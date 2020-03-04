Барак Обама поддержит Джо Байдена в президентской гонке

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама во вторник, 14 апреля, заявил, что поддерживает Джо Байдена на президентских выборах в США 2020 года. С 2009 по 2017 год Байден был вице-президентом США в команде Обамы.

После выхода Берни Сандерса из президентской гонки 8 апреля 77-летний Байден является самым вероятным кандидатом на роль соперника действующего президента США, республиканца Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Ожидается, что официальная номинация кандидата от демократов состоится летом.

"Горжусь тем, что выражаю поддержку моему другу Джо Байдену в борьбе за пост президента США", - заявил Барак Обама в видеообращении, которое он выложил на своей странице в Twitter. "У Джо есть все качества, которые должны быть у президента", - добавил он.

"Барак - его поддержка исключительно важна для меня и Джилл (жена Джо Байдена. - Ред.). Мы собираемся продолжать идти по пути прогресса, которого достигли вместе, и нет другого человека, поддержку которого я бы желал более, чем его", - незамедлительно ответил в своем Twitter Джо Байден.

До сегодняшнего дня Барак Обама сдержанно наблюдал за ходом праймериз и не выражал свою поддержку ни одному из кандидатов. В связи с этим Трамп неоднократно язвил, что Байден не заслужил поддержки Обамы несмотря на восемь лет совместной работы в Белом доме.

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