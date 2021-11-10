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Беларусь и Россия

Беларусь и Россия объединены в Союзное государство, обе страны входят в Евразийский экономический союз. Официальная Москва всячески поддерживает режим Лукашенко.

Процесс укрепления связей России и Беларуси начался вскоре после распада СССР. В декабре 1999 года подписан Договор о создании Союзного государства. В его рамках действуют Высший государственный совет, Совет Министров и Постоянный комитет Союзного государства. Функции парламента выполняет Парламентское собрание Союза Беларуси и России. В рамках этого союза и региональной Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осуществляется военное сотрудничество Москвы и Минска.

Обе бывшие советские республики входят в Содружество независимых государств (СНГ) и действующий с начала 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Армения, Казахстан и Киргизия. Их объединяет Таможенный союз ЕАЭС и Единое экономическое пространство.

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

В Польше задержан россиянин за пособничество нелегальной миграции из Беларуси 10.11.2021

Никаких подробностей задержания в Погранслужбе Польши не сообщили. Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann geht am 19.09.2013 nach einem Rundgang durch die Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in den Außenbereich. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Studie: Fast jeder zweite Straftäter nach neun Jahren rückfällig vom 14.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Арестованному в Беларуси россиянину Дудникову предъявлено новое обвинение 07.11.2021

Егора Дудникова, задержанного в Минске весной, обвинили в "разжигании социальной вражды". Ранее белорусские власти вменили ему в вину "грубое нарушение общественного порядка".

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko walk in the hall during a joint press conference in the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, Sept. 09, 2021. (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP)

Москва и Минск утвердили 28 союзных программ 04.11.2021

Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации договора о создании союзного государства и утвердили 28 союзных программ.

Что задумал "Газпром" на самом деле, или Фокус с транзитом. DW Новости (03.11.2021) 03.11.2021

Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?

Wasserwerfer im Stadtzentrum

"Хороводное дело" в Бресте: новые обвинения, суды и депортация в Россию 25.10.2021

Продолжаются суды по самому массовому уголовному преследованию участников протестов в Беларуси. Некоторых фигурантов этого дела могут обвинить еще и в "финансировании экстремистской деятельности".
Coronavirus, Belarus, Maskenpflicht Bilder aufgenommen in Brest von DW

Лукашенко против масок, потому что маски - символ протеста? 23.10.2021

Менее двух недель в Беларуси действовало постановление министерства здравохранения, которое обязывало граждан надевать маски в общественных местах. Почему его отменили и какова реакция людей - у DW.
Belarus Proteste in Brest, August, 2020 Foto: DW Korrespondent in Brest Ales Petrovitch

ЕСПЧ запретил высылать из России участника акции протеста в Беларуси 21.10.2021

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.
GRODNENSKY REGION, BELARUS. JULY 13, 2009. Wild chamomile picking at the Bolshoye Mozheykovo collective farm. (Photo ITAR-TASS / Leonid Shcheglov) +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte mäschdrescher, kamille, kamilleblüten, Heilpflanze, Arzneipflanze, Traktor, Trecker, Frontansicht, Landwirtschaft, Pflanzen, Ernte, Agrar, Sommer, Felder

Беларусь засекретила 15 процентов экспорта в Россию 18.10.2021

Засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд долларов, или 14,8% от общих поставок. В 2020 году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь 152 млн (1,2% всего белорусского экспорта).
ARCHIV - Aufnajhme vom 23.06.2013 zeigt Terminal F des Moskauer Flughafens Scheremetjewo, auf dem der amerikanische Geheimdienstspezialist Edward Snowden am Vortag mit einer Aeroflot-Maschine aus China gelandet ist. Snowden sitzt nach seiner Flucht aus Hongkong weiter im Transitbereich des Moskauer Flughafens fest - ohne gültige Papiere. Appelle aus Washington, den 30-Jährigen auszuliefern, verhallen in Moskau bisher ungehört. Photo: ITAR-TASS/ Anton Novoderezhkin/dpa (zu dpa Nervenkrieg um Snowden - US-Informant sitzt ohne Pass in Moskau fest vom 25.06.2013)

Главред "Комсомолки": Журналиста Можейко принудили вернуться в Минск 16.10.2021

Геннадий Можейко, написавший о застрелившем сотрудника КГБ минчанине, пытался вылететь из Шереметьево в Варшаву. Однако российские спецслужбы заявили, что он должен вернуться в Минск, сообщил Владимир Сунгоркин.

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021) 15.10.2021

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.

Павел Латушко: Большинство белорусов хотят жить в свободной стране 12.10.2021

"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.
18.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 18, 2020: An opposition activist holds a poster during a rally outside Janka Kupala National Theater. Earlier, Yanka Kupala National Academy Theater Director General Pavel Latushko was fired over his statements in support of the protests and criticism of the law enforcement officers' actions. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Купалаўцы" в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost 07.10.2021

Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
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