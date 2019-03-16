Беглянки из Саудовской Аравии в Германии: психологический террор и угрозы

"Где ты спряталась? Мы знаем, что ты сейчас не в своей квартире". Айша читатет дальше: "Мы все равно до тебя доберемся. Даже если ты убежишь на край света. У нас есть люди, которые могут тебя разыскать".

Айша, босая, в тренировочных штанах и футболке, сидит на кухне и листает папку, в которой собраны все письма с угрозами в ее адрес. Каждое из них распечатано, переведено на немецкий язык и официально заверено. В этой же папке и следующее сообщение: "У посольства есть свои люди, которые могут получить о тебе информацию через городскую администрацию".

Айша знает этот саудовский номер телефона, с которого было отправлено сообщение. Угрозы поступают от членов ее семьи, оставшейся в Саудовской Аравии. 30-летняя Айша живет в Германии, где получила статус беженца. Она сбежала от своей семьи и от системы, в которой даже ко взрослым женщинам относятся как к несовершеннолетним, они даже не имеют права голоса. Почти все вопросы саудовские женщины могут решать только с согласия мужчины-поручителя.

Контроль через смартфон

Так было и в случае Айши. Куда бы она ни шла, где бы ни находилась, ее всегда сопровождал один из братьев, или же ее привозил и увозил водитель. Затем Айша должна была выйти замуж за человека, которого никогда раньше не видела. И который с первого же взгляда показался ей несимпатичным. Чтобы избежать замужества, Айша разработала смелый план побега.

Сообщения с угрозами, которые получила Айша в мессенджере WA

Она украла смартфон своего отца. И, как рассказывает сама, применила против отца его же методы: отец использовал в своем смартфоне приложение, которое позволяло ему контролировать дочь. Речь идет о сервисной платформе Absher, которая размещена на интернет-странице министерства внутренних дел Саудовской Аравии. Найти Absher можно бесплатно в каталоге приложений для смартфонов и айфонов.

Этой программой пользуются более 11 млн человек, говорится на сайте в описании приложения. С его помощью мужчины могут регистрировать фамилии и паспортные данные своих жен и затем на свое усмотрение оформлять им запрет на выезд из страны.

Для Айши Absher стал спасением. Ей удалось поменять пароль отца на телефоне и оформить себе самой разрешение на выезд, В августе 2017 года она вылетела в Германию. "Мне нечего было терять", - признается Айша.

После прибытия в Германию она подала прошение о предоставлении убежища и автоматически оказалась в маленьком городке Хальберштадт на востоке Германии в земле Саксония-Анхальт. В этом городе находится единственный филиал Федерального ведомства по делам иностранцев (BAMF), где рассматривают заявления граждан Саудовской Аравии о предоставлении убежища в ФРГ.

"Ты лишишься жизни"

До момента получения убежища соискатели, согласно правилам, должны жить в первичном центре размещения беженцев - специальном общежитии в Хальберштадте. Четыре саудовские женщины, с которыми интенсивно общалась DW в последние недели, уверены в том, что здесь за ними следят другие беженцы из арабских стран. DW стала свидетелем того, как одна из женщин по этой причине подала заявление на своего мужа в Саудовской Аравии и на свою бывшую соседку по общежитию. Ее заявление чиновники рассматривали более полутора часов.

Первичный центр размещения беженцев в Хальберштадте

Но конкретных доказательств слежки нет. Речь идет лишь о подозрениях. Как в случаях Нуры и Машаэль. Сразу по прибытии в Германию они начали получать через WhatsApp поток сообщений с угрозами. "Ты думаешь, мы не знаем, где ты?", - вдруг появляется сообщение на дисплее телефона. Или: "Посольство Саудовской Аравии предоставило нам всю информацию о тебе. Ты лишишься жизни".

Обе женщины столкнулись с психологическим террором в виде сообщений с угрозами. "Так много арабских женщин, у которых никогда не будет шанса убежать, - сетует Машаэль. - Для нас это возможность быть их голосом, голосом этих женщин". Министерство внутренних дел ФРГ на запрос DW ответило, что не располагает сведениями о лицах, которые, возможно, осуществляют слежку за беглянками в центрах размещения беженцев. И подчеркнуло, что эти структуры находятся в компетенции земельных ведомств.

Программа, позволяющая мужчинам в Саудовской Аравии контролировать женщин

В земельном министерстве внутренних дел Саксонии-Анхальт на запрос DW ответили так: "Проблематика в отношении беженцев из Саудовской Аравии в Саксонии-Анхальт известна. Ответственные учреждения разработали план мероприятий, который поможет этим лицам избежать опасных ситуаций". Какая именно проблематика имеется в виду и какие именно мероприятия предусмотрены в этой связи, в министерстве DW не пояснили.

Чудовищная смерть журналиста Джамаля Хашогги пролила свет на то, как обходятся в Саудовской Аравии с критиками режима. Живший в изгнании Хашогги в начале октября 2018 года был задушен 15 специально приехавшими с этой целью убийцами и расчленен в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Его тело не найдено до сих пор. Организация Объединенных Наций занимается расследованием этого дела.

Несколько недель назад внимание международной общественности привлек и другой случай. 18-летняя Рахаф аль-Кунун хотела сбежать от своей семьи в Австралию. Но при пересадке на другой рейс в Бангкоке ее задержали представители местных властей. Ей удалось избежать депортации, забаррикадировавшись в транзитной зоне аэропорта. В Twitter девушка сообщила о своем бедственном положении, и ее история вызвала широкий общественный резонанс. Оказавшись под защитой Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Рахаф аль-Кунун получила убежище в Канаде.

Под угрозой смертной казни

Все другие случаи заканчивались менее удачно. Дина Али пыталась бежать из Саудовской Аравии в Австралию в апреле 2017 года. На Филиппинах ее задержали и депортировали на родину. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. "Если беглянок насильно возвращают обратно, их могут ждать обвинения в непослушании и нанесении ущерба репутации страны", - рассказывает Ротна Бегум из правозащитной организации Human Rights Watsh (HRW).

Беглянок могут приговорить к длительному тюремному заключению, а в некоторых случаях и к смертной казни. Бегум подтвердила DW, что правозащитникам из HRW известны случаи, когда "госучреждения Саудовской Аравии оказывали давление на женщин, заставляя их вернуться в свои семьи".

"Я думаю, это посольство"

Штефан Пайнтнер (Stefan Paintner) из организации "Секулярная помощь беженцам" в Кёльне считает заслуживающим доверия рассказы женщин из Саудовской Аравии. Он обращает внимание на то, как хорошо информированы о бежавших женщинах их семьи, оставшиеся в Саудовской Аравии.

Рахаф аль-Кунун

"Каждая семья или находит человека в Германии, который занимается поиском беглянок, или есть центральная организация, которая это делает для семей сбежавших женщин. Я думаю, это посольство Саудовской Аравии, но у меня нет никаких доказательств. Но слежка - это очень дорого, я не думаю, что каждая семья может себе это позволить", - делится Штефан Пайнтнер.

Он полагает, что в первичном центре размещения беженцев в Хальберштадте есть лица среди других беженцев, которые сообщают информацию в посольство Саудовской Аравии в Берлине. "Я не думаю, что это сложно - найти таких людей. Но мне кажется, это не хитроумная сеть агентов и осведомителей", - говорит сотрудник организации помощи беженцам.

Саудовские беженцы как на ладони

В начале февраля 2019 года, по данным земельного министерства внутренних дел, в федеральной земле Саксония-Анхальт были зарегистрированы 146 выходцев из Саудовской Аравии. 97 из них уже имеют разрешение на пребывание в Германии. Те, кто уже получили статус беженца, согласно правилам, должны оставаться в той федеральной земле, где получили статус, в течение трех лет. В случае беженцев из Саудовской Аравии - это только федеральная земля Саксония-Анхальт. Этот факт значительно упрощает поиски сбежавших из страны женщин. В Хальберштадте, городе с 45-тысячным населением, саудовские беженцы как на ладони, указывает Штефан Пайнтнер.

Но в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, подтвердили DW в земельном министерстве внутренних дел Саксонии-Анхальт. "В рамках проверки единичных случаев законодательство допускает исключения из общих правил, которые мы можем воспользоваться", - сообщили в министерстве. Случай Айши как раз такой.

После того, как в октябре 2017 года Айше позволили остаться в Германии, она въехала в небольшую квартиру в городе Галле, который находится в 100 км от Хальберштадта. По ее выражению, с самого начала она не чувствовала себя там в безопасности. Однажды ночью, по ее словам, мужчина арабской внешности несколько минут стоял возле ее двери в подъезде. Айша позвонила в полицию. Но подать заявление она не смогла, поскольку никакого преступления совершено не было.

В августе 2018 года, по рассказам Айши, утром кто-то постучал в ее дверь. Это была женщина в никабе. "Она выглядела так, как будто срочно нуждалась в помощи", - вспоминает Айша. Но как только девушка открыла дверь, женщина втолкнула ее в квартиру, вслед за ней туда ворвался темноволосый мужчина с бородой.

Айша заперлась в ванной комнате, пока мужчина и женщина обыскивали ее квартиру. По словам Айши, она позвонила в полицию и была вынуждена в итоге переехать в общежитие для женщин, которые оказалась в сложной жизненной ситуации.

"Никто не может обеспечить нам защиту"

После этого Айше начали приходить сообщения с угрозами в мессенджере WhatsАpp. Очевидно, кто-то сообщил ее семье в Саудовской Аравии немецкий номер телефона Айши. В сообщении было написано: "Рассказать тебе один секрет, чтобы ты знала, что мы тебя найдем? Ты знаешь людей, которые были в твоей квартире? Это мы отправили их к тебе, чтобы ты знала, мы все равно до тебя доберемся".

Подобные сообщения Айша получала на протяжении двух дней. Последнее было таким: "Это всего лишь вопрос времени, когда мы найдем твое новое жилье. И тогда тебя никто не сможет от нас защитить". Айша говорит, что номер телефона, с которого она получила эти сообщения, принадлежит одному из ее братьев.

В сентябре 2018 года Айша переехала в Гамбург, большой город, где ей будет легче спрятаться. У нее новый адрес и номер телефона. Но и сейчас она говорит, что чувствует за собой слежку. Посольство Саудовской Аравии в Берлине, несмотря на многочисленные попытки выйти на контакт, не было готово обсудить с DW ситуацию вокруг сбежавших женщин.

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