Без помощи Глобального фонда Беларусь не справится со СПИДом

Новый грант Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией четвертый месяц не может пройти регистрацию в белорусском правительстве, из-за чего вся работа профильных НПО практически парализована. Их сотрудники с января остаются без зарплаты. Кроме того, оказалось, что даже раздачу одноразовых шприцев наркозависимым кроме Глобального фонда в стране не финансирует никто. Это стало понятно после завершения 28 декабря 2018 года последнего проекта фонда по профилактике ВИЧ и туберкулеза.

Крик о помощи: НПО готовы обратиться к Лукашенко

Сразу десять белорусских неправительственных организаций 25 февраля направили письмо премьер-министру Сергею Румасу с просьбой оказать содействие в одобрении Советом Министров нового проекта международной технической помощи для поддержки мероприятий по борьбе с ВИЧ и туберкулезом на 2019-2021 годы.

Бюджет гранта составляет 14,5 миллиона долларов США, плюс еще 1,3 миллиона дополнительно выделены на закупку лекарств, рассказывает председатель Координационного комитета Ассоциации "БелСеть антиСПИД" Олег Еремин. Грантовое соглашение между Республиканским научно-практическим центром медицинских технологий (РНПЦ МТ) и Глобальным фондом было подписано еще 22 ноября прошлого года. Грант носит преемственный характер и является продолжением предыдущих программ.

Контейнер для бывших в употреблении шприцев - после наполнения сжигается

Но до сих пор процесс регистрации этой международной технической помощи не завершен из-за бюрократических проволочек. Сначала документы долго рассматривало министерство экономики, теперь загвоздка в одобрении Совмином. "И все законно, все имеют право давать ответ в течение месяца, хотя могли это сделать за неделю", - сетует Олег Еремин.

Глобальный фонд, продолжает он, уже уведомил письмом белорусские власти, что если до конца первого квартала проект не будет одобрен, деньги могут быть отозваны из-за нарушения сроков его начала. Это обещает страшные последствия - вплоть до летальных исходов у пациентов со сложными формами туберкулеза: запасы дорогих лекарств, которые Беларусь не в силах самостоятельно закупать, иссякли, а новые оплатить нечем. Если грант не зарегистрируют до 24 марта, общественные организации, предупреждает специалист, готовы обратиться с письмом к президенту Лукашенко.

Три месяца без зарплаты

"Наши сотрудники третий месяц без зарплаты и раздавать наркозависимым уже просто нечего", - так описывает сложившуюся ситуацию руководитель общественного объединения "Позитивное движение" Ирина Статкевич. Она возглавляет одну из старейших НПО, работающих с людьми с ВИЧ-инфекцией и наркозависимостью. С 2004 года эта "Позитивное движение" участвует в реализации проектов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, осуществляемых Программой развития ООН и Минздравом Беларуси.

Мобильный пункт оказания услуг по снижению вреда от наркотиков и ВИЧ НПО "Позитивное движение"

"Позитивное движение" отвечает за работу расположенных в разных уголках Беларуси 22 пунктов оказания услуг по снижению вреда от наркотиков и ВИЧ. Пять из пунктов являются мобильными - специальные автомобили объезжают около тридцати райцентров и обменивают либо выдают бесплатно одноразовые шприцы, иглы, спиртовые салфетки и презервативы.

Но теперь из-за отсутствия раздаточных материалов, признается Игорь Латышев, сотрудник пункта, находящегося в Орше, наблюдается отток клиентов. Есть пять видов шприцев и игл, поясняет Латышев, и самыми востребованными являются "инсулинки" - на один и два миллилитра. Именно они давно закончились, а остались лишь "десятки" и "двадцатки", которые наркозависимым со стажем не подходят, так как ими невозможно попасть в вену. Наркопотребители, констатирует Латышев, уже стали использовать шприцы повторно.

Игорь Латышев и Ольга Павлова

Раньше, добавляет его коллега Ольга Павлова, к их автомобилю подтягивалось от 5 до 20 наркозависимых людей в день и каждому выдавалось пять-семь шприцев на неделю. И всем хватало. Теперь же пришлось отказаться от обслуживания целого райцентра Толочин, где расположен большой цыганский поселок, - нет денег на топливо.

Денег для борьбы с ВИЧ будет меньше

Финансирование программ Глобального фонда постоянно сокращается для стран всего постсоветского пространства. Этот процесс начался еще четыре года назад, рассказывает руководитель светлогорской общественной организации "Альтернатива" Александр Ходанович. Планировалось, что с 2016 года финансирование антиретровирусной терапии (метод лечения ВИЧ) будет осуществляться полностью из средств белорусского бюджета. И на самом деле, отмечает Ходанович, государство уже финансирует до 90% расходов на лечение ВИЧ.

Но остальные десять процентов приходятся на крайне дорогие детские лекарства и препараты к резистентным формам ВИЧ и туберкулеза. Одна упаковка их может стоить 180 евро, и в одиночку страна явно не справится. Поэтому международная помощь пока не прекращена. "Некоторые люди до сих пор живы только благодаря Глобальному фонду", - подчеркивает Александр Ходанович.

Глобальный фонд, поясняет он, прежде всего экономит на программах психологической и социальной помощи. В Светлогорске, который в 90-е годы был городом с самым большим числом наркозависимых и ВИЧ-инфицированных в Беларуси, "Альтернатива" создала центр социального сопровождения. Но в прошлом году из-за недостатка средств организации пришлось отказаться от офиса.

Полностью победить ВИЧ в стране скоро вряд ли получится. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ежегодно в Беларуси регистрируется около 2,5 тысяч случаев инфицирования ВИЧ. На 1 января было зарегистрировано 6 979 случаев ВИЧ-инфекции, а число людей, живущих с ней, составляет 20 953.

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