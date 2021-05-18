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Базы ПРО в Восточной Европе

Противоракетный щит в Восточной Европе изначально был призван защитить европейских членов НАТО от возможной ракетной атаки со стороны стран Ближнего и Среднего Востока.

Идея создания противоракетного щита в Восточной Европе возникла в 2007 году. Заявление президента США Джорджа Буша о начале строительства системы ПРО с целью защитить европейских членов НАТО от возможной ракетной атаки со стороны стран Ближнего и Среднего Востока вызвало гнев Москвы. Барак Обама заморозил проект, однако после аннексии Россией Крыма и начала войны на востоке Украины он был реанимирован.

Американский комплекс "Иджис" на румынской базе Девеселу введен в строй в мае 2016 года, тогда же началось строительство комплекса ПРО в поселке Радзиково на севере Польши. В противоракетную систему также входят крупная радиолокационная база США в Турции и четыре американских военных корабля, оснащенные ракетами-перехватчиками и базирующиеся у побережья Испании. Командный пункт системы расположен в Германии, на американской авиабазе в Рамштайне.

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В результаты катастрофы украинского лайнера Boeing-737 в окрестностях Тегерана погибли 176 человек. В Иране говорят о технической проблеме. Эксперты не верят слухам о том, что самолет по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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Minsker Dialog

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На проходившем в Минске форуме по вопросам безопасности в Восточной Европе Александр Лукашенко предложил воспользоваться опытом Беларуси. DW - о президентской сессии форума.
17.02.2018 Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki gives a speech during the Munich Security Conference on February 17, 2018 in Munich, southern Germany. Global security chiefs and top diplomats attend the annual Munich Security Conference running until February 18, 2018 to discuss Syria, Ukraine and other international conflicts and crises. / AFP PHOTO / Thomas KIENZLE (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Польша готова к размещению ядерных ракет США в Европе 24.08.2019

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что из Москвы и Пекина исходит угроза для свободного мира. Поэтому НАТО следует обсудить вопрос о размещении американских ядерных ракет в Европе, полагает он.

German Chancellor Angela Merkel holds the annual summer news conference in Berlin, Germany, July 19, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

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18.7.2019*** Aussenminister Heiko Maas bei seiner Rede zur Eroeffnung des 18. Petersburger Dialog 2019 in Koenigswinter | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ предлагает новый международный договор о РСМД 02.08.2019

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ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Что говорят в Берлине о прекращении действия договора о РМСД 02.08.2019

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада.
31.7.2019*** News Bilder des Tages Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) im Rahmen einer Pressekonferenz in Warschau, 31.07.2019. Warschau Polen *** Federal Foreign Minister Heiko Maas SPD at a press conference in Warsaw, 31 07 2019 Warsaw Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinlx

Глава МИД ФРГ: Ядерное оружие РФ вызывает в Европе большую тревогу 01.08.2019

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3119169 06/02/2017 Roskosmos stand at the exhibition at the St. Petersburg International Economic Forum 2017. Alexei Danichev/Sputnik Foto: Alexei Danichev/Sputnik/dpa |

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General Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr. Berlin, 20.07.2018 Berlin Deutschland *** General Eberhard Zorn Inspector General of the Bundeswehr Berlin 20 07 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUT Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

Генеральный инспектор бундесвера видит в России угрозу миру в Европе 21.04.2019

Генеральный инспектор бундесвера перечислил факты, указывающие на опасность России для Европы. Цорн напомнил об аннексии Крыма, отравлении Скрипалей, нарушении Договора о ДРСМД и других примерах.
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