 Байден заручился необходимыми для выдвижения в президенты США голосами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

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Мир

Байден заручился необходимыми для выдвижения в президенты США голосами

По итогам первичных выборов у бывшего вице-президента США - 1993 голоса делегатов нацсъезда при необходимом минимуме в 1991. Джозеф Байден пообещал "каждый день бороться", чтобы одержать верх в президентской гонке.

Джозеф Байден

Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии, требующееся для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября.

"Ребята, сегодня вечером мы заручились (голосами. - Ред.) 1991 делегата, необходимыми для победы в номинации от демократов", - написал он в Twitter, добавив, что "будет каждый день бороться", чтобы одержать верх в президентской гонке.

По итогам первичных выборов у Байдена 1993 голоса при необходимом минимуме в 1991.

Официальное выдвижение Байдена кандидатом было практически гарантировано после того, как его основной соперник от демократов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля объявил о приостановке своей кампании. Официально политик тогда не вышел из гонки - первичные выборы продолжаются с его участием, но без рекламных мероприятий. На итоговый съезд демократов, который должен будет назвать имя претендента на Белый дом, представители Сандерса тоже отправятся. Тем не менее сам сенатор от Вермонта уже 13 апреля заявил о поддержке Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Официальное выдвижение состоится в августе

Съезд Демпартии, на котором должно пройти официальное выдвижение бывшего вице-президента, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Президентская гонка в Соединенных Штатах проходит на фоне пандемии коронавируса, а также антирасистских акций протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В частности, в Хьюстоне в мирной демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, включая мэра города и родственников погибшего. Демонстрации продолжились также в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Чикаго. В Нью-Йорке и Вашингтоне люди продолжали мирно протестовать даже после наступления комендантского часа. Джордж Флойд умер 25 мая после того, как полицейский на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании.

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    Автор: Марина Барановская


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