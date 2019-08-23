"Балтийский путь" - живая цепь от Таллина до Риги. Как это было

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

На пороге новой эры

Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.