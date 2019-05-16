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Город в России.
Административный центр Алтайского края и одноименного городского округа.
Барнаульская студентка обвинялась в возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и в нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
Участники "Монстрации" неожиданно поменяли главный лозунг "Нам хана" на "Городу нужны мы, а не эта тряпка". Кроме Новосибирска акция прошла в Барнауле и Томске.
"Барнаул - наш"! Чем меньше у Кремля остается рычагов воздействия на положение внутри страны, тем выше шанс провокации против Украины, считает Константин Эггерт.
Обвиняемая в экстремизме из-за картинок "ВКонтакте" Мария Мотузная уехала в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
24-летняя Мария Мотузная из Барнаула, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов в "В контакте", дала интервью DW. 9 октября суд вернул ее дело в прокуратуру на пересмотр.
Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме за публикации в соцсети "В контакте", рассчитывает, что ее дело закроют. Суд отпустил ее в Москву на съемки в телепередаче.
Организаторы заявили о 200 участниках акции на площади Свободы. Летом 2018 года в отношении четырех жителей Алтайского края возбудили дела за публикации в социальной сети.
По требованию правоохранительных органов соцсеть предоставила им данные об IP-адресах, с которых заходили на страницу, историю изменения паролей, телефона, имени и фамилии обвиняемой в экстремизме Марии Мотузной.
Нападение произошло около здания городской администрации, где активист планировал подать заявление на проведения митинга.
Штабу Навального отказали в установке агитационного куба в Барнауле. Это обосновано тем, что его команда якобы проводит мероприятия о расширении прав ЛГБТ и легализации проституции, а в центре города гуляют дети.
Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".
Штаб Алексея Навального обратился в полицию после того, как известного оппозиционера обили зеленкой в Барнауле. Нападавший скрылся во дворе администрации Алтайского края.
После нападения в Барнауле на российского журналиста Григория Пасько полиция возбудила уголовное дело по статье "побои".
Через полгода после решения барнаульского суда в реестр запрещенных внесен сайт "Дети-404" для подростков-гомосексуалов, лесбиянок, би- и транссексуалов.
Заявление с требованием тщательного расследования покушения на журналиста Григория Пасько размещено на странице в Facebook писателя Льва Тимофеева. Сбор подписей под ним продолжается.
Григорий Пасько рассказал, что на него в Барнауле напали двое мужчин. Пасько прибыл на Алтай для проведения занятий "Школы расследований для журналистов и блогеров".
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