 Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 24.06.2020

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Учеба и карьера

Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии

Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.

Университет Бонна: учеба окончена

Раз в два года большая группа экспертов составляет обширный, почти в 400 страниц, доклад о немецкой системе образования. Исследования охватывают очень широкий спектр проблем: от развивающих особенностей детских садов до повышения квалификации тех, у кого уже есть высшее образование. Пересказать всё невозможно, поэтому остановимся на том, что нам показалось самым интересным в области высшего образования. При этом надо, конечно, помнить, что исследования были проведены до пандемии коронавируса.

Бум частных вузов

Начнем с масштабов. Высшее образование по-прежнему очень привлекательно в Германии. Начиная с 2013 года университеты, политехнические вузы и специализированные высшие школы (Fachhochschulen) принимают каждый год более полумиллиона студентов.

Вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в Германии практически нигде нет, есть только конкурс аттестатов, но не только этим объясняется популярность высшего образования. Скажем, если в государственных вузах само обучение бесплатное, то в частных за это надо платить. Тем не менее, частных вузов в стране становится все больше. Сегодня каждый десятый немецкий абитуриент идет в частный вуз.

Авторов доклада это радует: они подчеркивают, что таким образом образовательный ландшафт Германии становится разнообразнее и частные вузы, как правило, специализированные, позволяют лучше учитывать интересы целевых групп.

Немецкие студенты предпочитают точные науки

Какие именно факультеты выбирают немецкие студенты? Все чаще это - точные науки и технические специальности, самые востребованные в Германии. Если в середине 1990-х годов меньше трети абитуриентов выбирали математику, информатику, естественные науки и технические факультеты, то с 2012 года и по настоящее время таковых около 40 процентов.

Профессор и студент математического факультета

Популярны также экономика (22 процента), психология и педагогика (13 процентов), в то время как гуманитарные дисциплины привлекают всего 10 процентов начинающих учебу.

В вузах немцы не засиживаются: на то, чтобы получить степень бакалавра, уходит, в среднем, три с половиной-четыре года. Кстати около 40 процентов бакалавров продолжают учебу дальше и почти все позже получают более высокую степень магистра.

Родители продолжают определять выбор детей

Одна из важнейших целей исследования и, следовательно, тем доклада - проанализировать уровень образования, профессионального и академического, и вытекающие отсюда шансы на хорошо оплачиваемую работу у жителей Германии с миграционной предысторией, то есть у мигрантов и их детей. Авторы доклада считают, что это слабое место немецкой системы образования.

Так, например, только 16 процентов детей мигрантов, которые уже родились в Германии и ходили в немецкие школы, окончили высшие учебные заведения, тогда как представители остальной части населения высшее образование получают гораздо чаще: 23 процента. Вместе с тем, как замечают авторы доклада, здесь очень сильны региональные различия. Социальные, финансовые и образовательные минусы у выходцев из стран Центральной Европы, новых членов ЕС, гораздо менее существенны, чем у других жителей Германии с миграционной предысторией.

Студентка за компьютером

При этом исследователи подчеркивают, что решающим здесь может быть не происхождение, а, возможно, сравнительно низкий уровень образования родителей. Именно это очень часто определяет выбор детей, независимо от того, где родились их родители: идти ли в гимназию, а потом в университет, - или, скажем, в техническое училище.

Высшее образование делает сознательнее?

О заработке после окончания того или иного учебного заведения в докладе мало говорится: это не было целью исследования. Тем не менее, и здесь есть интересные факты. Так, хотя тот, кто не учится в вузе, начинает раньше работать, в конечном итоге мужчины и женщины с высшим образованием зарабатывают в Германии больше. Причем разрыв этот увеличивается. Если в 2000 году обладатели вузовского диплома получали в час на пять с половиной евро больше, чем те, у кого было среднетехническое образование, то в 2018 году эта разница составляла уже 7 евро.

Надо сказать, что высшее образование приносит в Германии не только более высокие знания и более высокую зарплату. Исследователи установили, что те, кто его получил, живут и питаются более оптимально, здоровее, чем немцы со среднетехническим образованием. Они также политически более активны и чаще (в полтора раза чаще!) участвуют на добровольных началах в разного рода гуманитарных проектах.

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    Автор: Ксения Сафронова


 

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