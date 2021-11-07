Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Столица Ирака
Багдад - столица Ирака
По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
Причиной закрытия почетных консульств Беларуси в Багдаде и Эрбиле стал миграционный кризис на восточных границах ЕС, пишет онлайн-издание Zerkalo.io со ссылкой на почетного консула Беларуси в Эрбиле.
Силовики в Багдаде стреляли в воздух, пытаясь разогнать проиранских демонстрантов. Их партии проиграли парламентские выборы, но демонстранты считают, что это произошло в результате фальсификаций.
Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
По данным epd, находящийся в Багдаде Жозеп Боррель призвал власти Ирака окончательно отменить рейсы в Беларусь, на которых прибывают нелегальные мигранты.
Президент Франции Макрон посетил региональные консультации в Багдаде, посвященные борьбе с "Исламским государством", и пообещал не прерывать миссии Парижа против боевиков.
"Новая фаза" отношений Вашингтона с Багдадом по-прежнему будет включать в себя борьбу с ИГ, заявил Байден. Однако боевая миссия США в Ираке к концу года завершится.
Пациентов ковид-клиники в Багдаде переводят в другие медучреждения. Пожар после взрыва кислородного баллона в больнице унес жизни более 80 человек.
Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
В демонстрации в центре иракской столицы участвовали тысячи человек. Сулеймани был убит год назад в ходе спецоперации США неподалеку от аэропорта Багдада.
В результате ракетных ударов по посольскому району в Багдаде погиб ребенок, ранены минимум пять человек.
Нападение на пост военизированного подразделения, входящего в состав Сухопутных войск Ирака, совершили, предположительно, боевики "Исламского государства".
Иракские военные сообщили об освобождении похищенной в Багдаде немки Хеллы Мевис. Глава МИД ФРГ поблагодарил службы безопасности Ирака.
Куратора культурных программ затолкали в машину в центре Багдада и увезли. МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с похищением немки Хеллы Мевис.
Вашингтон полагает, что Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауль "держит на контроле глобальные операции" "Исламского государства".
В совместном заявлении Вашингтона и Багдада сказано, что решение о частичном выводе американского контингента было принято после "прогресса по устранению угрозы" со стороны "Исламского государства".
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact