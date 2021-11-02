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Ашхабад

22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ 02.11.2021

Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.
ARCHIV - Ein Soldat steht am 17.11.2011 vor dem Präsidentenpalast in Aschgabat (Turkmensitan). Wer nicht nach Mallorca oder Phuket reisen möchte, der findet in verschiedenen Reiseführern Anregungen für abgelegene Reiseziele. (zu dpa «Reisen nach Absurdistan» vom 06.06.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Откуда особняк у племянника президента Туркменистана? Что узнали журналисты 28.05.2021

Журналисты-расследователи обнаружили коррупционную схему, тянущуюся из Ашхабада в Великобританию. Речь идет о поставках продуктов в Туркменистан, охваченный кризисом. Кто задействован в схеме?
epa03791553 View of Moscow's Sheremetyevo airport in Moscow, Russia, 18 July 2013. Former CIA contractor Edward Snoden awaits a decision by Federal Migration Service on his asylum application. Within one month from receiving an application, Federal Migration Service must decide on the case. It is expected that Snowden can leave Sheremetyevo airport soon. EPA/MAXIM SHIPENKOV

Почему из России выслали туркменского блогера, обратившегося к Путину 25.03.2021

Россия могла предоставить убежище блогеру Чолиеву, который требовал от Ашхабада улучшить жизнь туркменских студентов за рубежом. Но его выслали в Турцию. Почему так произошло?
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Проект ТАПИ: сколько геополитики в туркменском газе 10.02.2021

Почему делегация талибов в Ашхабаде заговорила о Трансафганском газопроводном проекте ТАПИ, и какое отношение к этим переговорам имеет Исламабад?
+++CC/Peretz Partensky+++ 29. August 2009, geladem am 22.05.2013 Kaspisches Meer http://www.flickr.com/photos/ifl/3892498628/sizes/o/in/photostream/ Lizens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Спорное месторождение на Каспии: как Ашхабад и Баку разделят нефть и газ 27.01.2021

Туркмения и Азербайджан договорились, как делить нефть и газ на спорном каспийском месторождении. Даст ли это новую жизнь Транскаспийскому трубопроводу?
09.02.2016 DW Made in Germany Western Union

Переводы Western Union: как студенты из Туркменистана остались без денег 24.01.2021

Туркменским студентам, которые учатся за границей, помощь из дома поступала через Western Union. Зима 2020-2021 годов и власти в Ашхабаде внесли в работу WU свои коррективы.
Eine Straßenkehrerin, die sich mit einem Tuch vor dem Mund gegen Wüstenstaub schützt, steht vor dem Präsidentenpalast in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad (Foto vom November 2005). In der einzigen Präsidentenwahl des unabhängigen Turkmenistan ließ sich Turkmenbaschi, der mit bürgerlichem Namen Saparmurat Nijasow heißt, 1992 mit fabelhaften 99,5 Prozent als Staatsführer bestätigen und sich später gar auf Lebenszeit ernennen. Die Republik Turkmenistan zählt zu den Ländern mit den größten Gas- und Ölvorkommen weltweit. Foto: Sebastian Fuchs (zu dpa Reportage: Im stalinistischen Disneyland: Leben unter dem Diktator Turkmenbaschi vom 27.12.2005) +++(c) dpa - Report+++

Коронавируса в Туркмении официально нет. А на самом деле? 05.09.2020

Туркмения - уникальная страна, поскольку, как утверждают власти в Ашхабаде, ее обошла стороной пандемия COVID-19. Но DW собрала факты, которые могут опровергнуть это утверждение.
GettyImages 114321765 Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov (foreground R) attends an inauguration ceremony for the presidential palace complex 'Oguzkhan' (background) in Ashgabat on May 18, 2011. The palace inaugurated on May 18 in Ashgabat was built by French builder Bouygues group. AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

В Туркмении запрещают авто темного цвета. С чем это связано? 07.07.2020

Автовладельцы в Туркмении спешат перекрасить машины в белый цвет. Причиной послужила информация о якобы вводимых Ашхабадом ограничениях для авто других цветов. Для чего это делают?
ASHGABAT, TURKMENISTAN - JUNE 28: A view from opening ceremony of the gas-to-liquids (GTL) plant for production of gasoline from natural gas in Ashgabat, Turkmenistan on June 28, 2019. Enes Duran / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäu

Коронавирус: Правозащитники призвали Туркмению обнародовать статистику 27.06.2020

По официальным данным властей, случаи заболевания COVID-19 в Туркмении не выявлены. Human Rights Watch просит Ашхабад сделать тестирования широко доступными.

ARCHIV - Ein Soldat steht am 17.11.2011 vor dem Präsidentenpalast in Aschgabat (Turkmensitan). Wer nicht nach Mallorca oder Phuket reisen möchte, der findet in verschiedenen Reiseführern Anregungen für abgelegene Reiseziele. (zu dpa «Reisen nach Absurdistan» vom 06.06.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Коронавирус в Туркмении: футболом и велопробегом по COVID-19 15.04.2020

Туркмения считается одной из самых закрытых в мире стран. Но может ли "железный занавес" воспрепятствовать проникновению коронавируса? У опрошенных DW экспертов на этот счет большие сомнения.
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Как Ашхабад оберегает туркмен от контактов с "центрами идеологических диверсий" 15.02.2019

Черные списки тех, кому запрещен выезд из Туркмении, пополнились новой категорией. Теперь в них вносят тех, кого подозревают в контакте с зарубежными СМИ и информационными ресурсами.
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Зачем Ашхабаду импортозамещение мяса, рыбы и молока 17.01.2019

Туркмения провела импортозамещение продуктов питания. По крайней мере об этом рапортовал вице-премьер. Зачем это понадобилось во время продовольственного кризиса?
©ChinaFotoPress/MAXPPP - MARY, TURKMENISTAN - MAY 28: (CHINA OUT) Gas pipelines are seen at a gas treatment plant at Galkynysh gas field on May 28, 2013 in Mary Province, Turkmenistan. Kakageldy Abdullayev, chairman of Turkmen national gas company TurkmenGas, told a gas congress in the Turkmen capital Ashgabat on Wednesday the second stage of development at Galkynysh, world\'s second-largest gas field, would allow eventually to boost annual gas export to China by 25 bcm to 65 bcm per year, Reuters said. (Photo by ChinaFotoPress)***_***440386185 |

Скрытые конфликты России и Туркмении 14.12.2018

Бипатриды в Туркмении - не единственная проблема, осложняющая отношения Москвы и Ашхабада. Что поможет их улучшить?
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Цифровизация Туркмении: зачем Ашхабаду быстрый интернет? 31.10.2018

Станет ли Туркмения страной быстрого интернета и развитой сотовой связи - и получат ли ее власти современные цифровые технологии контроля за населением? DW разбиралась, зачем Ашхабаду цифровизация.
Der Palast des Präsidenten von Turkmenistan, Sapamurad Nijasow (genannt Turkmenbaschi), aufgenommen am Donnerstag (02.11.2006) in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Туркменский субботник: зачем сажать "дерево наоборот"? 20.03.2018

Пропустить озеленительный субботник, предписанный президентом, в Туркмении нельзя. Найти в нем смысл - трудно. Но собеседники DW объясняют, зачем используется эта форма принудительного труда.

SHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 14, 2017: A view of apartment blocks in a street. Valery Sharifulin/TASS |

Власти Туркмении решают финансовые проблемы за счет населения 17.11.2017

В Ашхабаде решили ограничить обмен валюты в стране и повысить плату за детские сады. Причина, как считают эксперты, в нехватке истоников дохода у госбюджета. Население пока терпит.
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