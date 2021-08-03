Байройтский фестиваль

Фестиваль, посвященный исключительно музыке Рихарда Вагнера, проходит ежегодно в конце июля в баварском Байройте.

Фестиваль музыки Рихарда Вагнера в Байройте проходит с некоторыми перерывами - с 1876 года и постоянно с 1951 года в специально построенном для этой цели при участии самого композитора театре - Фестивальном доме (Festspielhaus). Руководят Байройтским фестивалем наследники немецкого композитора. Проходит музыкальный праздник с 25 июля по 28 августа, за это время дается, в общей сложности, 30 спектаклей. Попасть в Байройт очень сложно: срок ожидания билетов по предварительным заказам может достигать 10 лет. Своей очереди на покупку билета сейчас ждут около полумиллиона человек.