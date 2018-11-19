 Банк Societe Generale заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Банк Societe Generale заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов

Французский финансовый институт признал нарушение американских санкций, ограничивающих торговые отношения с Кубой, сообщает Минюст США.

Мужчина идет ко входу в штаб-квартиру французского банка Societe Generale, разговаривая по мобильному телефону

Французский банк Societe Generale заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов (около 1,14 млрд евро) в связи с нарушением режима экономических санкций. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на сайте министерства юстиции США.

Контекст

В Берлине подвели итоги внешнеторговой деятельности немецких фирм за первые шесть месяцев 2018 года и рассказали о рисках, которые таят в себе протекционистская политика США и предстоящий "Брекзит". (17.10.2018)

Российские экспортеры стремятся из-за санкций США перевести расчеты на европейскую валюту в тот самый момент, когда она падает в цене. Экономике Евросоюза девальвация пока выгодна. (14.11.2018)

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал крупнейший немецкий банк на 205 млн долларов. Причиной стали нарушения правил валютных операций. (21.06.2018)

ФРС США обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов, так как банк не предотвратил отмывание денег. В результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около 10 млрд долларов. (31.05.2017)

Как уточняется в сообщении, банк обвинялся в нарушении американских законов, ограничивающих торговые отношения с Кубой. Учитывая согласие французского финансового института на выплату штрафа, власти США согласились отсрочить судебное преследование Societe Generale на три года, после чего "правительство будет стремиться снять обвинения".

Нарушение санкций США против Кубы

Французский банк признал, что в период между 2004 и 2010 годами участвовал в финансовых отношениях с кредитными институтами Кубы и компаниями, которые вели бизнес с Кубой, причем для перевода денег в рамках этих отношений использовались американские финансовые институты. Сумма, которую Societe Generale теперь должен выплатить, является вторым по величине штрафом, когда-либо наложенным в США на финансовое учреждение за нарушения экономических санкций, отмечается в сообщении на сайте Минюста.

Ранее, в июне, сообщалось, что Societe Generale по соглашению с властями США выплатит штраф в 860 миллионов долларов (около 750 млн евро) в связи с делом о манипуляциях ставкой LIBOR и подкупом властей Ливии в период правления Муаммара Каддафи. В целом сумма штрафов, выплаченных ранее французским банком в США, превысила 1 млрд  долларов.

Тогда же, в июне, стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал немецкий Deutsche Bank на 205 млн долларов (около 177 млн евро) за нарушение законов при валютных операциях. Немецкий банк также подвергался крупным штрафам в США в 2015 и 2017 годах, общая сумма выплаченных денег превысила 850 млн долларов (около 740 млн евро).

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года. (27.08.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение о соглашении с банком Societe Generale на сайте Минюста США

Сообщение о штрафе банку Societe Generale на сайте Минюста США

Аудио- и видеофайлы по теме

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Немецкий бизнес боится антироссийских санкций США  

Реклама

Самые читаемые

Польша спрогнозировала, когда Россия может напасть на Киев  

Газовый хаос в Украине: как хронические должники лезут в трубу  

Немецкий эксперт: Европа заинтересована в российском газе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно