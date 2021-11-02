Как Ашхабад оберегает туркмен от контактов с "центрами идеологических диверсий"

Черные списки тех, кому запрещен выезд из Туркмении, пополнились новой категорией. Теперь в них вносят тех, кого подозревают в контакте с зарубежными СМИ и информационными ресурсами.