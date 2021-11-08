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Балтика

ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах 21.10.2021

Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
05.10.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Vitte (hiddensee): Ein Fischerboot liegt während des Sonnenuntergangs vor der Ostseeinsel Hiddensee am Strand. Die Insel ist während der Herbstferien und wegen des Landeserntedankfestes am 06.10.2019 ausgebucht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"Балтийский Капри" - остров Хиддензе (фото) 29.07.2021

Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата.
BALTIC SEA (June 9, 2014) Ships from various nations in the Baltic Region and the U.S. 6th Fleet command ship USS Mount Whitney (LCC 20) begin the underway phase of Baltic Operations (BALTOPS) 2014. The annual multinational exercise is in its 42nd year and is conducted to enhance maritime capabilities and interoperability and to support regional stability. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Luis R. Chavez Jr./Released) 140609-N-EZ054-172

На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops 06.06.2021

В маневрах Baltops, проходящих в 50-й раз, участвуют 16 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения будут продолжаться до 18 июня.
Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff «Fortuna» aus dem Hafen auf die Ostsee. Das Spezialschiff wird für Bauarbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Medien berichteten unter Berufung auf Behörden in Dänemark, dass Mitte Januar 2021 die Verlegearbeiten in dänischen Gewässern beginnen sollten. Das russische Verlegeschiff «Fortuna» soll dabei zum Einsatz kommen.

Что происходит на газовом рынке Европы в 2021 году? (фотогалерея) 12.02.2021

Недостроенный "Северный поток - 2", новые конкуренты в южных странах ЕС и на Балтике, растущие продажи российского СПГ. О проектах и проблемах "Газпрома" - в фотогалерее DW.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

"Северный поток-2": строительство возобновлено после годового перерыва 11.12.2020

Российские суда маневрировали на Балтике, немецкие экологи и посол США в Берлине требовали остановки проекта. И тут представители Nord Stream 2 сообщили, что строительство газопровода возобновлено.
23.09.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Drammendorf: Blick auf den Polder Drammendorf bei Rothenkirchen auf der Insel Rügen (Luftaufnahme mit Drohne). Die Renaturierung im Polder wurde im Projekt Zehn-Millionen-Projekt «Schatz an der Küste» umgesetzt. Mit der Eröffnung drei neuer Fahrradrouten im Westen Rügens ist am selben Tag das Projekt «Schatz an der Küste» abgeschlossen worden. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB | Verwendung weltweit

Побережье сокровищ на Балтике (фото) 27.09.2020

Путешествуя по новым маршрутам вдоль Балтики, можно, например, полюбоваться такими ренатурализованными прибрежными ландшафтами.

26.07.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Greenpeace-Aktivisten versenken vom Greenpeace-Schiff „Beluga II“ aus vor der Ostsee-Insel Rügen große Granitblöcke im Meer. Mit der Aktion im Meeresschutzgebiet Adlergrund wollen die Umweltschützer verhindern, dass der Boden von Fischern mit Schleppnetzen „durchpflügt“ wird. Foto: Stefan Sauer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Власти запретили экологам топить гранитные глыбы в Балтике 28.07.2020

В “Гринпис” пояснили, что хотят таким образом защитить морское дно от негативного воздействия донными сетями рыбаков, наносящими ущерб рифам и колониям мидий.
Зюльт

Немецкие морские курорты 19.06.2020

В нашей подборке - самые популярные и известны немецкие курорты на Балтике и Северном море.

Fotos von Nezzy² in Hymendorf

В Германии тестируют плавучий ветрогенератор для глубоких морей 09.06.2020

Новая технология для возобновляемой энергетики - немецкие компании хотят резко расширить возможности сооружения морских ветропарков. План испытаний: озеро, Балтика, Китай.
Klatschmohn, Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas), Mohnblueten in einem Gerstenfeld im Morgentau, Deutschland, Bayern | Common poppy, Corn poppy, Red poppy (Papaver rhoeas), poppy flowers in a field with morning dew, Germany, Bavaria | Verwendung weltweit

Красное великолепие: немецкие маки от Балтики до Баварии (фотогалерея) 18.05.2020

Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo Copyright: Andre Götzmann

Германия сверху: Канал между Балтикой и Северным морем (видео) 02.09.2019

По Кильскому каналу ежегодно проходит более 30 тысяч судов, а мы полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Strandkörbe und Seebrücke Ahlbeck bei Abenddämmerung, Seeheilbad Ahlbeck, Heringsdorf, Usedom, Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

10 причин поехать на Балтийское море 28.08.2019

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров.
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Германия сверху: Чем примечательна немецкая деревня Зизебю (видео) 19.08.2019

Эта живописная деревушка на берегу фьордообразной бухты Шлей находится под охраной государства как памятник архитектуры. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
ARCHIV - 07.06.2019, Schleswig-Holstein, Kiel: Marineschiffe (im Hintergrund der spanische Flugzeugträger Juan Carlos I.) liegen vor dem Start des Manövers Baltic Operations (BALTOPS) im Marinehafen. Kriegsschiffe aus 18 Nationen beteiligen sich an dem Manöver auf der Ostsee, das am 08.06.2019 offiziell begonnen hat. (Zu dpa Nabu und BUND fordern mehr Schutz für Tiere in Meeresschutzgebieten) Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Возвращение 2-го флота США, учения НАТО на Балтике и зеркальный ответ России 14.06.2019

В Балтийское море вернулся воссозданный 2-й флот ВМС США, известный во времена холодной войны. Под его руководством НАТО проводят маневры Baltops. Россия в ответ - проводит свои.

Учения BALTOPS: крупнейшие маневры НАТО на Балтике со времен развала СССР.DW Новости(11.06.2019) 11.06.2019

В маневрах Baltops принимают участие полсотни кораблей из 18 стран. Причем весьма активно в учениях задействованы три балтийские республики - Эстония, Латвия и Литва. Москва внимательно наблюдает за этими учениями.

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