 ″Аэрофлот″ сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2020

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Россия

"Аэрофлот" сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию

"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не летает в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.

Стюардесса Аэрофлота

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила в среду, 11 марта, о существенном сокращении рейсов из России в европейские страны из-за эпидемии коронавируса. В частности, с 13 марта "Аэрофлот" прекратит полеты из Москвы в немецкие города Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, а из Санкт-Петербурга в Дюссельдорф и Гамбург. Кроме того, прекратятся полеты во многие города Франции, Испании и Италии.

В то же время "Аэрофлот" сохраняет рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, а также в Рим, Париж, Мадрид и Барселону. Сохраняется рейс и Санкт-Петербург - Берлин.

Пассажиры смогут оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет или изменить дату или маршрут полета. "Аэрофлот" призывает обращаться в контакт-центр для произведения операций с билетами по возможности не ранее чем за неделю до даты вылета.

Авиакомпания "Победа" в среду объявила о том, что с 12 марта останавливает полеты в Израиль. Еще 6 марта "Аэрофлот" ввел ограничения на полеты в Италию, Южную Корею и Вьетнам.

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    Автор: Марина Барановская


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