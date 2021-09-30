Безработица в Германии

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Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
Земельный суд в Трире рассматривает дело 51-летнего безработного, который в декабре 2020 года, предположительно, совершил наезд на пешеходов в центре города, убив пять человек.
Правопопулистская "Альтернатива для Германии" имеет шанс стать сильнейшей партией на выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Это голосование - последняя проба сил перед выборами в бундестаг ФРГ в сентябре.
Из-за пандемии коронавируса у немецкой молодежи возникли новые проблемы. Выпускники школ и вузов месяцами не могут найти работу и места для обучения.
По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.
В декабре 2020 года в Германии было 2,7 млн безработных, а в декабре 2019-го - на 480 тысяч меньше, установило Федеральное агентство по труду. Число занятых не полный день выросло на 363 000 человек.
Будет ли в Евросоюзе введен безусловный базовый доход? Как относятся к нему европейцы? В каких странах он уже существует и в каком размере? DW собрала несколько примеров.
Сотрудники, вынужденные из-за пандемии работать по сокращенному графику, смогут получать компенсацию за это в течение 24 месяцев, постановила коалиционная комиссия правительства Германии.
Исследователи в ФРГ хотят выяснить, меняются ли люди к лучшему, если им дарить по 1200 евро в месяц без дополнительных условий 3 года подряд. С этой целью они проводят эксперимент.
Дональд Трамп приостановил выдачу рабочих виз в США до конца года, так что специалисты из Германии пока не могут туда въехать. Но поможет ли это американцам в решении проблемы занятости?
Из-за коронавируса наемные работники повсюду в мире теряют работу. В ФРГ они на такой случай застрахованы, но размер и длительность выплат зависят от трех ключевых факторов.
До миллиона человек могут потерять работу в результате коллапса в индустрии туризма, заявили представители турбизнеса. До 70 процентов работников уже получают пособие по неполной занятости.
На рынке труда Германии ключевое слово сейчас - Kurzarbeit. Немецкая модель компенсации заработков при неполном рабочем времени чрезвычайно востребована из-за пандемии коронавируса.
Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.
По прогнозам экономистов, Германии грозит самая мощная рецессия за все послевоенное время. Деловые настроения в стране оцениваются как катастрофические.
Во время пандемии в трудном финансовом положении оказались и иностранные студенты в Германии. DW связалась с некоторыми из них, а также попросила эксперта прокомментировать сложившуюся ситуацию.
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