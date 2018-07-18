 Бавария ввела пограничный контроль с Австрией | Новости из Германии о Германии | DW | 18.07.2018

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Германия

Бавария ввела пограничный контроль с Австрией

В Баварии начала работать пограничная полиция. Ее служащие могут действовать лишь под контролем федеральных властей и не вправе отказывать кому-либо во въезде в страну.

Премьер-министр Баварии в день открытия пограничного контроля

Премьер-министр Баварии в день открытия пограничного контроля

После длительной дискуссии между федеральными властями Германии и властями Баварии баварская полиция приступила в среду, 18 июля, к контролю на границе между ФРГ и Австрией. Выборочные проверки, которые будут проходить ежечасно на разных участках, должны дополнить работу постоянных контрольно-пропускных пунктов на трех пограничных переходах, сообщает агентство dpa.

Контекст

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Среди своих приоритетов Австрия, перенявшая с 1 июля председательство в ЕС, назвала безопасность и миграцию. Тенденция к ужесточению политики в отношении беженцев, скорее всего, продолжится. (03.07.2018)

В сотрудничестве с федеральными властями Бавария обеспечит надежность границ и приграничных территорий, заявил премьер-министр этой земли Маркус Зёдер (Markus Söder) в городе Кирхдорф-на-Инне. К пограничному контролю привлечены 500 служащих земельной полиции.

Баварские пограничники не вправе никому отказывать во въезде в ФРГ

Полномочия пограничников власти Баварии согласовали с правительством ФРГ всего несколько дней назад. В итоге сотрудники пограничной полиции могут проводить проверки на границе с Австрией лишь с разрешения федеральных властей или по их распоряжению. Действовать по собственному усмотрению им запрещено. В частности, баварские пограничники не вправе отказывать кому бы то ни было во въезде в Германию и отправлять обратно в Австрию. Охрана внешних границ остается обязанностью федеральных властей.

Учреждение баварской пограничной полиции считается проектом, который Маркус Зёдер инициировал, чтобы укрепить свой политический престиж в год выборов в земельный парламент. Сам премьер отрицает подобные намерения. По его словам, речь идет не о голосах избирателей, а о законе и порядке, доверии к правовому государству и надежности границ. "Кроме того мы даем - и в этом состоит наша цель - отчетливый сигнал международным контрабандистам, нелегально ввозящим мигрантов, что им не стоит пересекать границу Германии, и тем более здесь, в Баварии", - подчеркнул Зёдер.

Ранее власти Германии и Австрии договорились ужесточить борьбу против преступности и нелегальной миграции. С 1 июня сотрудники федеральной полиции ФРГ и Австрии, а также баварской земельной полиции начали совместное усиленное патрулирование в пограничных областях.

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    Автор: Ирина Филатова


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