Беглов, Навальный и другие: как Санкт-Петербург готовится к выборам

8 сентября в Cанкт-Петербурге выберут губернатора и полторы тысячи муниципальных депутатов. В одном из самых протестных городов России конкурентных выборов градоначальника не было со времен Собчака и Яковлева. Муниципальный фильтр и в этом году году, судя по всему, не пропустит сильного конкурента для врио губернатора Александра Беглова, но вероятность второго тура не исключена: штаб Алексея Навального призывает голосовать "за любого, кроме Беглова".

Куда более интригующим местные политики считают исход муниципальных выборов. Оппозиция высоко оценивает свои шансы занять большинство кресел в муниципальных советах города, которые сегодня на 99 процентов принадлежат "Единой России".

Между тем власти не спешат уступать второй по значению город России своим оппонентам. Несмотря на обещания главы ЦИК Эллы Памфиловой провести в Санкт-Петербурге честные выборы, в городе применяются грязные технологии из прошлого.

Бюджетники подписываются за Беглова

Осенью 2018 года на выборах в нескольких регионах "Единая Россия" потеряла парламентское большинство. Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае "единороссы" не смогли избраться главами субъектов, проиграв кандидатам от ЛДПР и КПРФ. Возможно, именно поэтому давний функционер "Единой России" Александр Беглов пошел на выборы самовыдвиженцем. Так или иначе, решение отказаться от партийного бренда имело важное последствие - необходимость собрать 76 тысяч подписей горожан.

Элла Памфилова и Виктор Миненко

Через несколько дней после заявления Беглова о намерении стать губернатором из бюджетных учреждений посыпались жалобы на сбор подписей в его поддержку. Так, 6 июня появилась аудиозапись из Юридической академии, которую сделал студент Иван Мезенцев. На ней слышно, как замначальника очного отделения вуза просит студентов подписаться за выдвижение Беглова. Замдекана Сергей Брыков уточнил, что сбор подписей - благодарность за содействие главы Невского района города при прохождении вузом проверок. Брыков не стал ничего отрицать. Свои действия он объяснил поддержкой Беглова.

Похожие новости позднее поступали из 107-й гимназии, Института робототехники и других бюджетных учреждений. Горизбирком и депутат Законодательного собрания Борис Вишневский отправили по этому поводу жалобы в МВД и прокуратуру, но реакции правоохранительных органов пока нет. При этом закон "Об основных гарантиях избирательных прав" запрещает собирать подписи на рабочих местах, отмечая, что такие подписи являются недействительными.

Врио губернатора заподозрили в фальсификациях

В пятницу вечером штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео, снятое, по словам активистов, в администрации Выборгского района. На записи замначальника штаба Ольга Гусева подходит к женщинам, переписывающим паспортные данные граждан в подписные листы за выдвижение Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Напротив личных данных горожан их подписи не стоят. В ответ на слова Гусевой о том, что женщины совершают должностное преступление, те ссылаются на "руководство".

Александр Беглов выпустил срочное заявление, в котором опроверг свою связь с происходящим. "Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения, - сообщил в видеообращении градоначальник. - Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо какая-то глупость".

Глава муниципальной кампании штаба Александр Шуршев сообщил корреспонденту DW, что полное видео появится в пятницу, а пока он не может раскрыть подробности этой съемки. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник на своей страничке в Facebook заявил, что к понедельнику подготовит обращение в прокуратуру по факту содержания видео.

"Единая Россия" подберет Беглову конкурентов

Муниципальный фильтр в Санкт-Петербурге настроен на максимум: желающему стать губернатором необходимо собрать подписи 10 процентов муниципальных депутатов из 3/4 округов. Это значит, что выбирать соперников для Александра Беглова будут "единороссы" - за ними в муниципалитетах абсолютное большинство.

Борис Вишневский

На пятницу, 21 июня, документы в Горизбирком подали уже 25 человек. Среди наиболее известных горожанам "кандидатов в кандидаты" - Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ), Борис Вишневский ("Яблоко"), Олег Капитанов (ЛДПР), Андрей Петров ("Родина") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"). Весной государственный ВЦИОМ и другие организации, близкие к штабу Беглова, активно замеряли рейтинги потенциальных кандидатов, так что в финальном списке, очевидно, окажутся не самые сильные конкуренты Беглова.

Усложнить жизнь штабу Беглова попытается штаб Навального. "Нам важно, чтобы на выборы пришли люди, которые не хотят голосовать за врио, которым не нравится согласованный список его оппонентов, - рассказал DW руководитель муниципальной кампании штаба Александр Шуршев. - Поэтому мы будем агитировать, чтобы люди приходили голосовать за любого, кроме Беглова. Наш кандидат - второй тур".

Поддержать штаб готов руководитель аппарата "Открытой России" Андрей Пивоваров. В Петербурге он курирует работу проекта "Объединенных демократов", который помогает выдвигаться независимым кандидатам в депутаты на муниципальных выборах. "В первую очередь, мы работаем на муниципальной кампании, - отметил он в беседе с DW. - Но если нас не будут регистрировать, придется переключиться на губернаторскую кампанию".

Нарушителей не могут наказать

Наблюдая за происходящим в муниципальной кампании сегодня, многие участники процесса вспоминают скандалы на выборах 2014 года. Как и пять лет назад, муниципалитеты тайно объявляют выборы, чтобы независимые кандидаты не успели подать документы (после объявления выборов на регистрацию дается всего 20 дней). Так, например, муниципальный совет округа Сампсониевское вынес решение о выборах 10 июня, а газета с информацией об этом появилась в библиотеке через неделю. Таким образом, у претендентов становится на семь дней меньше, чтобы подать документы.

Предвыборная агитация в Санкт-Петербурге

Если о выборах все же становится известно, то от кандидатов скрывают расположение избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) - потенциальные депутаты просто не в курсе, куда нести документы. Андрей Пивоваров говорит, что выдвижение независимых кандидатов может сорваться примерно в трети округов.

Член Горизбиркома Ольга Покровская считает, что нарушения этого года стали возможны из-за отсутствия наказаний за нарушения прошлых лет. "Если манипуляции производятся в пользу лиц, аффилированных с властью, то за них никому ничего не будет. Все это знают", - говорит она DW.

При этом Покровская отмечает, что у ГИК почти нет рычагов влияния на ИКМО. Председатель Горизбиркома может инициировать привлечение главы ИКМО к административной ответственности, но такие предложения не находят поддержки у "влиятельных людей" в избирательной комиссии, говорит Покровская. Полномочий снять председателя ИКМО у Горизбиркома нет.

Пострадали даже провластные кандидаты

Александр Шуршев считает, что поведение ГИК должно стать поводом для кадровых решений. "Меня удивляет реакция ЦИК, - отмечает он. - Если Горизбирком не реагирует на нарушения, если Виктор Миненко (глава Горизбиркома. - Ред.) пропускает заседания, как это было в четверг, то ЦИК мог бы его уволить. Но этого почему-то не происходит".

На днях о намерении обжаловать "тайные выборы" в Центризбиркоме заявил даже видный "единоросс" из Госдумы Виталий Милонов. "Единая Россия" очень большая. Может быть, кому-то кажется, что так можно делать, но я считаю, что в 2019 году так делать нельзя, - заявил он DW. - Муниципалитеты - это не площадка для чьих-то дочек-внучек и других родственников". По его словам, из-за "секретных выборов" зарегистрироваться кандидатами не могут в том числе и выпускники "Школы молодого политика" - серии тренингов для провластных участников муниципальных выборов.

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