Беженцы на границе Турции и Греции: ЕС на пороге кризиса? (фотогалерея)

Тысячи беженцев на границе Греции и Турции стремятся попасть в ЕС. После нарушения Анкарой соглашение о беженцах в Брюсселе решают, что делать дальше. Подробности - в фотогалерее DW.
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По данным Анкары, за день турецкую границу в направлении ЕС пересекли 18 000 беженцев. Несмотря на соглашение с Брюсселем, Турция не намерена удерживать мигрантов. (29.02.2020)
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Сдерживая поток мигрантов из Турции, греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ. Беженцы забрасывали правоохранителей камнями и другими предметами. (01.03.2020)