Бегство Груевского из Македонии: помогла ли экс-премьеру Венгрия?

Побег македонского экс-премьера с родины в Венгрию похож на политический триллер. Даже покровитель Николы Груевского венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже назвал эту историю с некоторой небрежностью "интересной, волнующей, как все детективы".

Большинство деталей этого детектива известны и подтверждены официально: Груевский был осужден на два года тюрьмы за коррупцию, еще четыре уголовных дела в отношении него находятся в производстве. Вместо того, чтобы начать отбывать наказание, 10 ноября экс-премьер появился в венгерском посольстве в Тиране. На следующий день венгерские дипломаты отвезли его на служебном автомобиле через Черногорию и Сербию в Венгрию, где он был уже утром, 12 ноября.

Однако же остается неясным, как Груевский бежал из Македонии в Албанию. Македонское правительство не торопится с ответом. И это не удивительно: не важно, как именно это случилось, сама ситуация бросает тень на руководство страны во главе с премьер-министром Зораном Заевым. Либо его правительство было недостаточно компетентным, чтобы уследить за Груевским несмотря на не являвшиеся тайной намерения экс-премьера бежать, либо же оно молчаливо позволило осужденному преступнику ускользнуть. Особенно неприятно для Скопье то, что в этот четверг Европарламент будет обсуждать ситуацию в Македонии, в том числе речь пойдет и о деле Груевского.

Две из четырех квартир Груевского были конспиративными?

Журналисты DW выяснили и собрали подробности побега экс-премьера из Македонии в Албанию. По нашим данным, Никола Груевский создал в своем ближайшем окружении впечатление, что он готовится отбывать наказание, в то время как в действительности планировал свой побег в Венгрию через Албанию. При этом, так показало расследование, ему могли помочь венгерские дипломаты. Корреспондент DW поговорил с соседями Груевского, сотрудниками отеля Marriot в Скопье, где в последний раз видели Груевсого, сотрудниками отдела защиты личности МВД Македонии, которые отвечали за экс-премьера, а также с представителями налогового ведомства и судебных властей.

По информации DW, Груевский пользовался в многоквартирном доме в центре Скопье в общей сложности четырьмя квартирами, хотя официально ему принадлежали только две. Две другие он задействовал перед побегом, чтобы скрыть свое местонахождение. За несколько дней до бегства Груевский задавал своим шести телохранителям многочисленные вопросы о логистике македонских тюрем и дал распоряжение купить ему подходящую для нахождения за решеткой одежду.

Сторонники экс-премьера Македонии Груевского штурмуют здание парламента, апрель 2017 года

Поэтому у них сложилось впечатление, что экс-премьер готовится отбывать наказание. В последний раз он контактировал с охранниками вечером 8 ноября. Также накануне побега Груевский снял со своих счетов в местных банках в общей сложности около 100 тысяч евро. Свидетель, с которым говорила DW, видел его вечером 8 ноября, когда экс-премьер выходил из расположенного в Скопье отеля Marriott, принадлежащего его двоюродному брату, бывшему руководителю службы безопасности Македонии Сашо Миялкову.

До своего ареста 21 ноября Миялков жил в отеле. Несколько источников подтвердили DW, что в последние три недели в подземном гараже отеля Marriott неоднократно парковались автомобили диппредставительства Венгрии в Белграде. Это может указывать на то, что венгерские дипломаты помогали Груевскому покинуть страну.

Побег без помощи был едва ли возможен

Пресс-секретарь венгерского правительства отказался комментировать эту информацию. Он лишь указал на сделанные ранее пояснения, согласно которым власти Венгрии не принимали участия в организации побега Груевского из Македонии в Албанию.

Визит Николы Груевского в Будапешт в 2012 году

Политолог, эксперт по внешней политике Андраш Рац из Института политического капитала в Будапеште считает это маловероятным: "Дорога Груевского из посольства Венгрии в Тиране через Черногорию и Сербию до Будапешта внешне выглядит весьма основательно подготовленной. Учитывая это, было бы удивительно, если бы венгерское правительство не помогло ему и с побегом из Македонии. Как минимум, оно было посвящено в детали этого плана".

Такого же мнения придерживается и оппозиционный политик, независимый депутат парламента Венгрии Бернадетт Сель: "В мозаике всей этой информации заявление правительства о том, что оно непричастно, выглядит сомнительно". На прошлой неделе Сель сделала запрос в венгерское ведомство по делам беженцев, чтобы узнать подробности ходатайства Груевского.

Как депутат она имеет на это право. Ее вывод: правовых оснований для перевоза Груевского через три балканские страны и его въезда в Венгрию не было. Для этого потребовались политические решения, а также заблаговременная и тщательная организация побега на всех эго этапах.

Проблема Македонии в НАТО

Правительства обоих государств, особенно македонское, оказались перед дилеммой. В следующем году Македония готовится вступить в НАТО и начать переговоры о вступлении в ЕС. Страна опасается, что Венгрия заблокирует и то, и другое в случае, если правительство Заева будет слишком сильно и открыто давить в ситуации с Груевским.

"Греция блокировала евроатлантические стремления Македонии два десятилетия, - констатирует македонский публицист Сашо Орданоски. - Еще одна такая Греция не нужна Македонии, и Орбан это знает".

Политолог Андраш Рац все же не думает, что Будапешт заинтересован в эскалации ситуации. "До настоящего момента балканская политика Венгрии была последовательной и прагматичной. Блокирование вступления Македонии (в ЕС и НАТО. - Ред.) могло бы навредить Венгрии в Евросоюзе и, в случае альянса, спровоцировать США. Поэтому правительство Орбана пытается не акцентировать внимание на этой истории", - заключил Рац.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты "Балканский маршрут" До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Договор с Турцией: эффективность под вопросом Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Италию Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Албанию Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Болгарию Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Румынию Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты "Арктический маршрут" С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты "Балтийский маршрут" В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года. Автор: Александра Ёлкина

