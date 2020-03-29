"Аэрофлот" забрал из Нью-Йорка лишь 46 россиян

Самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту вылетел в среду, 8 апреля, из Нью-Йорка. Официально не объявлено, сколько граждан оказались на борту. Сотрудница радиостанции "Эхо Москвы" Марина Аствацатурян, которая вылетела этим рейсом, сообщила, что вместе с ней на посадку прошли 46 пассажиров, только четверть всех, кто хотел улететь. Этот же самолет ранее привез в Нью-Йорк из России 400 американцев.
Посольство РФ в США накануне объяснило, что рейсом "Аэрофлота" вылетают те россияне, которые направили свои данные на портал госуслуг и указали, что направляются в Москву и Подмосковье. По данным российского посольства в Вашингтоне, на самом деле более 2 тысяч россиян хотят вернуться домой из США.
"Росавиация" составила план эвакуации россиян
Первые рейсы после приостановки авиасообщения состоялись в понедельник, 6 апреля. Уже вернулись россияне из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород, четыре рейса в разные города России прилетели накануне из Бангкока, а также из Алжира в Москву, из Токио во Владивосток и из Сеула в Хабаровск. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Мале, Денпасара, Ларнаки и организовать дополнительные рейсы из Таиланда, заявлено в плане эвакуации "Росавиации".
Авиакомпания "Уральские авиалинии" может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. В предварительном плане "Росавиации" также рейсы из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву. Точные график должен публиковать официальный портал о борьбе с коронавирусом. График формируется так, чтобы в течение суток в Москву прибывало бы не более 500 человек, в региональный аэропорт - не более 200.
Некоторым россиянам придется заплатить за возвращение
Между тем Министерство транспорта России разъяснило условия эвакуации. На рейсы, заявленные в плане "Росавиации", могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Они должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. Сейчас там зарегистрировано около 25 800 человек, желающих вернуться.
Россиянин должен будет заплатить за свой полет на родину 200 евро на человека при возвращении из Европы и 400 евро в случае дальнего авиаперелета, если у него есть неиспользованный билет иностранной авиакомпании. Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно.
По прилету в Россию граждане будут отправлены в карантин на две недели.
Смотрите также:
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
В Ухане снимают карантин
С 8 апреля китайские власти снимают карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Обнадеживающие цифры
За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Настоящий повод для радости
Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу. На фото - жители Уханя радуются отмене карантина.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение
Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. В ближайшие часы из Уханя начнут ходить поезда и можно будет улететь на самолете, восстановится автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Производство постепенно вновь запускается
Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Опасность еще не миновала
Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Зеленый для всех
Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
У жителей Уханя появилась надежда
После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Минута молчания в память о погибших
4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Герои, о которых будут помнить
Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.
-
Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя
Нужно время, чтобы прийти в себя
Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.
Автор: Наталья Позднякова