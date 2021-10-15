"Балканским маршрутом" называют путь, по которому потенциальные беженцы, переправившись по морю из Турции в Грецию, направлялись дальше в Западную Европу и скандинавские страны.

"Балканским маршрутом" беженцы, преодолевая морской путь из Турции в Грецию, следуют дальше в страны Западной и Северной Европы. Обозначение "балканский маршрут" активно употребляется с 2015 года, когда в Европу массово устремились мигранты из ряда стран Ближнего и Среднего Востока, а также Африки. По данным Еврокомиссии, только за 10 месяцев 2015 года в страны ЕС прибыло более 700 тысяч человек.



Первоначальный "балканский маршрут" до его закрытия в 2016 году (фактически: резкого ужесточения пограничного контроля на границах ряда балканских стран) пролегал из Греции через Македонию, Сербию, Хорватию, Словению, Австрию. Оттуда мигранты зачастую продолжали свой путь в Германию или страны Северной Европы. Закрытие "балканского маршрута" не прекратило полностью приток беженцев, а лишь уменьшило его, а также вынудило искать их искать пути через другие страны.