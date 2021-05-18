Базы ПРО в Восточной Европе

Противоракетный щит в Восточной Европе изначально был призван защитить европейских членов НАТО от возможной ракетной атаки со стороны стран Ближнего и Среднего Востока.

Идея создания противоракетного щита в Восточной Европе возникла в 2007 году. Заявление президента США Джорджа Буша о начале строительства системы ПРО с целью защитить европейских членов НАТО от возможной ракетной атаки со стороны стран Ближнего и Среднего Востока вызвало гнев Москвы. Барак Обама заморозил проект, однако после аннексии Россией Крыма и начала войны на востоке Украины он был реанимирован.



Американский комплекс "Иджис" на румынской базе Девеселу введен в строй в мае 2016 года, тогда же началось строительство комплекса ПРО в поселке Радзиково на севере Польши. В противоракетную систему также входят крупная радиолокационная база США в Турции и четыре американских военных корабля, оснащенные ракетами-перехватчиками и базирующиеся у побережья Испании. Командный пункт системы расположен в Германии, на американской авиабазе в Рамштайне.