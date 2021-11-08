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Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата.
В маневрах Baltops, проходящих в 50-й раз, участвуют 16 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения будут продолжаться до 18 июня.
Недостроенный "Северный поток - 2", новые конкуренты в южных странах ЕС и на Балтике, растущие продажи российского СПГ. О проектах и проблемах "Газпрома" - в фотогалерее DW.
Российские суда маневрировали на Балтике, немецкие экологи и посол США в Берлине требовали остановки проекта. И тут представители Nord Stream 2 сообщили, что строительство газопровода возобновлено.
Путешествуя по новым маршрутам вдоль Балтики, можно, например, полюбоваться такими ренатурализованными прибрежными ландшафтами.
В “Гринпис” пояснили, что хотят таким образом защитить морское дно от негативного воздействия донными сетями рыбаков, наносящими ущерб рифам и колониям мидий.
В нашей подборке - самые популярные и известны немецкие курорты на Балтике и Северном море.
Новая технология для возобновляемой энергетики - немецкие компании хотят резко расширить возможности сооружения морских ветропарков. План испытаний: озеро, Балтика, Китай.
Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.
По Кильскому каналу ежегодно проходит более 30 тысяч судов, а мы полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров.
Эта живописная деревушка на берегу фьордообразной бухты Шлей находится под охраной государства как памятник архитектуры. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
В Балтийское море вернулся воссозданный 2-й флот ВМС США, известный во времена холодной войны. Под его руководством НАТО проводят маневры Baltops. Россия в ответ - проводит свои.
В маневрах Baltops принимают участие полсотни кораблей из 18 стран. Причем весьма активно в учениях задействованы три балтийские республики - Эстония, Латвия и Литва. Москва внимательно наблюдает за этими учениями.
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