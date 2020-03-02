Беженцы на границе Турции и Греции: ЕС на пороге кризиса? (фотогалерея)

Инфографика: Как Германия принимает беженцев

Число беженцев резко сократилось

Германия продолжает принимать людей, спасающихся от войн и преследования, однако в этом году их число в результате принятых правительством мер резко пошло на убыль. Об этом свидетельствуют данные системы первичной регистрации потенциальных соискателей убежища EASY. Эксперты исходят из того, что в 2016 году число прибывших беженцев сократится по сравнению с прошлым годом на две трети.