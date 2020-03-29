"Аэрофлот" забрал из Нью-Йорка лишь 46 россиян

Самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту вылетел в среду, 8 апреля, из Нью-Йорка. Официально не объявлено, сколько граждан оказались на борту. Сотрудница радиостанции "Эхо Москвы" Марина Аствацатурян, которая вылетела этим рейсом, сообщила, что вместе с ней на посадку прошли 46 пассажиров, только четверть всех, кто хотел улететь. Этот же самолет ранее привез в Нью-Йорк из России 400 американцев.

Посольство РФ в США накануне объяснило, что рейсом "Аэрофлота" вылетают те россияне, которые направили свои данные на портал госуслуг и указали, что направляются в Москву и Подмосковье. По данным российского посольства в Вашингтоне, на самом деле более 2 тысяч россиян хотят вернуться домой из США.

"Росавиация" составила план эвакуации россиян

Первые рейсы после приостановки авиасообщения состоялись в понедельник, 6 апреля. Уже вернулись россияне из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород, четыре рейса в разные города России прилетели накануне из Бангкока, а также из Алжира в Москву, из Токио во Владивосток и из Сеула в Хабаровск. "Аэрофлот" планирует вывезти россиян из Мале, Денпасара, Ларнаки и организовать дополнительные рейсы из Таиланда, заявлено в плане эвакуации "Росавиации".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. В предварительном плане "Росавиации" также рейсы из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву. Точные график должен публиковать официальный портал о борьбе с коронавирусом. График формируется так, чтобы в течение суток в Москву прибывало бы не более 500 человек, в региональный аэропорт - не более 200.

Некоторым россиянам придется заплатить за возвращение

Между тем Министерство транспорта России разъяснило условия эвакуации. На рейсы, заявленные в плане "Росавиации", могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Они должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. Сейчас там зарегистрировано около 25 800 человек, желающих вернуться.

Россиянин должен будет заплатить за свой полет на родину 200 евро на человека при возвращении из Европы и 400 евро в случае дальнего авиаперелета, если у него есть неиспользованный билет иностранной авиакомпании. Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно.

По прилету в Россию граждане будут отправлены в карантин на две недели.

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