Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.
Журналисты-расследователи обнаружили коррупционную схему, тянущуюся из Ашхабада в Великобританию. Речь идет о поставках продуктов в Туркменистан, охваченный кризисом. Кто задействован в схеме?
Россия могла предоставить убежище блогеру Чолиеву, который требовал от Ашхабада улучшить жизнь туркменских студентов за рубежом. Но его выслали в Турцию. Почему так произошло?
Почему делегация талибов в Ашхабаде заговорила о Трансафганском газопроводном проекте ТАПИ, и какое отношение к этим переговорам имеет Исламабад?
Туркмения и Азербайджан договорились, как делить нефть и газ на спорном каспийском месторождении. Даст ли это новую жизнь Транскаспийскому трубопроводу?
Туркменским студентам, которые учатся за границей, помощь из дома поступала через Western Union. Зима 2020-2021 годов и власти в Ашхабаде внесли в работу WU свои коррективы.
Туркмения - уникальная страна, поскольку, как утверждают власти в Ашхабаде, ее обошла стороной пандемия COVID-19. Но DW собрала факты, которые могут опровергнуть это утверждение.
Автовладельцы в Туркмении спешат перекрасить машины в белый цвет. Причиной послужила информация о якобы вводимых Ашхабадом ограничениях для авто других цветов. Для чего это делают?
По официальным данным властей, случаи заболевания COVID-19 в Туркмении не выявлены. Human Rights Watch просит Ашхабад сделать тестирования широко доступными.
Туркмения считается одной из самых закрытых в мире стран. Но может ли "железный занавес" воспрепятствовать проникновению коронавируса? У опрошенных DW экспертов на этот счет большие сомнения.
Черные списки тех, кому запрещен выезд из Туркмении, пополнились новой категорией. Теперь в них вносят тех, кого подозревают в контакте с зарубежными СМИ и информационными ресурсами.
Туркмения провела импортозамещение продуктов питания. По крайней мере об этом рапортовал вице-премьер. Зачем это понадобилось во время продовольственного кризиса?
Бипатриды в Туркмении - не единственная проблема, осложняющая отношения Москвы и Ашхабада. Что поможет их улучшить?
Станет ли Туркмения страной быстрого интернета и развитой сотовой связи - и получат ли ее власти современные цифровые технологии контроля за населением? DW разбиралась, зачем Ашхабаду цифровизация.
Пропустить озеленительный субботник, предписанный президентом, в Туркмении нельзя. Найти в нем смысл - трудно. Но собеседники DW объясняют, зачем используется эта форма принудительного труда.
В Ашхабаде решили ограничить обмен валюты в стране и повысить плату за детские сады. Причина, как считают эксперты, в нехватке истоников дохода у госбюджета. Население пока терпит.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact