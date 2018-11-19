Французский банк Societe Generale заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов (около 1,14 млрд евро) в связи с нарушением режима экономических санкций. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на сайте министерства юстиции США.

Как уточняется в сообщении, банк обвинялся в нарушении американских законов, ограничивающих торговые отношения с Кубой. Учитывая согласие французского финансового института на выплату штрафа, власти США согласились отсрочить судебное преследование Societe Generale на три года, после чего "правительство будет стремиться снять обвинения".

Нарушение санкций США против Кубы

Французский банк признал, что в период между 2004 и 2010 годами участвовал в финансовых отношениях с кредитными институтами Кубы и компаниями, которые вели бизнес с Кубой, причем для перевода денег в рамках этих отношений использовались американские финансовые институты. Сумма, которую Societe Generale теперь должен выплатить, является вторым по величине штрафом, когда-либо наложенным в США на финансовое учреждение за нарушения экономических санкций, отмечается в сообщении на сайте Минюста.

Ранее, в июне, сообщалось, что Societe Generale по соглашению с властями США выплатит штраф в 860 миллионов долларов (около 750 млн евро) в связи с делом о манипуляциях ставкой LIBOR и подкупом властей Ливии в период правления Муаммара Каддафи. В целом сумма штрафов, выплаченных ранее французским банком в США, превысила 1 млрд долларов.

Тогда же, в июне, стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал немецкий Deutsche Bank на 205 млн долларов (около 177 млн евро) за нарушение законов при валютных операциях. Немецкий банк также подвергался крупным штрафам в США в 2015 и 2017 годах, общая сумма выплаченных денег превысила 850 млн долларов (около 740 млн евро).

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