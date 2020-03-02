Беженцы на границе Турции и Греции хотят в ЕС. А чего хочет Эрдоган?

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану раньше редко приходилось сталкиваться с таким серьезным испытанием, как сейчас. Его внешнеполитическая активность на севере Сирии, в провинции Идлиб, привела к военному противостоянию с войсками режима Асада и поддерживающей его Россией. В результате чего уже погибли многие турецкие солдаты.

В ближайшие недели 4 млн сирийцев с севера страны могут оказаться на турецко-греческой границе, стремясь попасть на территорию Евросоюза. Своим высказыванием в адрес сирийских беженцев о том, что "двери открыты", и они могут бежать из Турции в ЕС, Эрдоган положил начало новому потоку мигрантов в Евросоюз.

На что рассчитывает Эрдоган?

За этим шагом президента Турции скрывается точный расчет. Во-первых, внимание турецкой общественности теперь сфокусировано на границе с Грецией, куда стремятся беженцы, а не на границе с Сирией, где гибнут турецкие солдаты. Своим крайне спорным шагом - разрешить сирийцам пересечь турецкую границу в направлении ЕС, Эрдоган подогревает националистические настроения в стране, которые и без того широко распространены в турецком обществе.

Во-вторых, Эрдоган надеется, что оказывая давление на ЕС, он заставит Брюссель поторопиться выполнить новые условия Анкары. Одно из них состоит в том, что союзники по НАТО должны помочь в усилении турецкой противовоздушной обороны. А страны ЕС - повлиять на Россию, чтобы добиться перемирия на севере Сирии. Другой целью Эрдогана является согласие Евросоюза на создание так называемых "зон безопасности" на севере Сирии.

Турецкий военный конвой в Идлибе, 2 марта

Президент Эрдоган указывает и на то, что соглашение ЕС и Турции по беженцам, заключенное в марте 2016 года, предусматривает лишь 6 млрд евро в качестве финансовой помощи Анкаре. По данным же турецкого правительства, на цели в рамках миграционной политики страны уже было потрачено около 40 млрд евро.

Эрдоган упоминает о том, что ЕС должен был бы дополнительно предоставить Турции миллиард евро. Но на самом деле его запросы гораздо выше. "Мы больше не хотим этих денег", - бравирует президент Турции в надежде заставить ЕС пойти на свои условия и пересмотреть соглашение по беженцам.

Справедливы ли финансовые требования Эрдогана?

Страны ЕС не хотят повторения миграционного кризиса, который разразился в 2015 году. Поэтому в марте 2016 года между Турцией и ЕС было подписано соглашение о беженцах. Согласно ему, мигранты, которые нелегально попадают в Грецию, должны быть отправлены в Турцию. За это Анкара получает от ЕС финансовую помощь.

Но нынешнее соглашение более эффективно и выгодно для ЕС, чем для Турции. В то время как в 18 стран ЕС за эти годы прибыли 25 000 беженцев, Турция приняла у себя более 3,5 млн беженцев. Турецкое правительство указывает на то, что страны ЕС, вопреки соглашению, приняли гораздо меньше мигрантов, чем Турция.

Беженцы на границе Греции и Турции

Анкара предъявляет и другой аргумент: в период с 2016 по 2019 годы, согласно договоренностям, ЕС должен был перечислить Турции 6 млрд евро. По данным Еврокомиссии, до февраля 2020 года было выделено на различные проекты в рамках миграционной политики 4,7 млрд евро, Турция получила из этой суммы 3,2 млрд евро.

Будут ли запросы Эрдогана удовлетворены?

Турция хочет, чтобы ЕС оказал давление на Россию с целью добиться перемирия в Сирии. Но попытки канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона повлиять на президента России Владимира Путина пока безуспешны. На уровне ЕС, правда, велись дискуссии о санкциях в отношении РФ, но насколько они могут быть эффективны - большой вопрос. Как показал конфликт в Украине, санкции ЕС не заставили Россию отказаться от политики экспансии в Крыму и Донбассе.

Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Выплаты обещанных Турции денег задерживаются в связи с тем, что у стран ЕС растет недоверие к Анкаре из-за ухудшающегося положения в области демократии, прав человека и свободы слова. Кроме того, звучит критика, что деньги, которые ЕС выделяет в виде помощи сирийским беженцам, оказываются в распоряжении правительства Эрдогана, а не гуманитарных организаций.

Что может сделать ЕС?

Брюссель пытается найти дипломатическое решение, чтобы урегулировать кризис на турецко-греческой границе. С одной стороны, ЕС пытается демонстрировать солидарность с Грецией, укрепляя свои внешние границы и таким образом заставляя Эрдогана соблюдать соглашение по беженцам. С другой, Брюссель старается сохранить интенсивные дипломатические отношения с Анкарой.

Жозеп Боррель

Евросоюз хочет, чтобы Турция взяла под контроль ситуацию на границе с Грецией, где происходят столкновения между беженцами и полицией с пограничниками. С этой целью верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вместе с комиссаром ЕС по вопросам кризисного управления Янешем Ленарчичем посетит Турцию. 6 марта представители стран Евросоюза соберутся в Загребе в рамках экстренного совещания совета ЕС по внешней политике.

Анкара требует пересмотреть соглашение по беженцам. Сделать это будет сложно, поскольку обе стороны выдвигают новые требования. Турция хочет больше финансовой помощи. ЕС говорит о необходимости в рамках этой помощи предоставлять деньги Идлибу и перечислять их напрямую гуманитарным организациям.

Что будет делать Германия?

Избежать повторения миграционного кризиса 2015 года - таков приоритет канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ситуация на греческо- турецкой границе привела к нарушению соглашения по беженцам между ЕС и Турцией. Канцлер ФРГ, как ни один другой политик, настаивает на его дальнейшем соблюдении.

Соглашение по беженцам федеральное правительство Германии оценивает как абсолютный успех, на что указывает и то, как часто Меркель хвалила усилия Турции по выполнению этой договоренности. Ангела Меркель обещает Анкаре дополнительную финансовую помощь для урегулирования ситуации в Идлибе. Берлин пытается убедить Эрдогана и дальше сотрудничать в вопросах миграционной политики.

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