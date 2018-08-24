Беженцы с судна Diciotti сошли на берег

137 человек, заблокированных на борту судна итальянской береговой охраны Diciotti, смогли покинуть корабль в ночь на воскресенье, 26 августа, в порту Катании. После этого беженцев доставили в Мессину, откуда католическая церковь распределит их по своим приютам. Несколько десятков человек готовы принять Ирландия и Албания.
Это стало возможным, поскольку глава МВД Италии Маттео Сальвини все же подписал необходимое для освобождения мигрантов разрешение после возбуждения в его отношении дела. Сальвини подозревают в противозаконном лишении свободы и злоупотреблении властью. В то же время, на него как на члена правительства распространяется неприкосновенность, которую может снять только парламент.
На судне Diciotti была объявлена голодовка
177 беженцев, спасенных 15 августа в Средиземном море, отказалась принять Мальта, после чего судно Diciotti направилось к берегам Италии. Однако Сальвини заблокировал высадку людей. Несколько десятков пассажиров все-таки смогли сойти на итальянский берег раньше из-за ухудшения самочувствия. Кроме того, местные власти приняли 27 несовершеннолетних беженцев, которые находились на корабле без сопровождения. Оставшиеся на судне объявили голодовку.
Ранее Сальвини заявил, что ждет от Евросоюза конкретной помощи и пригрозил выслать беженцев в Ливию. В Риме также выразили возмущение отказом Мальты, поскольку мигранты были спасены на том участке моря, ответственность за который несет эта страна.
Подобные споры происходили между Италией и Мальтой неоднократно. Так, в июле Сальвини также заблокировал высадку беженцев, ситуация разрешилась только после звонка президента Италии премьеру Джузеппе Конти, который распорядился пустить мигрантов.
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Автор: Нермин Исмаил