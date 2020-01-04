 Беларусь ищет альтернативу российской нефти | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Беларусь ищет альтернативу российской нефти

Минск направил свои запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Латвия уже изъявила готовность обсудить варианты.

Нефтепровод Дружба

Нефтепровод "Дружба"

Беларусь разослала коммерческие предложения о покупке ею нефти предприятиям Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана, заявил во вторник, 14 января, первый вице-премьер Дмитрий Крутой. По его словам, коммерческие службы заводов Белорусской нефтяной компании проводят ежедневные переговоры о возможных поставках.

Латвия уже заявила, что готова участвовать в проектах реверсных поставок нефти в Беларусь. Об этом сообщил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис накануне визита премьер-министра Латвии в Беларусь. 

Ранее президент страны Александр Лукашенко поручил изучить возможность поставлять нефть железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также использовать нефтепровод "Дружба". С 1 января поставки российских компаний в Беларусь прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья. Беларусь также добивается снижения компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли потери. Срок действия прежних договоров истек 31 декабря. Власти в Минске подчеркивают, что Беларусь - важный для России потребитель: на нее приходится примерно 10% российского экспорта нефти.

Минск был вынужден остановить с 1 января экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики. По сведениям "Интерфакса", навстречу Беларуси пошли только нефтяные компании "Русснефть" и "Нефтис", они входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, которые строит в республике Нежинский ГОК по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.

Смотрите также:

  • Участники акции против интеграции Беларуси с Россией идут по центру Минска

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    Несогласованная акция в центре Минска

    В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

  • Участница акции протеста в Минске держит плакат с надписью: Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    "Мы - тут, а вы - там"

    Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

  • Участник акции стоит с плакатом: Мистер Путин, белорусы - не россияне

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    "Белорусы - не россияне"

    Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

  • Белорусские оппозиционные политики на демонстрации в Минске

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    На акции выступили оппозиционеры

    В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

  • Участница акции протеста держит плакат: 25 лет - ума нет

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    "25 лет - ума нет"

    Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

  • В конце акции в Минске несколько сотен человек выстроились в живую цепь.

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    Живая цепь против интеграции с Россией

    В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

  • Пустая Октябрьская площадь во митинга за интеграцию России и Беларуси

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел

    Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.

    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:27

Цена дешевой нефти, или Пойдет ли Лукашенко на сделку с Москвой?

Контекст

Белорусские НПЗ вновь начали получать российскую нефть  

Дело в прибыли, или у Минска нет альтернативы нефти из РФ

Беларусь ищет альтернативу поставкам российской нефти для загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов, но вариантов мало. Почему Минску сложно найти замену нефти из РФ? (27.02.2017)  

Насколько опасно для Беларуси прекращение поставок российской нефти?

Остановка поставок нефти белорусским НПЗ представляет собой инструмент давления России на Беларусь, считают опрошенные DW эксперты. Но эскалация конфликта, по их мнению, невыгодна обеим сторонам. (03.01.2020)  

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

В центре Минска 20 декабря прошла акция протеста против интеграции России и Беларуси. На несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Как это было - в фоторепортаже DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беларусь бежит от России. Хулиганы в НАТО. Молодежь хочет за границу - "Заповедник", выпуск 101,  

Как Путину отмыться от скандала с грязной нефтью, или удар по "Дружбе". DW Новости  

Лукашенко вместо Путина? Как относятся россияне к Союзному государству  

Цена дешевой нефти, или Пойдет ли Лукашенко на сделку с Москвой?  

Также по теме

Weißrussland Mozyr - Druschba - Öl-Pipeline

Белорусские НПЗ вновь начали получать российскую нефть 04.01.2020

Замглавы "Белнефтехима" подтвердил возобновление прокачки нефти из России на НПЗ "Нафтан". Белорусский госконцерн заключил первый контракт на поставки из России без премии к цене.

Weißrussland Mozyr - Druschba - Öl-Pipeline

Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников 31.12.2019

Условия поставки российской нефти в Беларусь пока не согласованы, экспорт может прекратиться уже 1 января. Лукашенко поручил обеспечить поставки из альтернативных источников.

Symbolbild Ukraine Gas Heizung Versorgung Kosten Preise Anstieg Protest

Москва и Минск согласовали поставки газа в Беларусь до 2021 года 31.12.2019

Объемы поставок газа из России в Беларусь и его транзита в 2020 году останутся на уровне 2019 года. Москва и Минск согласовали цену на газ только на первые 2 месяца 2020 года.

Реклама

Самые читаемые

Войска Хафтара объявили о "войне до победы"  

Лесные пожары в Австралии: как животных спасают от огня (фотогалерея)  

Иранская судья женского чемпионата мира по шахматам отказалась возвращаться на родину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно