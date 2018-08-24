 Беженцы с судна Diciotti сошли на берег | Новости из Германии о Европе | DW | 26.08.2018

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Европа

Беженцы с судна Diciotti сошли на берег

Спасенные в Средиземном море беженцы, вынужденно проведшие несколько дней на корабле береговой охраны и объявившие голодовку, смогли сойти на берег в Сицилии после давления на главу МВД.

Сотрудники Красного креста помогают пассажиру Diciotti сойти на берег

Сотрудники "Красного креста" помогают пассажиру Diciotti сойти на берег

137 человек, заблокированных на борту судна итальянской береговой охраны Diciotti, смогли покинуть корабль в ночь на воскресенье, 26 августа, в порту Катании. После этого беженцев доставили в Мессину, откуда католическая церковь распределит их по своим приютам. Несколько десятков человек готовы принять Ирландия и Албания.

Это стало возможным, поскольку глава МВД Италии Маттео Сальвини все же подписал необходимое для освобождения мигрантов разрешение после возбуждения в его отношении дела. Сальвини подозревают в противозаконном лишении свободы и злоупотреблении властью. В то же время, на него как на члена правительства распространяется неприкосновенность, которую может снять только парламент.

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На судне Diciotti была объявлена голодовка

177 беженцев, спасенных 15 августа в Средиземном море, отказалась принять Мальта, после чего судно Diciotti направилось к берегам Италии. Однако Сальвини заблокировал высадку людей. Несколько десятков пассажиров все-таки смогли сойти на итальянский берег раньше из-за ухудшения самочувствия. Кроме того, местные власти приняли 27 несовершеннолетних беженцев, которые находились на корабле без сопровождения. Оставшиеся на судне объявили голодовку.

Ранее Сальвини заявил, что ждет от Евросоюза конкретной помощи и пригрозил выслать беженцев в Ливию. В Риме также выразили возмущение отказом Мальты, поскольку мигранты были спасены на том участке моря, ответственность за который несет эта страна.

Подобные споры происходили между Италией и Мальтой неоднократно. Так, в июле Сальвини также заблокировал высадку беженцев, ситуация разрешилась только после звонка президента Италии премьеру Джузеппе Конти, который распорядился пустить мигрантов.

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