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Байройтский фестиваль

Фестиваль, посвященный исключительно музыке Рихарда Вагнера, проходит ежегодно в конце июля в баварском Байройте.

Фестиваль музыки Рихарда Вагнера в Байройте проходит с некоторыми перерывами - с 1876 года и постоянно с 1951 года в специально построенном для этой цели при участии самого композитора театре - Фестивальном доме (Festspielhaus). Руководят Байройтским фестивалем наследники немецкого композитора. Проходит музыкальный праздник с 25 июля по 28 августа, за это время дается, в общей сложности, 30 спектаклей. Попасть в Байройт очень сложно: срок ожидания билетов по предварительным заказам может достигать 10 лет. Своей очереди на покупку билета сейчас ждут около полумиллиона человек.

Die Büste des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) steht in einer Holographie am 11.03.2013 im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig (Sachsen). Das Museum zeigt vom 13.03.-26.05.2013 aus Anlass des 200. Geburtstages des in Leipzig geborenen Komponisten eine Ausstellung unter dem Titel Wagnerlust & Wagnerlast. Foto: Peter Endig/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Что нужно знать про Вагнера 03.08.2021

Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.

Start der Richard-Wagner-Festspiele mit einer Neuinszenierung der Oper «Der fliegende Holländer». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Mann Joachim Sauer kommen zum Festspielhaus auf dem Grünen Hügel. +++ dpa-Bildfunk +++

Женский апофеоз в Байройте: Лынив - за пультом, Меркель - в оранжевом 26.07.2021

Ангела Меркель последний раз приехала на премьеру в статусе канцлера ФРГ, а женский украино-литовский тандем затмил режиссера из России.

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Байройт-2021: Вагнер на фоне катастроф 23.07.2021

Несмотря на непобежденную пандемию в мире и наводнение века в Германии легендарный фестиваль Рихарда Вагнера состоится. И даже обещает стать эпохальным.
#52438149 - Orchestra conductor hands baton © Alenavlad

Музыкальные фестивали 2021 года в Германии. Что действительно состоится? 17.02.2021

Несмотря на пандемию коронавируса и печальный опыт предыдущего года, организаторы музыкальных фестивалей в Европе не теряют надежды провести их с минимальными потерями в 2021 году.
ARCHIV - 23.07.2019, Bayern, Bayreuth: Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. (zu Bayreuther Festspiele für 2020 abgesagt) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Лынив и Черняков: новые звезды Байройта о "своем Вагнере" 24.09.2020

В 2021 году на легендарном фестивале музыки Рихарда Вагнера в качестве дирижера и режиссера дебютируют украинка и россиянин. Ольга Лынив и Дмитрий Черняков поделились с DW своими ожиданиями.
12.08.2020, Bayern, Pechgraben: Der Ziegenbock Zoltan steht in einem eigenen Gehege auf dem Grundstück. Wann der Geruch eines Ziegenbocks für Nachbarn nicht mehr zumutbar ist, darüber soll am 10.09.2020 das Landgericht Bayreuth entscheiden. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

Немцы судятся из-за вонючего козла (фото) 10.09.2020

Если козел по кличке Золтан не перестанет издавать вонь, его владельцам придется уплатить штраф в размере 250 тысяч евро или даже сесть в тюрьму.
Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

Байройт: без фестиваля и без нового платья Меркель 24.07.2020

Каждый год свой летний отпуск канцлер Германии начинала на открытии Байройтского фестиваля, появляяась там в новых нарядах. В этом году коронавирус помешал и этой традиции.
ARCHIV - 23.07.2019, Bayern, Bayreuth: Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Am 25. Juli starten die Bayreuther Festspiele. (zu dpa: Bayreuther Festspiele für 2020 abgesagt) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль 31.03.2020

Запланированная на этот год премьера оперы Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год.
Hitler mit Winifred u.Wieland Wagner Hitler, Adolf Politiker (NSDAP), 1889-1945. - Hitler trifft zur Eroeffnung der Fest- spiele in Bayreuth ein: Mit Winifred und Wieland Wagner. - Foto, 24. Juli 1938. E: Hitler with Winifred & Wieland Wagner Hitler, Adolf, Dictator (NSDAP), 1889-1945. - Hitler attends the opening of the Bayreuth Festival with Winifred and Wieland Wagner. - Photo, 24 July 1938.

Гитлер и Вагнер: можно ли отделить музыку от политики? 29.07.2019

Байройт на юге Германии и фестиваль музыки Вагнера, который здесь проходит, сыграли немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма.
Schuhe von Angela Merkel Eroeffnung Wagner-Festspiele Bayreuth 2005 | Verwendung weltweit

Как Меркель проводит первый день отпуска 26.07.2019

Канцлер ежегодно отправляется на открытие фестиваля музыки Вагнера в баварский Байройт. И каждый сезон демонстрирует там новые наряды. В этой фотогалерее - самые яркие из них.
Ангела Меркель

Меркель на красной дорожке Байройта 26.07.2019

Канцлер Ангела Меркель приезжает на открытие Байройтского фестиваля каждый год. И каждый сезон - в новом наряде.
Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

Что общего у Меркель с Нетребко и Гергиевым? 25.07.2019

Фестиваль музыки Вагнера в Байройте - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев.
Blick auf das Festspielhaus am 14.07.2017 in Bayreuth (Bayern). Die diesjährigen Bayreuther Festspiele starten am 25. Juli mit einer Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper Die Meistersinger von Nürnberg. (zu dpa-Themenpaket Bayreuther Festspiele: Royaler Glanz und 'Meistersinger' zum Festspielauftakt in Bayreuth Wiederholung vom 17.07.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого 25.07.2018

Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".
ARCHIV - 25.07.2016, Bayern, Bayreuth: Postkarten werden vor der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele vor dem Festspielhaus zum Verkauf angeboten. Die Wagner-Festspiele zeigen in diesem Jahr einen Tag vor Beginn erstmals eine Uraufführung einer neuen Oper. (zu dpa «Uraufführung bei den Bayreuther Festspielen» vom 05.05.2018) Foto: Timm Schamberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

7 мифов о Байройте 24.07.2018

25 июля начинается Байройтский фестиваль - самый большой оперный фестиваль в Германии. Ни один культурный форум мира не овеян таким количеством легенд - и предрассудков.
ARCHIV - Polizisten stehen am 25.07.2016 in Bayreuth (Bayern) vor der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele vor dem Festspielhaus. Foto: Timm Schamberger/dpa (zu dpa Ein Zaun und zwei Überraschungen - Die Bayreuther Premierenwoche vom 02.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Байройт-2017: без скандалов, но с полицией 25.07.2017

На Зеленом холме непривычно тихо: в клане Вагнеров - ни ссор, ни интриг. Зато на каждом шагу в Байройте - полицейские. Выборочный личный досмотр стал здесь нормой в дни фестиваля.
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Байройт-2017: "Нюрнбергские мейстерзингеры" 21.07.2017

26 июля DW и радио "Орфей" представят премьеру сезона Байройтского фестиваля 2017 года: оперу "Нюрнбергские мейстерзингеры".

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