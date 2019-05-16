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Барнаул

Город в России.

Административный центр Алтайского края и одноименного городского округа.

5610289 15.08.2018 Maria Motuznaya charged with extremism and offending religious communities by images posted in Vkontakte during a hearing at the Industrialny District Court of Barnaul. Alexandr Kryazhev / Sputnik Foto: Alexandr Kryazhev/Sputnik/dpa |

Блогер Мотузная потребовала миллион за моральный ущерб 16.05.2019

Барнаульская студентка обвинялась в возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и в нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
01.05.2019, Russland, Novosibirsk: EDITORIAL USE ONLY; NO COMMERCIAL USE; NO ADVERTISING NOVOSIBIRSK, RUSSIA - MAY 1, 2019: A child during a rally marking International Workers' Day. Kirill Kukhmar/TASS Foto: Kirill Kukhmar/TASS/dpa |

В Новосибирске и других городах прошла очередная "Монстрация" 01.05.2019

Участники "Монстрации" неожиданно поменяли главный лозунг "Нам хана" на "Городу нужны мы, а не эта тряпка". Кроме Новосибирска акция прошла в Барнауле и Томске.

26.10.2016 Karikatur von Sergey Elkin (Thema: Politische Anspannung rund um Russland wächst. Präsident Putin steht vor dem Wasserhahn auf dem Krieg steht und kann zwei Regler betätigen – kalt und heiß. Kalt würde kalter Krieg bedeuten, heiß - heißer Krieg, also heiße Phase)

Комментарий: Выборы в Украине - вызов для Зеленского, Порошенко и… Путина 03.04.2019

"Барнаул - наш"! Чем меньше у Кремля остается рычагов воздействия на положение внутри страны, тем выше шанс провокации против Украины, считает Константин Эггерт.
Maria Motusnaya, 24-yo, accused to extremism of jokes in VK. During the trial, Barnaul

Мария Мотузная покинула Россию 17.10.2018

Обвиняемая в экстремизме из-за картинок "ВКонтакте" Мария Мотузная уехала в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Maria Motusnaya, 24-yo, accused to extremism of jokes in VK. before the trial, Barnaul

Фигурантка дела за репосты: Очень хочу посмотреть в глаза следователю 10.10.2018

24-летняя Мария Мотузная из Барнаула, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов в "В контакте", дала интервью DW. 9 октября суд вернул ее дело в прокуратуру на пересмотр.

Quelle: https://www.instagram.com/p/BoEDREVnaHP/?taken-by=mari_frlv

Дело барнаульской студентки-"экстремистки" возвращено в прокуратуру 09.10.2018

Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме за публикации в соцсети "В контакте", рассчитывает, что ее дело закроют. Суд отпустил ее в Москву на съемки в телепередаче.

ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: A hand holding a smarthphone showing the logo of the VK (Vkontakte) social network, in front of a computer screen. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582 St Petersburg Russia November 21 2016 a Hand Holding a showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network in Front of a Computer Screen Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582

В Барнауле прошла акция протеста против уголовных дел за репосты 14.08.2018

Организаторы заявили о 200 участниках акции на площади Свободы. Летом 2018 года в отношении четырех жителей Алтайского края возбудили дела за публикации в социальной сети.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: Glasses in front of a computer screen showing the logo of the VK (Vkontakte) social network. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585 St Petersburg Russia November 21 2016 Glasses in Front of a Computer Screen showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585

"В контакте" раскрыла следствию данные обвиняемой в экстремизме 12.08.2018

По требованию правоохранительных органов соцсеть предоставила им данные об IP-адресах, с которых заходили на страницу, историю изменения паролей, телефона, имени и фамилии обвиняемой в экстремизме Марии Мотузной.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

В Барнауле напали с ножом на координатора штаба Навального 26.06.2017

Нападение произошло около здания городской администрации, где активист планировал подать заявление на проведения митинга.
ST PETERSBURG, RUSSIA - FEBRUARY 4, 2017: Inside the first presidential election campaign office of Alexei Navalny, the founder of the Anti-Corruption Foundation. In December 2016 Navalny announced his intention to run for presidency in 2018. Alexander Demianchuk/TASS |

В Барнауле штабу Навального отказали в пикете из-за поддержки ЛГБТ 10.06.2017

Штабу Навального отказали в установке агитационного куба в Барнауле. Это обосновано тем, что его команда якобы проводит мероприятия о расширении прав ЛГБТ и легализации проституции, а в центре города гуляют дети.
anbei ist eine Karikatur von Sergei Elkin zum Thema Navalny öffnet seinen Wahlstab. Wir brauchen die binnen einer Stunde. Schlüsselworte: Russland, Navalny, Staberöffnung, Wahlstab, Karikatur, Sergei Elkin

Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал 20.03.2017

Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia nehmen am 26.02.2017 in Moskau (Russland) an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil. Nemzow wurde am 27.02.2015 in Moskau von einem unbekannten Täter erschossen. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Навального облили зеленкой в Барнауле 20.03.2017

Штаб Алексея Навального обратился в полицию после того, как известного оппозиционера обили зеленкой в Барнауле. Нападавший скрылся во дворе администрации Алтайского края.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 16, 2015. A police car seen outside the offices of former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky's Open Russia foundation. Sergei Fadeichev/TASS

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на журналиста Пасько 07.11.2016

После нападения в Барнауле на российского журналиста Григория Пасько полиция возбудила уголовное дело по статье "побои".
A Russian gay and LGBT rights activist shows sign reading 'Love is stronger than homophobia' from inside of a Russian riot police van during unauthorized gay rights activists rally in cental Moscow on May 25, 2013. AFP PHOTO/KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Роскомнадзор внес сайт "Дети-404" для ЛГБТ-подростков в список запрещенных 11.10.2016

Через полгода после решения барнаульского суда в реестр запрещенных внесен сайт "Дети-404" для подростков-гомосексуалов, лесбиянок, би- и транссексуалов.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

Писатели и журналисты России требуют расследовать нападение на Григория Пасько 28.09.2016

Заявление с требованием тщательного расследования покушения на журналиста Григория Пасько размещено на странице в Facebook писателя Льва Тимофеева. Сбор подписей под ним продолжается.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 16, 2015. A police car seen outside the offices of former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky's Open Russia foundation. Sergei Fadeichev/TASS

На российского журналиста Пасько напали в Барнауле 27.09.2016

Григорий Пасько рассказал, что на него в Барнауле напали двое мужчин. Пасько прибыл на Алтай для проведения занятий "Школы расследований для журналистов и блогеров".
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