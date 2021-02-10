Аэропорт Домодедово

Суд в Москве арестовал миллиард рублей на счету владельца Домодедово

Все потерпевшие по делу о нарушениях норм безопасности в Домодедово отозвали свои иски к руководству аэропорта, сообщил их адвокат. Он намерен обжаловать решение суда об аресте средств на счету Камещика.