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Безработица в Германии

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В Германии уровень безработицы сократился до 5,4 процента 30.09.2021

Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
Der Angeklagte steht zwischen Justizbeamten hinter Sicherheitsglas im Landgericht Trier. Der Mann soll am 1. Dezember 2020 mit seinem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Die Anklage wirft ihm fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии начался процесс по делу о наезде на прохожих в Трире 19.08.2021

Земельный суд в Трире рассматривает дело 51-летнего безработного, который в декабре 2020 года, предположительно, совершил наезд на пешеходов в центре города, убив пять человек.
06.05.2021, xtgx, Politik, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Plakate der AfD mit Landeschef Oliver Kirchner an der B71 in Magdeburg Magdeburg *** 06 05 2021, xtgx, politics, state election in Saxony-Anhalt, posters of the AfD with state leader Oliver Kirchner on the B71 in Magdeburg Magdeburg

Выборы в Саксонии-Анхальт: ХДС или АдГ - кто кого? 06.06.2021

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" имеет шанс стать сильнейшей партией на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Это голосование - последняя проба сил перед выборами в бундестаг ФРГ в сентябре.

Как пандемия разбивает мечты молодежи в Германии (11.05.2021) 11.05.2021

Из-за пандемии коронавируса у немецкой молодежи возникли новые проблемы. Выпускники школ и вузов месяцами не могут найти работу и места для обучения.
21.07.2020 Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0. Anlass der Protestaktion war eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses zu der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben. Bei der Sitzung ging es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei.

В ФРГ задержан возможный отправитель писем с правоэкстремистскими угрозами 04.05.2021

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

ARCHIV - Besucher der Agentur für Arbeit warten am 07.01.2014 in Leipzig (Sachsen) an einem Schalter. Obwohl in Deutschland noch nie so wenige Menschen ohne Arbeit waren, profitieren Langzeitarbeitslose einer aktuellen Studie zufolge bislang wenig von der guten Wirtschaftslage. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa Studie: Lange Arbeitslosigkeit trifft in Deutschland besonders Ältere vom 10.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года 05.01.2021

В декабре 2020 года в Германии было 2,7 млн безработных, а в декабре 2019-го - на 480 тысяч меньше, установило Федеральное агентство по труду. Число занятых не полный день выросло на 363 000 человек.
Miniaturfiguren auf Euroscheinen, Symbolfoto Grundeinkommen | Verwendung weltweit

Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром? 26.11.2020

Будет ли в Евросоюзе введен безусловный базовый доход? Как относятся к нему европейцы? В каких странах он уже существует и в каком размере? DW собрала несколько примеров.
ARCHIV - 30.03.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: ILLUSTRATION - Zwei Kugelschreiber liegen auf einem Antragsformular für Kurzarbeitergeld. (Zu dpa Böckler-Stiftung: Vier Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Пандемия: в ФРГ правящая коалиция расширила меры помощи бизнесу 26.08.2020

Сотрудники, вынужденные из-за пандемии работать по сокращенному графику, смогут получать компенсацию за это в течение 24 месяцев, постановила коалиционная комиссия правительства Германии.
18.08.2020, Berlin: Jürgen Schupp (l-r), Senior Research Fellow des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, Susann Fiedler, Leiterin Erforschung von Gemeinschaftsgütern am Max-Planck-Institut, Janine Busch, Projektleiterin Pilotprojekt «Mein Grundeinkommen», und Michael Bohmeyer, Initiator des Vereins «Mein Grundeinkommen», stehen nach einer gemeinsamen Pressekonferenz von DIW und Verein «Mein Grundeinkommen» zum Start einer Langzeitstudie zum Grundeinkommen neben dem Logo des Projekts. Finanziert wird die Studie von rund 140.000 privaten Spenderinnen und Spendern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

1200 евро в подарок. Кто и как может их получить в Германии 18.08.2020

Исследователи в ФРГ хотят выяснить, меняются ли люди к лучшему, если им дарить по 1200 евро в месяц без дополнительных условий 3 года подряд. С этой целью они проводят эксперимент.
Visum-Stempel und Fragebogen zur Einreise in die USA | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Визовая блокада: немецкие компании опасаются за свой бизнес в США 28.07.2020

Дональд Трамп приостановил выдачу рабочих виз в США до конца года, так что специалисты из Германии пока не могут туда въехать. Но поможет ли это американцам в решении проблемы занятости?
25.07.2016 Menschen gehen am 25.07.2016 in das Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in Zwickau (Sachsen). Am 28.07.2016 werden die Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli veröffentlicht. Foto: Jan Woitas/ZB | Verwendung weltweit

Пособие по безработице в Германии: кто, сколько и как долго получает 21.07.2020

Из-за коронавируса наемные работники повсюду в мире теряют работу. В ФРГ они на такой случай застрахованы, но размер и длительность выплат зависят от трех ключевых факторов.
BERLIN, GERMANY - MARCH 19: Almost empty Pariser Platz by the Brandenburg Gate on March 19, 2020 in Berlin, Germany. Everyday life in Germany has become fundamentally altered as authorities tighten measures to stem the spread of the coronavirus. Public venues such as bars, clubs, museums, cinemas, schools, daycare centers and universities have closed. Many businesses are resorting to home office work for their employees. And travel across the border to most neighbouring countries is severely restricted. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Немецкий турбизнес опасается коллапса и массовой безработицы 10.05.2020

До миллиона человек могут потерять работу в результате коллапса в индустрии туризма, заявили представители турбизнеса. До 70 процентов работников уже получают пособие по неполной занятости.
ARCHIV - 30.03.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: ILLUSTRATION - Zwei Kugelschreiber liegen auf einem Antragsformular für Kurzarbeitergeld. (Zu dpa Böckler-Stiftung: Vier Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бизнесмены ФРГ назвали самый эффективный вид госпомощи в кризис 03.05.2020

На рынке труда Германии ключевое слово сейчас - Kurzarbeit. Немецкая модель компенсации заработков при неполном рабочем времени чрезвычайно востребована из-за пандемии коронавируса.
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В Германии безработица выросла на 300 тысяч человек 30.04.2020

Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.
15.11.2018, Hamburg: Die untergehende Sonne taucht mehrere Containerbrücken und weitere Kräne im Hafen in ein warmes Licht. Foto: Hauke-Christian Dittrich | Verwendung weltweit

Индекс деловых настроений ФРГ упал до рекордно низкого уровня 24.04.2020

По прогнозам экономистов, Германии грозит самая мощная рецессия за все послевоенное время. Деловые настроения в стране оцениваются как катастрофические.
11.03.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Hörsaal der Universität Stuttgart. Der Start des Sommersemesters wurde aufgrund der Verbreitung des Coronaviruses verschoben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

Коронавирус и образование: кто поможет иностранным студентам в Германии? 24.04.2020

Во время пандемии в трудном финансовом положении оказались и иностранные студенты в Германии. DW связалась с некоторыми из них, а также попросила эксперта прокомментировать сложившуюся ситуацию.
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