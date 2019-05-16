Дело барнаульской студентки-"экстремистки" возвращено в прокуратуру

Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме за публикации в соцсети "В контакте", рассчитывает, что ее дело закроют. Суд отпустил ее в Москву на съемки в телепередаче.