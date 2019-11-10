Бедность в России или Как быстро сделать богатыми 10 миллионов россиян

Почти 20 миллионов россиян (13,5% всего населения) официально считаются живущими за чертой бедности. Это означает, что их месячный доход не дотягивает до прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет 11185 рублей. По сравнению с прошлым годом доля бедных в России стала больше, что идет вразрез с поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачей - вдвое сократить показатель к 2024 году. В правительстве начали активную работу над выполнением этого указа. Каким образом, выясняла DW.

Имущество бедных не дает покоя чиновникам

В 2019 году министерство труда и соцзащиты РФ запустило пилотные проекты по борьбе с бедностью в восьми регионах. Проекты нацелены на выявление семей с самыми низкими доходами для оказания им помощи. Как рассказал DW завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков, на деле происходит обратное: "Из многих регионов поступают предложения изменить показания бедности просто счетным механизмом - взять и добавить к денежным доходам граждан недвижимость, находящуюся в собственности. Получится, что у человека денег больше, и в число бедных он не попадет".

Росстат в Москве

Похожим, хотя и более сложным путем, решило пойти Минэкономразвития, в подчинении которого находится Росстат. Как стало известно в конце октября, министерство подготовило проект постановления правительства, в котором также предлагается изменить методику подсчета бедных. Статистики будут анализировать информацию о человеке в комплексе: учитывать его доходы и оценивать уровень благосостояния, исходя из данных налоговиков и Пенсионного фонда, что позволит им получить информацию не только об официальных денежных поступлениях, но и обо всем имуществе, по которому выплачиваются налоги - недвижимости и автомобилях.

Почему автомобиль и дача - не всегда признак богатства

Экономисты указывают на ряд уязвимых мест в таком подходе. Научный сотрудник РАНХиГС и член Экспертно-консультативного совета Счетной палаты РФ Юрий Данилов опасается, что "будет учитываться владение недвижимостью и автомобилями, хотя и то, и другое может быть куплено в кредит". По его мнению, негодным критерием может стать и факт наличия жилья. "Раз владеет квартирой, значит, не бедный. А что, если при этом у человека нет регулярного дохода?"

Почти 20 миллионов россиян живут за чертой бедности

Крайне неудовлетворительным методом оценки уровня благосостояния граждан Вячеслав Бобков считает учет исключительно данных о доходах без анализа расходов: "Бюджет состоит и из того, и из другого. Человек может владеть домом или землей, но он несет и расходы по их содержанию, что не учитывается. Это может крайне губительно отразиться в первую очередь на сельском населении - да, у людей есть натуральное хозяйство, но они ведь много средств вкладывают в него".

Как считают сейчас: плюсы действующей методики

Еще один недостаток новой системы заключается в том, что она оставляет "за бортом" всех, кто работает в теневой экономике и не платит налоги (это около 20% граждан). Сегодняшняя методика позволяет вычислить среднедушевые доходы всего населения при помощи сопоставления официально показываемых доходов и реальных расходов.

Эксперт считает, что, если не будут учитываться заработки в теневом секторе, то общий уровень доходов окажется, скорее всего, выше, чем сегодня. Соответственно, станет ниже и уровень бедности. "Если новый метод будет работать вместо старого, это будет просто способ, который позволит арифметическим путем уменьшить бедность и даже пересчитать ее задним числом, как у нас сегодня статистика делает. Это будет скверно и неправильно", - говорит Бобков. Станет ли новая методика заменой прежней или лишь ее дополнением, пока неясно. В пресс-службе Минэкономразвития оставили этот вопрос DW без ответа.

Относительная и немонетарная бедность

Помимо способа измерения абсолютной бедности, который используется сейчас, существует масса иных методик, рассказала DW заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики ВШЭ Алина Пишняк. Однако, по ее словам, важно, чтобы они были не основным, а дополнительным статистическим инструментом. Для понимания относительной и немонетарной бедности важно учитывать и состояние здоровья (а значит, потребность в медицинских услугах и лекарствах), и состав семьи, и даже уровень образования человека.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в июле на совещании в Горках говорил о том, что Росстат будет обращать внимание на эти показатели, что станет возможным, благодаря новой информационной системе. В Росстате спешат успокоить, что система будет полностью обезличенной, анонимной, так что вычислить конкретных адресатов социальной помощи будет невозможно.

"Однако предлагаемый инструментарий в дальнейшем может быть использован органами соцзащиты для формирования целевых групп граждан, нуждающихся в тех или иных мерах социальной поддержки", - полагает вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

Полезен ли учет отдельных социальных групп?

По его мнению, полезным может стать и намерение Минэкономразвития изучать бедность по трем целевым группам: семьи с детьми, пенсионеры и женщины с детьми (предложение содержится в проекте постановления).

"Важно опуститься на уровень отдельных групп, чтобы оказание помощи было более адресным, - считает Баймуратов. - Имеющаяся в данное время информация о потребностях нуждающихся фрагментарна, неточна и порой неактуальна, в результате чего помощь нередко не доходит до адресата". Впрочем, как признает эксперт, сегодня сплошь и рядом бывают случаи, когда даже люди, попавшие под критерии получения социальной помощи, не могут ее получить - либо в силу незнания своих прав, либо по причине сложности процедуры.

Применение новых статистических подходов потребует 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Как говорит Вячеслав Бобков, "если механизм станет дополнительным инструментом для оценки уровня жизни, оно, возможно, того стоит. Хотя риск того, что деньги "уйдут в песок", также есть".

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