Безработица в Германии

Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года

В декабре 2020 года в Германии было 2,7 млн безработных, а в декабре 2019-го - на 480 тысяч меньше, установило Федеральное агентство по труду. Число занятых не полный день выросло на 363 000 человек.