Без "В контакте" и Mail.ru: что дала блокировка российских сайтов в Украине?

В мае будущего года заканчивается действие указа прежнего президента Украины, в соответствие с которым в стране был заблокирован доступ к российским соцсетям "В контакте", "Одноклассники", сервису Mail.ru и другим сайтам. Нынешняя украинская власть уже сейчас должна определиться с тем, продлевать ли эти санкции, или отказаться от них. Правозащитники считают, что блокировка интернет-ресурсов оказалась неэффективным методом противодействия российской пропаганде.

Суды злоупотребляют санкциями

Кроме упомянутого указа 2017 года, в 2018-м и в начале 2019-го экс-президент Петр Порошенко подписал еще два, которые запрещали украинским интернет-провайдерам предоставлять доступ к отдельным российским веб-ресурсам, содержащим информацию о самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", оккупационной власти Крыма.

В Украине заблокирован 461 сайт

В результате, по данным Лаборатории цифровой безопасности, входящей в коалицию "За свободный интернет", сейчас в Украине заблокирован 461 сайт. Примерно половина из них - это сайты из санкционного списка, остальные заблокированы по решению украинских судов, рассказал DW юрист Лаборатории цифровой безопасности Вита Володовская. Ориентируясь на указы президента и следуя просьбам правоохранителей, пояснила она, суды начали запрещать и украинские сайты, особо не разбираясь, есть ли там незаконный, пропагандистский контент. Генеральный директор The Influencer Plattform Ольга Кирилюк также отмечает, что ограничение доступа осуществляется ко всему веб-ресурсу, а не отдельным материалам на сайте, которые действительно представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Правозащитники считают, что правоохранители и судьи пользуются тем, что указы президента не содержат четких критериев, по которым сайты следует заносить в санкционный список. А Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), решения которого своими указами президент вводил в действие, отказался предоставить информацию о том, кто именно составляет список сайтов для санкций и по каким критериям туда включают те или иные веб-ресурсы, жалуется Володовская.

"Когда государство начинает вводить ограничения, трудно понять, когда оно сможет остановиться, и действительно ли оно руководствуется при этом исключительно соображениями национальной безопасности", - отмечает Ольга Кирилюк.

Эффективность блокировки под вопросом

Международная правозащитная организация Freedom House недавно заявила, что блокировка сайтов в Украине заметно ограничила цифровые права украинцев и нанесла значительный ущерб свободе слова.

Тоже вариант защиты от российской пропаганды

При этом, отмечают правозащитники, санкции полностью не перекрыли украинцам доступ к заблокированным веб-сайтам и не нанесли серьезный финансовый ущерб российским компаниям, что ставит под сомнение их эффективность. По данным Freedom House, финансовая отчетность российских компаний, ресурсы которых запретили в Украине, показывает, что их доходы существенно ниже не стали.

Директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф указывает, что, несмотря на запрет, украинские пользователи интернета, используя специальные обходные программы, по-прежнему имеют доступ к большинству заблокированных российских соцсетей. "С помощью VPN любой человек в Украине может и дальше заходить на "В контакте" и читать все что угодно. Здесь санкции вообще не сработали", - отмечает он.

Кроме этого, Шааф указывает на избирательность подхода украинской власти к блокировке. Ведь дезинформация и пропагандистские материалы размещаются и в других соцсетях, в частности, в не заблокированных для украинцев Facebook и Twitter. "Просто блокируя доступ, без принятия других мер для эффективного противодействия дезинформации, чиновники фактически подрывают заявленные ими же цели введения этих санкций", - считают в Freedom House.

Необходимы точечные меры противодействия дезинформации

Мэтью Шааф рекомендует украинской власти отказалась от политики санкционирования сайтов и перейти к более выборочной блокировке контента, представляющего собой угрозу национальной безопасности страны.

Правозащитники также советуют изменить подход к санкциям и, если они действительно нужны, вводить их исключительно через суд, а не указом президента или тайным решением СНБО. Кроме этого, они считают необходимым создавать свой собственный качественный, многоязычный, достоверный контент, ориентированный на Украину, и увеличивать количество платформ, которые участвуют в его распространении - как внутри страны, так и за ее пределами. Нужен, по их убеждению, также серьезный фактчекинг - особенно, если речь идет о проверке достоверности информации, связанной с конфликтом в Донбассе и Крыму.

Но нынешняя власть, похоже, пока не собирается ничего менять. Как сообщил DW заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, о разблокировании доступа к российским интернет-ресурсам в настоящее время речь не идет. "Не думаю, что возвращение доступа к сайтам может рассматриваться, учитывая то, что происходит в России, в частности, с интернет-медиа. Там не осталось независимых медиа, которые бы занимались не пропагандой, а тем, чем должны заниматься СМИ", - сказал Потураев.

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