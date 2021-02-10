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Аэропорт Домодедово

6440428 17.01.2021 Yulia Navalnaya, wife of Russian opposition leader Alexei Navalny, speaks to journalists upon arrival at Sheremetyevo airport, after Navalny has been detained by law enforcement officers at the passport control point, in Moscow region, Russia. Navalny and his wife flew a Pobeda Airlines flight from Berlin to Sheremetyevo airport. Alexei Navalny was hospitalized in Omsk and then transported to Germany after falling ill on a flight from Tomsk to Moscow in August 2020. Valeriy Melnikov / Sputnik

Юлия Навальная прилетела в Германию 10.02.2021

Юлия Навальная покинула Россию. Вылетев рейсом из аэропорта "Домодедово", она прибыла во Франкфурт-на-Майне.

03.2018 Der Eingang in die Mülldeponie Wolowitschi (Kolomna, Russland)

В Коломне задержаны участники протеста против свалки 19.04.2018

В Коломне задержаны восемь человек, которые пытались остановить машины с мусором из других районов Московской области. Глава Коломенского горокруга рассказал о ввозе отходов из Домодедово.
23.11.2016 **** Nur wenig Betrieb herrscht am 23.11.2016 an einem Ticketschalter der Fluggesellschaft Lufthansa auf dem Flughafen in München (Bayern). Die Lufthansa-Piloten sind in der Nacht zum 23.11.2016 in einen zweitägigen Streik getreten. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Лучшие аэропорты мира 23.03.2018

Названы лучшие аэропорты мира 2018 года. В первой десятке - два немецких аэропорта. Но лидирует по-прежнему Азия.
FILE - A Friday, Oct. 27, 2000 file photo of Miodrag Vukovic, President of the ruling Montenegrin DPS (Democratic Party of Socialists) at the news conference in Podgorica, Montenegro. Lawmaker Vukovic says he was kept overnight in a transit zone at Domodedovo International Airport in Moscow while on his way to an international meeting in Belarus. He returned to Montenegro on Monday, May 29, 2017. The Montenegrin Foreign Ministry says the incident “represents a breach of basic international rules and diplomatic practices.” (AP Photo/Risto Bozovic, File) |

МИД Черногории вызвал посла РФ из-за задержания депутата в Домодедово 29.05.2017

МИД Черногории вручил ноту протеста российскому послу в Подгорице в связи с условиями задержания черногорского депутата в московскому аэропорту. В МИД РФ пояснили, что парламентарий был депортирован.
die U-Bahn in St. Petersburg und Menschen, die Blumen gebracht haben, um die Erinnerung an die Opfer des Terroranschlag zu ehren. (c) DW/Wioletta Ryabko

Комментарий: Теракт - повод для дискуссии, которой нет 04.04.2017

Теракт в Санкт-Петербурге показал, что российское общество свыклось с террором. Однако настоящей дискуссии о его причинах и последствиях пока нет, пишет Константин Эггерт.
ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF DEATH OR INJURY Members of the emergency services work at the site of a blast on a trolleybus in Volgograd in this December 30, 2013 handout photo. The bomb blast ripped a trolleybus apart in Volgograd on Monday, killing at least 10 people in the second deadly attack in the southern city in two days and raising fears of further violence as Russia prepares to host the Winter Olympics. REUTERS/Ulianov24/Handout via Reuters (RUSSIA - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW TRANSPORT) ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO ARCHIVES. NO SALES. TEMPLATE OUT

Фотогалерея: Самые громкие теракты последних лет в России 03.04.2017

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля впервые произошел теракт. Фотогалерея DW напоминает о самых резонансных атаках террористов в России за последние годы.
Bildnummer: 57626587 Datum: 23.03.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS MOSCOW, RUSSIA. MARCH 23, 2012. Lufthansa’s Airbus A380 seen after landing at Moscow’s Vnukovo Airport. The world’s largest airliner has arrived in the Russian capital in connection with the events marking the 40th anniversary of Lufthansa. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Wirtschaft Gesellschaft Verkehr Luftfahrt Flugzeug Landung A 380 xda x0x 2012 quer 57626587 Date 23 03 2012 Copyright Imago ITAR TASS Moscow Russia March 23 2012 Airbus A380 Lakes After Landing AT Moscows Vnukovo Airport The Worlds Largest Airliner has arrived in The Russian Capital in Connection With The Events marking The 40th Anniversary of Lufthansa PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Economy Society Traffic Aviation Aircraft Landing a 380 XDA x0x 2012 horizontal

Самолет Lufthansa совершил аварийную посадку в Москве 15.01.2017

Airbus A321, летевший из Франкфурта-на-Майне, совершил аварийную посадку в Домодедово из-за перегрева лобового стекла. На борту могло произойти возгорание, ликвидированное силами экипажа.
Flughafen Wnukowo in Moskau. Foto: DW/Ewlaliya Samedowa , Juli 2015

В аэропортах Москвы отменены или задержаны свыше 100 рейсов 08.01.2017

В трех аэропортах Москвы из-за мороза отменены 18 рейсов, задержаны - 135. Местами температура воздуха опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.

Flughafen Wnukowo in Moskau. Foto: DW/Ewlaliya Samedowa , Juli 2015

В аэропортах Москвы - массовые отмены рейсов 31.12.2016

В трех аэропортах Москвы отменены 49 рейсов, задержаны - 36. Метеорологи объявили штормовое предупреждение.

24.01.2011+++++++++++ Firefighters and rescuers gather outside Moscow's Domodedovo international airport on January 24, 2011, shortly after an explosion. A suspected suicide bombing on January 24 killed at least 31 people and wounded over 100 at the airport in an attack described by investigators as an act of terror. Eyewitnesses, who spoke to Russian radio, described a scene of carnage after the blast ripped through the baggage claims section of the arrivals hall at Russia's largest airport. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images) Besitzer des Flughafens Domodedowo Dmitrij (Dmitry) Kamenschik (Kamenschtschik, Kamentschik, Kamenshik) wurde am 18.01.2016 wegen Terroranschlag in 2011 festgenommen. © Getty Images/AFP/A. Smirnov

Пилот немецкого самолета умер после вылета из Домодедова 17.12.2016

Пилот немецкого бизнес-джета скончался, потеряв сознание после взлета в аэропорту Домодедово. Экстренную посадку совершил второй пилот. Пассажиров на борту не было.
19.02.2016++++ 2794018 02/19/2016 Dmitry Kamenshchik, chairman of the board of directors, Domodedovo airport, is seen here in Moscow's Basmanny Court which hears investigators' petition on his arrest. Dmitry Kamenshchik is charged with felonies under Clause 3, article 238 of the Penal Code of the Russian Federation (performing works or rendering services with violations of safety requirements which entailed death of two or more people through negligence). Evgeny Biyatov/Sputnik. Besitzer des Flughafens Domodedowo Dmitrij (Dmitry) Kamenschik (Kamenschtschik, Kamentschik, Kamenshik). wurde gestern wegen Terroranschlag in 2011 festgenommen. © picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

Уголовное дело против руководства аэропорта Домодедово прекращено 23.09.2016

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело против владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Дело было возбуждено в связи с терактом в аэропорту в январе 2011 года.
19.02.2016++++ 2794018 02/19/2016 Dmitry Kamenshchik, chairman of the board of directors, Domodedovo airport, is seen here in Moscow's Basmanny Court which hears investigators' petition on his arrest. Dmitry Kamenshchik is charged with felonies under Clause 3, article 238 of the Penal Code of the Russian Federation (performing works or rendering services with violations of safety requirements which entailed death of two or more people through negligence). Evgeny Biyatov/Sputnik. Besitzer des Flughafens Domodedowo Dmitrij (Dmitry) Kamenschik (Kamenschtschik, Kamentschik, Kamenshik). wurde gestern wegen Terroranschlag in 2011 festgenommen. © picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

Владельца аэропорта Домодедово освободили из-под домашнего ареста 01.07.2016

Основной владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик освобожден из-под домашнего ареста. Никто из свидетелей не подтвердил его причастность к инкриминируемому ему преступлению.
MOSCOW REGION, RUSSIA. MAY 21, 2015. Passengers at a new section of a passenger terminal at Moscow's Domodedovo Airport. Marina Lystseva/TASS

Суд в Москве арестовал миллиард рублей на счету владельца Домодедово 22.06.2016

Все потерпевшие по делу о нарушениях норм безопасности в Домодедово отозвали свои иски к руководству аэропорта, сообщил их адвокат. Он намерен обжаловать решение суда об аресте средств на счету Камещика.
19.02.2016++++ 2794018 02/19/2016 Dmitry Kamenshchik, chairman of the board of directors, Domodedovo airport, is seen here in Moscow's Basmanny Court which hears investigators' petition on his arrest. Dmitry Kamenshchik is charged with felonies under Clause 3, article 238 of the Penal Code of the Russian Federation (performing works or rendering services with violations of safety requirements which entailed death of two or more people through negligence). Evgeny Biyatov/Sputnik. Besitzer des Flughafens Domodedowo Dmitrij (Dmitry) Kamenschik (Kamenschtschik, Kamentschik, Kamenshik). wurde gestern wegen Terroranschlag in 2011 festgenommen. © picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

Мосгорсуд оставил под домашним арестом владельца Домодедово 18.05.2016

Дмитрий Каменщик останется под домашним арестом до конца июля. Освободить его просили представители потерпевших по делу о теракте в Домодедово, а также Генпрокуратура.
24.01.2011+++++++++++ Firefighters and rescuers gather outside Moscow's Domodedovo international airport on January 24, 2011, shortly after an explosion. A suspected suicide bombing on January 24 killed at least 31 people and wounded over 100 at the airport in an attack described by investigators as an act of terror. Eyewitnesses, who spoke to Russian radio, described a scene of carnage after the blast ripped through the baggage claims section of the arrivals hall at Russia's largest airport. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images) Besitzer des Flughafens Domodedowo Dmitrij (Dmitry) Kamenschik (Kamenschtschik, Kamentschik, Kamenshik) wurde am 18.01.2016 wegen Terroranschlag in 2011 festgenommen. © Getty Images/AFP/A. Smirnov

Потерпевшие попросят прекратить дело о теракте в Домодедово 17.05.2016

Руководство аэропорта намерено выплатить компенсации и создало фонд для этого. Потерпевшие попросят о прекращении дела в отношении Каменщика и других фигурантов.
MOSCOW REGION, RUSSIA. MAY 21, 2015. Passengers at a new section of a passenger terminal at Moscow's Domodedovo Airport. Marina Lystseva/TASS

Потерпевшие просят СКР вернуться к делу о терактах 2004 года 23.04.2016

Возобновить расследование дела о взрывах самолетов в 2004 году просят Следственный комитет родственники погибших. Они считают, что СКР должен проверить нарушения безопасности и выявить факты коррупции в Домодедово.
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