЭС.

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    Магазин в селе Залесье

    После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

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    Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

  • Музей техники в Чернобыле

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    Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

  • Аллея памяти мемориального комплекса Звезда Полынь

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь"

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  • Туристы измеряют уровень радиации

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри?

    Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

  • Детский сад в селе Копачи

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Детский сад в селе Копачи

    Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

  • Площадка перед 4 энергоблоком ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС

    Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

  • Туристы проходят радиологический контроль

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Радиологический контроль на ЧАЭС

    Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

  • Обед на ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Обед на ЧАЭС

    После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

  • Припять, белый дом на углу проспекта Ленина и улицы Академика Курчатова

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    "Белый дом" в Припяти

    Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

  • Автоматы с газировкой

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Автоматы с газировкой

    Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

  • Витраж в кафе Припять

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Уникальный витраж в кафе "Припять"

    Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

  • Остатки универмага в Припяти

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Остатки универмага в Припяти

    Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

  • Комната в квартире, разграбленной мародерами

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Добыча мародеров

    Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

  • Радиолокационная станция Дуга

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга"

    ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Знакомьтесь: лис Семен

    В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился.

    Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская


Смотреть видео 03:35

Чернобыль - туризм в зоне отчуждения

Контекст

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыльская зона отчуждения становится настоящим магнитом для туристов. Корреспонденты DW отправились в однодневное путешествие, предлагаемое туристическим агентством.  

Ссылки в интернете

Репортаж белорусского канала ОНТ о туризме в Чернобыльской зоне отчуждения

Репортаж белорусского канала ОНТ о туризме в Чернобыльской зоне отчуждения

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