Без беленой целлюлозы: история провала китайского инвестпроекта в РБ

Широко разрекламированный властями Беларуси инвестиционный проект - строительство в Светлогорске завода беленой целлюлозы, за которое в качестве генподрядчика взялась китайская компания China CAMC Engineering Co., - провалился.

Стоимость проекта составляла около 850 миллионов долларов, из них 654 миллиона приходилось на кредит, предоставленный правительству Беларуси Экспортно-импортным и Индустриально-коммерческим банками Китая. 15 августа концерн "Беллесбумпром" распространил заявление, что будет завершать строительство завода самостоятельно.

Завод беленой целлюлозы так и не вышел на проектную мощность

Новый завод было решено построить на базе ОАО "Светлогорский ЦКК (целлюлозно-картонный комбинат)" - предприятия, которое уже 50 лет перерабатывает древесное сырье в гофрированный картон. В 2012 году возведение цехов завода началось прямо за забором ЦКК. Через три года пробный пуск оказался неудачным и было решено перенести дату открытия на 2017 год.

Но и вторая попытка не привела к успеху - год назад Светлогорск накрыл едкий неприятный запах, который тревожит горожан теперь регулярно. С тех пор заводу так и не удалось получить заявленную продукцию - сырье для сортов бумаги высшего качества - и выйти на проектную мощность.

Возведение цехов завода беленой целлюлозы началось в 2012 году

Ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Австрийское и финское оборудование смонтировано китайскими специалистами, бетонные площадки под ним залиты, агрегаты подключены. Завод от пусконаладочных работ даже перешел к опытно-промышленному производству, но до сих пор не было получено ни грамма беленой целлюлозы, рассказывает Анна Сомова.

Китайские рабочие уложили не тот кабель?

До пенсии Сомова работала санитарным врачом светлогорского центра гигиены и эпидемиологии, а теперь стала активисткой общественной инициативы, участники которой занимаются защитой окружающей среды.

Последний выброс едкого газа, отмечает она, случился в Светлогорске в минувшее воскресенье, 8 сентября. Это значит, что снова была предпринята попытка отбелить целлюлозу сульфатным методом. Для этого используется хлор, который при варке древесины выделяет соединения меркаптана. Этот запах известен всем. Газовики добавляют его минимальное количество, чтобы определить утечку бытового газа, но в больших концентрациях он вызывает удушье.

Алена Маслюкова и Анна Сомова (слева направо)

Причины фиаско проекта, говорит представитель правозащитного центра "Весна" Алена Маслюкова, давно известны. В 2015 году завод не удалось запустить из-за ненадлежащего качества силового кабеля, уложенного китайскими рабочими.

China CAMC Engineering Co. согласилась его заменить, но сделала это только на открытом грунте, а под бетонными площадками - нет. В результате при увеличении мощности агрегаты сразу же выходят из строя. И это лишь один пример некачественных работ, полагает правозащитница. Сегодня новый завод работает лишь на 40-50% от заявленных возможностей.

Ровно год назад, вспоминает Маслюкова, администрация предприятия устроила активистам-экологам экскурсию и познакомила с производственным циклом. На самом деле продукцию завод производит и продает, констатирует она. Только получается не беленая целлюлоза, ради которой с учетом всех вливаний потрачен почти миллиард долларов, а дешевая картонная.

Самый скандальный и провальный инвестпроект в Беларуси

Руководитель минского научно-исследовательского Центра Мизеса Ярослав Романчук называет проект модернизации Светлогорского ЦКК самым скандальным и провальным в стране. Правительство Беларуси, указывает Романчук, в начале мая 2019 года своим постановлением увеличило долю государства в уставных фондах двенадцати ОАО, среди которых и светлогорский ЦКК.

Китайские компании зарабатывают на поставке в РБ оборудования за счет китайских кредитов

Это означает, поясняет эксперт, что вложенные деньги уже никак не вернешь. Чтобы не оформлять их как долг, государство увеличивает свою долю в уставном фонде. Такая практика распространена в госсекторе, добавляет эксперт.

Отношения между Беларусью и Китаем в сфере инвестиций - отдельный вопрос, продолжает Романчук. Китайские компании зарабатывают большие деньги на поставке в РБ оборудования за счет китайских кредитов, а в долгосрочной перспективе судьба предприятий им не интересна. Что касается белорусских интересов, то здесь, по мнению руководителя центра Мизеса, имеется коррупционная составляющая: "Есть соблазн заработать на подписании бумаг по связанным китайским кредитам".

Завод беленой целлюлозы в Светлогорске - "золотой"

Над въезде на новый завод уже демонтированы все вывески. О том, что здесь когда-то были китайские специалисты, свидетельствует лишь пока не закрашенный логотип компании China CAMC Engineering Co. на проходной для техперсонала. Какую стратегию выберет далее руководство предприятия, выяснить не удалось. Замдиректора ЦКК по идеологической работе Сергей Горбачев от комментариев категорически отказался, а в приемной постоянно включался факс.

Сколько средств еще необходимо для завершения проекта, невозможно сказать без ознакомления с аудитом предприятия и бизнес-планом, подчеркивает Ярослав Романчук. Пока известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко продлил срок реализации инвестпроекта до 2028 года. Но если учесть, какие проценты будут выплачиваться по кредитам, завод рискует, как выразился Романчук, стать "золотым".

С самого начала его строили обманным образом, считает бывший сотрудник районной экологической инспекции Андрей Смоленчук. Китайские инвесторы выбрали далеко не "ведущую мировую технологию", как написано на рекламных стендах. Во время публичного обсуждения проекта семь лет назад, вспоминает Смоленчук, на встрече с чиновниками присутствовала семья, переехавшая в Светлогорск из Архангельска, где работает аналогичный завод. Уже тогда переехавшие предупреждали о надвигающейся экологической катастрофе.

Но власти в том случае якобы не вели протокол заседания. А чтобы инвестиционные документы не противоречили Орхусской конвенции, позже провели повторное слушание, на которое вход был по спискам. "Политика сокрытия информации о реальном состоянии предприятия продолжается до сих пор", - подвел итог Андрей Смоленчук.

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