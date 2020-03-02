 Беженцы на границе Турции и Греции: ЕС на пороге кризиса? (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 02.03.2020

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Европа

Беженцы на границе Турции и Греции: ЕС на пороге кризиса? (фотогалерея)

Тысячи беженцев на границе Греции и Турции стремятся попасть в ЕС. После нарушения Анкарой соглашение о беженцах в Брюсселе решают, что делать дальше. Подробности - в фотогалерее DW.

  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотрите также:

  • Инфографика Число прибывших в Германию соискателей убежища

    Инфографика: Как Германия принимает беженцев

    Число беженцев резко сократилось

    Германия продолжает принимать людей, спасающихся от войн и преследования, однако в этом году их число в результате принятых правительством мер резко пошло на убыль. Об этом свидетельствуют данные системы первичной регистрации потенциальных соискателей убежища EASY. Эксперты исходят из того, что в 2016 году число прибывших беженцев сократится по сравнению с прошлым годом на две трети.

  • Инфографика Квоты распределения беженцев по федеральным землям ФРГ

    Инфографика: Как Германия принимает беженцев

    Основную нагрузку несут запад и юг ФРГ

    Беженцев распределяют по Германии по схеме, используемой при определении доли федеральных земель в финансировании общегосударственных проектов. Она называется Königsteiner Schlüssel и учитывает налоговые поступления и численность населения в каждой земле. Поэтому больше всех приняли богатые и густонаселенные регионы на западе и юге ФРГ, меньше всех – маленькие и восточные земли.

  • Инфографика Федеральные расходы на беженцев

    Инфографика: Как Германия принимает беженцев

    На что пойдут ежегодно 20 миллиардов

    Министерство финансов ФРГ исходит из того, что в 2016-2020 годах расходы, связанные с беженцами, составят в среднем по 20 миллиардов евро. При этом первоначальную помощь землям планируется сократить, а высвобождающиеся средства направить на интеграцию и социальную поддержку тех, кто получит убежище в Германии. 6 миллиардов евро в год пойдут на стабилизацию тех регионов, откуда бегут люди.

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

Турция сообщила о пересечении границы с ЕС 76 тысяч мигрантов

Анкара утверждает, что турецкие пограничники пропустили в ЕС 76 тысяч мигрантов, в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают. (01.03.2020)  

Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для беженцев из Сирии в ЕС

По данным Анкары, за день турецкую границу в направлении ЕС пересекли 18 000 беженцев. Несмотря на соглашение с Брюсселем, Турция не намерена удерживать мигрантов. (29.02.2020)  

Греция и Болгария усиливают контроль на границе с Турцией

Греция объявила о закрытии погранперехода, после того как беженцы пытались прорваться на территорию страны. Власти Болгарии объявили о том, что отправят 1000 солдат для усиления пограничных сил. (28.02.2020)  

Греция не впустила 10 тысяч мигрантов из Турции

Сдерживая поток мигрантов из Турции, греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ. Беженцы забрасывали правоохранителей камнями и другими предметами. (01.03.2020)  

FAZ: Остановить бойню в Сирии - во власти Москвы

Из-за наступления войск Башара Асада в провинции Идлиб Сирия оказалась на пороге новой трагедии. Никогда раньше в стране не было столько беженцев, указывает обозреватель FAZ Райнер Херман. (28.02.2020)  

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

Число беженцев на турецко-греческой границе, стремящихся на территорию ЕС, резко растет. Поток мигрантов пытаются сдержать пограничники и полиция. Галерея DW о том, что происходит. (02.03.2020)  

Инфографика: Как Германия принимает беженцев

Число прибывающих в ФРГ соискателей убежища, их распределение по стране, размеры и структура федеральных расходов на работу с беженцами - обо всем этом в инфографике DW. (30.08.2016)  

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