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"Балканский маршрут"

"Балканским маршрутом" называют путь, по которому потенциальные беженцы, переправившись по морю из Турции в Грецию, направлялись дальше в Западную Европу и скандинавские страны.

"Балканским маршрутом" беженцы, преодолевая морской путь из Турции в Грецию, следуют дальше в страны Западной и Северной Европы. Обозначение "балканский маршрут" активно употребляется с 2015 года, когда в Европу массово устремились мигранты из ряда стран Ближнего и Среднего Востока, а также Африки. По данным Еврокомиссии, только за 10 месяцев 2015 года в страны ЕС прибыло более 700 тысяч человек.

Первоначальный "балканский маршрут" до его закрытия в 2016 году (фактически: резкого ужесточения пограничного контроля на границах ряда балканских стран) пролегал из Греции через Македонию, Сербию, Хорватию, Словению, Австрию. Оттуда мигранты зачастую продолжали свой путь в Германию или страны Северной Европы. Закрытие "балканского маршрута" не прекратило полностью приток беженцев, а лишь уменьшило его, а также вынудило искать их искать пути через другие страны.

Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

Беженцы: статья доходов для Минска, расходы для Берлина 15.10.2021

Немецкие власти с тревогой регистрируют рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию через Беларусь и Польшу. DW выясняла, как организован "белорусский транзит" беженцев в Евросоюз.

Балканский маршрут для беженцев закрыт? (01.07.2021) 01.07.2021

Многие беженцы из Афганистана - среди них немало и несоврешеннолетних - до сих пор пытаются проникнуть в страны ЕС по так называемому балканскому маршруту.

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BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 17: Heavily-armed police stand outside a street near to an apartment building in Neukoelln district during raids in which police arrested three suspects in connection with last year's spectacular robbery in the Gruenes Gewoelbe museum in Dresden on November 17, 2020 in Berlin, Germany. On November 25, 2019, thieves entered the museum and stole a wide variety of priceless jewels. on November 17, 2020 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

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Schliessung des Migrantenlagers Lipa in Bihac - Bosnien und Herzegowina Im Flüchtlingslager Lipa waren mehr etwa 1.200 Migranten, meistens aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch Autor: Dragan Maksimovic - DW - Korrespondent aus Banja Luka Datum: 23. Dezember 2020 Zulieferung: Furak Sabanovic

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Migrants wait to be registered after crossing the border from Austria in Freilassing, Germany September 16, 2015. Roughly 700 asylum seekers who set off from Salzburg earlier in the day have now crossed into Germany and another 700 are expected to follow, a German police spokesman said on Wednesday. REUTERS/Dominic Ebenbichler

Досье: Беженцы в Германии - чего удалось добиться за 5 лет 22.09.2020

Студент-фотограф, ресторатор или строитель - спустя 5 лет нашедшие приют в Германии беженцы делятся с DW, удалось ли им и немцам достичь цели, поставленной канцлером Меркель: "Мы справимся".
ACHTUNG: Nur für die abgesprochene Berichterstattung! *** Familie Jaafar in Berlin Aufnahmedatum: 11. August 2020 @Birgitta Schülke/DW

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В 2015 году Меркель произнесла фразу "Мы справимся!", распорядившись впустить беженцев в ФРГ. Семья сирийцев поделилась с DW мнением о том, удалось ли канцлеру выполнить свое обещание.
Damascus´Aroma Restaurant Berlin Schöneberg Samer Serawan

"Я справился!": как сирийский беженец стал ресторатором в Берлине 15.09.2020

Девизом миграционной политики ФРГ стала фраза канцлера Меркель "Мы справимся!". Подтверждение ее слов - история сирийского беженца Самера Серавана, открывшего ресторан в Берлине.
Migrants and refugees stand next to burning house containers at the Moria refugee camp, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Sunday, Sept. 29, 2019. Migrants protesting at an overcrowded camp on the Greek island of Lesbos set fires and clashed with police Sunday, authorities said. Police and local authorities said there were unconfirmed reports of two fatalities at the Moria camp. (InTime News via AP) |

Комментарий: Соглашение по беженцам между Турцией и ЕС не работает 07.10.2019

Соглашение между ЕС и Турцией было призвано предотвратить наплыв беженцев, переправлявшихся по морю в Грецию. Но ключевые моменты сделки не выполняются, считает Бернд Ригерт.
ARCHIV - 01.03.2016, Griechenland, Vathi: Ein Beamter der Bundespolizei See steht bei einem Frontex-Einsatz im Hafen der Insel Samos auf dem Vordeck des Streifenboots BP 62 «Uckermark» vor einer ersten Erkundungsfahrt. Die EU-Grenzschutzagentur hat am Dienstag in Albanien den ersten Einsatz außerhalb der Europäischen Union gestartet. Das Land im Westbalkan wird an der Grenze zu Griechenland von 50 Frontex-Beamten sowie 16 Einsatzwagen und einem Wagen mit Wärmebildkamera bei der Durchführung von Grenzkontrollen sowie der Bekämpfung von Grenzkriminalität unterstützt, wie die Agentur mitteilte. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европейские пограничники Frontex приступили к службе за пределами ЕС 22.05.2019

Пограничники Frontex впервые работают вместе с албанскими коллегами. В будущем они начнут сотрудничать с пограничниками и из других стран балканского маршрута.
ABD0039_20150921 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ZU APA0091 AI VOM 21.9.2015 - Grenzkontrollen am Montag, 21. September 2015, am österreichisch-deutschen Grenzübergang Freilassing. - FOTO: APA/BARBARA GINDL - unbegrenzt verfügbar - 20150921_PD0612 |

Германия продлила контроль на границе с Австрией 12.04.2019

По данным министерства внутренних дел ФРГ, за четыре месяца на границе с Австрией задержано около 950 нелегальных мигрантов. Остается высокой опасность нелегальной миграции по средиземноморскому и балканскому маршрутам.
05.04.2019, Griechenland, Diavata: Ein Mann mit zwei Kinderwagen läuft vor Tränengas davon, welches von der Bereitschaftspolizei bei Zusammenstößen vor einem Flüchtlingslager westlich von Thessaloniki eingesetzt wurde. Hunderte Migranten haben erneut versucht, Polizeisperren vor einem Flüchtlingslager nahe der griechischen Hafenstadt Thessaloniki zu durchbrechen. Ihr Ziel ist es, Richtung Norden zu marschieren. Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Греции продолжаются столкновения полиции с мигрантами 06.04.2019

Сотни мигрантов пытаются прорваться через полицейский кордон к границе с Северной Македонией. В соцсетях распространили фейковые новости об открытии пограничного перехода.
VELIKA KLADUSA, BOSNIA AND HERZEGOVINA - OCTOBER 25: Bosnian border police set up a barricade as migrants continue their waiting at the Maljevac border crossing between Bosnia and Croatia, to cross into neighboring Croatia, a member of the European Union, on October 25, 2018 near Velika Kladusa town in Bosnia and Herzegovina. Clashes between police officers and migrants, who attempt to break through the police barriers, continue at times and resulted in a number of injuries. Samir Yordamovic / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правозащитники обвиняют Хорватию в незаконной высылке мигрантов 17.12.2018

Правозащитная организация BVM представила видеодоказательства того, что хорватская полиция заставляет мигрантов возвращаться в Боснию и Герцеговину, не предоставив им права подать прошение о предоставлении убежища.
27.10.2015., Croatia, Rigonce - Slovenia will strive to abolish incoming point Rigonce through which the previous days from Croatia entered the most migrants to relieve Brezica area where migrants are registered before leaving for Austria. Refugees awaiting transport to Slovenia. Photo: Ziga Zivulovic jr./FA Bobo/PIXSELL |

Глава МВД Баварии предложил отправить европейских пограничников в Словению 08.07.2018

Йоахим Херман сообщил об увеличении числа мигрантов, прибывающих в ФРГ из Чехии, куда они попадают из Греции или Сербии. Глава Frontex рассказал о новом "балканском маршруте".
21.06.2018, Bayern, Windshausen: Schilder mit der Aufschrift Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern stehen kurz hinter dem Grenzübergang zwischen Deutschland und Österreich an einer Straße. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Австрия проведет масштабные учения на случай закрытия границ внутри ЕС 26.06.2018

Учения правоохранительных органов, военных и нового полицейского формирования Puma пройдут на границе Австрии и Словении.

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