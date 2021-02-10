Аэропорт Домодедово

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Юлия Навальная покинула Россию. Вылетев рейсом из аэропорта "Домодедово", она прибыла во Франкфурт-на-Майне.
В Коломне задержаны восемь человек, которые пытались остановить машины с мусором из других районов Московской области. Глава Коломенского горокруга рассказал о ввозе отходов из Домодедово.
Названы лучшие аэропорты мира 2018 года. В первой десятке - два немецких аэропорта. Но лидирует по-прежнему Азия.
МИД Черногории вручил ноту протеста российскому послу в Подгорице в связи с условиями задержания черногорского депутата в московскому аэропорту. В МИД РФ пояснили, что парламентарий был депортирован.
Теракт в Санкт-Петербурге показал, что российское общество свыклось с террором. Однако настоящей дискуссии о его причинах и последствиях пока нет, пишет Константин Эггерт.
В метро Санкт-Петербурга 3 апреля впервые произошел теракт. Фотогалерея DW напоминает о самых резонансных атаках террористов в России за последние годы.
Airbus A321, летевший из Франкфурта-на-Майне, совершил аварийную посадку в Домодедово из-за перегрева лобового стекла. На борту могло произойти возгорание, ликвидированное силами экипажа.
В трех аэропортах Москвы из-за мороза отменены 18 рейсов, задержаны - 135. Местами температура воздуха опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.
В трех аэропортах Москвы отменены 49 рейсов, задержаны - 36. Метеорологи объявили штормовое предупреждение.
Пилот немецкого бизнес-джета скончался, потеряв сознание после взлета в аэропорту Домодедово. Экстренную посадку совершил второй пилот. Пассажиров на борту не было.
Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело против владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Дело было возбуждено в связи с терактом в аэропорту в январе 2011 года.
Основной владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик освобожден из-под домашнего ареста. Никто из свидетелей не подтвердил его причастность к инкриминируемому ему преступлению.
Все потерпевшие по делу о нарушениях норм безопасности в Домодедово отозвали свои иски к руководству аэропорта, сообщил их адвокат. Он намерен обжаловать решение суда об аресте средств на счету Камещика.
Дмитрий Каменщик останется под домашним арестом до конца июля. Освободить его просили представители потерпевших по делу о теракте в Домодедово, а также Генпрокуратура.
Руководство аэропорта намерено выплатить компенсации и создало фонд для этого. Потерпевшие попросят о прекращении дела в отношении Каменщика и других фигурантов.
Возобновить расследование дела о взрывах самолетов в 2004 году просят Следственный комитет родственники погибших. Они считают, что СКР должен проверить нарушения безопасности и выявить факты коррупции в Домодедово.
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