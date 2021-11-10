Беларусь и Россия объединены в Союзное государство, обе страны входят в Евразийский экономический союз. Официальная Москва всячески поддерживает режим Лукашенко.

Процесс укрепления связей России и Беларуси начался вскоре после распада СССР. В декабре 1999 года подписан Договор о создании Союзного государства. В его рамках действуют Высший государственный совет, Совет Министров и Постоянный комитет Союзного государства. Функции парламента выполняет Парламентское собрание Союза Беларуси и России. В рамках этого союза и региональной Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осуществляется военное сотрудничество Москвы и Минска.



Обе бывшие советские республики входят в Содружество независимых государств (СНГ) и действующий с начала 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Армения, Казахстан и Киргизия. Их объединяет Таможенный союз ЕАЭС и Единое экономическое пространство.