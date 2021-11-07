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Багдад

Столица Ирака

Багдад - столица Ирака

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 10: : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRIME MINISTRY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) I Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi shows his inked finger after casting his vote in the country's early general election in Baghdad, Iraq on October 10, 2021. Iraqi Prime Ministry Press Office/Handout / Anadolu Agency

На премьера Ирака совершено покушение 07.11.2021

По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

СМИ: В Ираке закрывают почетные консульства Беларуси 07.11.2021

Причиной закрытия почетных консульств Беларуси в Багдаде и Эрбиле стал миграционный кризис на восточных границах ЕС, пишет онлайн-издание Zerkalo.io со ссылкой на почетного консула Беларуси в Эрбиле.
Security forces try to disperse demonstrators during ongoing anti-government protests near Tahrir square, Baghdad, Iraq, Monday, July 27, 2020. Iraq's prime minister said Monday he had ordered an investigation into the killing of two anti-government protesters, saying security forces were not authorized to fire a single bullet toward the demonstrators. (AP Photo/Hadi Mizban) |

В столице Ирака в ходе беспорядков пострадали более ста человек 05.11.2021

Силовики в Багдаде стреляли в воздух, пытаясь разогнать проиранских демонстрантов. Их партии проиграли парламентские выборы, но демонстранты считают, что это произошло в результате фальсификаций.
An Iraqi soldier stands guard at the entrance of the Nineveh base for liberation operations in Makhmur, about 280 kilometres (175 miles) north of the capital Baghdad, on February 11, 2016. The Iraqi army is deploying thousands of soldiers to a northern base in preparation for operations to retake the Islamic State (IS) group's hub of Mosul, according to officials, as IS still holds Fallujah, east of Ramadi, and Mosul, Iraq's second city that is located in the north. / AFP / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

Ирак сообщил о задержании бывшего замглавы ИГ Сами Джасима 12.10.2021

Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
FILE - In this Dec. 28, 2005 file photo, an Iraqi Airways plane sits on the tarmac at Baghdad International Airport. European and Dubai-based airlines have begun rerouting flights over Iraqi airspace as a security precaution, though Iraq says its skies are safe. (AP Photo/Khalid Mohammed, File)

Боррель в Багдаде пытается решить проблему беженцев из Ирака 07.09.2021

По данным epd, находящийся в Багдаде Жозеп Боррель призвал власти Ирака окончательно отменить рейсы в Беларусь, на которых прибывают нелегальные мигранты.
Iraqi President Barham Salih, right, and French President Emmanuel Macron attend a press conference, in Baghdad's Presidential Palace, Saturday, Aug. 28, 2021. (AP Photo/Khalid Mohammed)

Франция продолжит миссию против ИГ в Ираке и после вывода войск США 28.08.2021

Президент Франции Макрон посетил региональные консультации в Багдаде, посвященные борьбе с "Исламским государством", и пообещал не прерывать миссии Парижа против боевиков.
President Joe Biden, right, shakes hands with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi, left, during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, July 26, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке 26.07.2021

"Новая фаза" отношений Вашингтона с Багдадом по-прежнему будет включать в себя борьбу с ИГ, заявил Байден. Однако боевая миссия США в Ираке к концу года завершится.
Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach von einem Streifenwagen der Polizei an einer Unfallstelle. | Verwendung weltweit

Десятки человек погибли при пожаре в иракской больнице для ковид-пациентов 24.04.2021

Пациентов ковид-клиники в Багдаде переводят в другие медучреждения. Пожар после взрыва кислородного баллона в больнице унес жизни более 80 человек.
Pope Francis and Iraqi President Barham Salih shake hands, at Baghdad's Presidential Palace, Iraq, Friday, March 5, 2021. Pope Francis has arrived in Iraq to urge the country's dwindling number of Christians to stay put and help rebuild the country after years of war and persecution, brushing aside the coronavirus pandemic and security concerns. (AP Photo/Andrew Medichini)

Папа римский впервые в истории посетил Ирак 05.03.2021

Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
Iraqis, including supporters of Hashid Shaabi (Popular Mobilization Forces), hold flags during a gathering to mark the one year anniversary of the killing of senior Iranian military commander General Qassem Soleimani and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis in a U.S. attack, in Baghdad, Iraq January 3, 2021. REUTERS/Khalid Al-Mousily

В Багдаде прошла акция памяти иранского генерала Сулеймани 03.01.2021

В демонстрации в центре иракской столицы участвовали тысячи человек. Сулеймани был убит год назад в ходе спецоперации США неподалеку от аэропорта Багдада.
January 1, 2020, Baghdad, Iraq: Groups of violent protesters from the Iran-backed Kataib Hezbollah militia confront Iraqi security forces outside the U.S. Embassy Compound January 1, 2020 in Baghdad, Iraq. (Credit Image: Â© Maj. Charlie Dietz/Planetpix/Planet Pix via ZUMA Wire |

"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу 18.11.2020

В результате ракетных ударов по посольскому району в Багдаде погиб ребенок, ранены минимум пять человек.
8.07.2015 *** A police officer stands guard in front of the Iraqi Supreme court in Baghdad, Iraq, Wednesday, July 8, 2015. An Iraqi court has issued death sentences to 24 militants for their role in killing hundreds of soldiers last year. The slain soldiers were captured by the Islamic State group when they overran Saddam Hussein's hometown of Tikrit in summer 2014. At the time, the soldiers were trying to flee from a nearby army base. (AP Photo/ Karim Kadim)

Одиннадцать человек погибли в результате атаки на западе Багдада 09.11.2020

Нападение на пост военизированного подразделения, входящего в состав Сухопутных войск Ирака, совершили, предположительно, боевики "Исламского государства".

ARCHIV - UNDATIERT ***An undated handout picture obtained from the Iraqi art collective Tarkib shows Hella Mewis, a German citizen who ran arts programmes at the Baghdad centre supporting young artists, in the Iraqi capital. Mewis who has been living in Iraq for several years was kidnapped metres away from her work premises in Baghdad on July 20, 2020. - The German national had left her office and was riding her bicycle when two cars, one of them a white pickup truck used by some security forces, were seen kidnapping her, the security source said. A friend of the German national told AFP she had been worried following the killing of Husham al-Hashimi, an Iraqi scholar who had been supportive of anti-government protests last year. (Photo by - / Iraqi art collective Tarkib / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Iraqi art collective Tarkib - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Похищенная в Багдаде немка снова на свободе 24.07.2020

Иракские военные сообщили об освобождении похищенной в Багдаде немки Хеллы Мевис. Глава МИД ФРГ поблагодарил службы безопасности Ирака.
Photo:1 Baghdad.Film Festival IV.Main title\ Photo titl\ Hella Mewis, Representative of the German embassy in Baghdad ,Baghdad, Iraq. Place and, Date: Baghdad, Iraq, Oct, 7,2012 Copyright\Photographer: Munaf Al-saidy

В Багдаде похищена гражданка Германии 21.07.2020

Куратора культурных программ затолкали в машину в центре Багдада и увезли. МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с похищением немки Хеллы Мевис.
31.05.2013 Das Siegel des US-Außenministeriums, aufgenommen am 31.05.2013 in Washington D.C., USA. Foto: Tim Brakemeier/dpa | Verwendung weltweit

США удвоили награду за помощь в поимке нового главаря ИГ 25.06.2020

Вашингтон полагает, что Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауль "держит на контроле глобальные операции" "Исламского государства".
29.03.2020, Irak, Kirkuk: Bewaffnete US-Soldaten bewachen die Militärbasis K1 während der Unterzeichnung eines Vertrags zum Abzug der amerikanischen Streitkräfte. Drei Monate nach dem Raketenangriff auf den Militärstützpunkt nahe der Stadt Kirkuk im Nordirak zieht das von den USA geführte Bündnis seine Kräfte von dem Stützpunkt ab. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США сократят военное присутствие в Ираке 12.06.2020

В совместном заявлении Вашингтона и Багдада сказано, что решение о частичном выводе американского контингента было принято после "прогресса по устранению угрозы" со стороны "Исламского государства".
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