 Без спама поправок: Рада разблокировала принятие ″антиколомойского закона″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.04.2020

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Украина

Без спама поправок: Рада разблокировала принятие "антиколомойского закона"

Парламент Украины изменил регламент, чтобы исключить злоупотребления депутатов при внесении поправок в законопроекты. Это должно ускорить принятие "антиколомойского закона", отмечают эксперты.

Депутаты Рады в защитных масках

Пандемия коронавируса не помешала депутатам Верховной рады изменить ее регламент

242 депутата на внеочередном заседании Верховной рады Украины в четверг, 16 апреля, поддержали внесение изменений в регламент, чтобы ограничить возможность подачи поправок к рассматриваемым законопроектам. Этот шаг - ответ на рекордные 16 тысяч поправок к законопроекту о регулировании банковской системы.

Данный документ, получивший название "антиколомойского закона", призван не допустить возможного возвращения "Приватбанка" его бывшим владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, которые оспаривают в судах национализацию этого банка.

Упреки в уничтожении парламентской оппозиции

Согласно изменениям, внесенным в парламентский регламент, в случае подачи к законопроекту ко второму чтению более 500 дополнений и поправок, он может рассматриваться по особой процедуре. Депутатская фракция или группа имеет право предложить не более пяти поправок, а каждый внефракционный депутат - не более одной. Профильный комитет должен в течение двух дней обобщить эти поправки.

Успешному голосованию по вопросу изменений регламента предшествовала дискуссия относительно срока их действия. Депутаты от "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" заявили, что изменения "не решают проблемы, а уничтожают парламентскую оппозицию".

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

"Турборежим сломался: к банковскому законопроекту внесли 16 тысяч 397 поправок. Парламентская оппозиция готова поддержать изменения регламента, но только если председатель Верховной рады под стенограмму объявит их временными. Иначе это политические игрища, которые не стоят одноразовой маски", - отметила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

В ответ спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о политической договоренности между главами фракций. По его словам, после вступления в силу изменений регламента он будет снова изменен - с учетом интересов оппозиции. В результате три вышеупомянутые оппозиционные фракции проигнорировали голосование. Его успех обеспечили 204 депутата от пропрезидентской фракции "Слуга народа", 14 депутатов от группы "Доверие", 10 внефракционных и 15 депутатов от фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь!"

Победа ситуативного большинства в Раде

Результаты голосования показали способность пропрезидентских сил в Верховной раде находить ситуативное большинство, заявил в интервью DW политолог Владимир Фесенко. Он не согласен с тем, что монобольшинство "Слуги народа" в парламенте перестало существовать: "Эти утверждения преувеличены. "Депутатов Коломойского" во фракции только около 20. "Слуга народа" и раньше использовала инструмент ситуативного большинства, когда у них были проблемы с присутствием своих депутатов на заседаниях".

Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

Ограничить внесение депутатами чрезмерного количества поправок было просто необходимо, убежден Фесенко. Он напомнил, что это соответствует европейским нормам. По словам политолога, еще миссия Европейского парламента по реформированию Верховной рады во главе с экс-главой Европарламента Пэтом Коксом рекомендовала не только ограничить процедуру подачи поправок, но и сократить количество законопроектов, которые может вносить депутат.

"Парламент завален тысячами законопроектов, которые вносятся ради пиара или с целью заблокировать принятие альтернативных законопроектов", - считает Владимир Фесенко.

Перспектива "антиколомойского закона"

У "Слуги народа" найдется до 180 депутатов, которые после победы над "поправочным спамом" будут готовы поддержать законопроект о регулировании банков и таким образом ограничить аппетиты группы Коломойского, полагает эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. Но для принятия закона нужны, как минимум, 226 голосов.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Очевидно, пропрезидентской фракции снова придется обращаться за помощью к ситуативным партнерам, не исключил эксперт: "Самая интересная ситуация будет с "Голосом" и "Европейской солидарностью". Они могут потребовать изменения регламента в свою пользу в обмен на поддержку других законопроектов от" Слуги народа", правительства или президента".

По мнению Петренко, для группы Коломойского сейчас важнее не заблокировать принятие закона о регулировании банковской системы, а добиться отзыва нынешней администрацией "Приватбанка" иска в Высокий суд Лондона на сумму в 5,5 миллиарда долларов. "Это очень большая сумма! К тому же этот суд арестовал имущество Коломойского по всему миру. Поэтому ситуация с "антиколомойским законом" может быть частью более масштабной игры", - подвел итог Петренко.

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