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За минувшие сутки в афганской столице прозвучало четыре взрыва, ответственность за которые взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".
Рахил Шариф встретится в Кабуле с политическими и военными лидерами Афганистана. Цель его визита - возобновление переговоров между властями Афганистана и движением "Талибан".
США готовят "утешительные выплаты" родственникам погибших от авиабомбардировки больницы в Кундузе. Пентагон выделит деньги на восстановление медучреждения "Врачей без границ".
Барак Обама персонально извинился перед "Врачами без границ" и руководством Афганистана за воздушный удар ВВС США по больнице в Кундузе. Американский президент пообещал найти ответственных за афганский инцидент.
Вашингтон намерен оставить в Афганистане большее число военнослужащих, чем это было запланировано ранее. Окончательное решение о численности контингента еще не принято.
Новый президент Афганистана первый официальный визит совершил в Китай. Получил ли он в Пекине то, на что рассчитывал? На этот вопрос отвечает DW.
Новости за 100 секунд: В Донецке возобновились активные боевые действия, жертвами которых стали, в том числе, трое мирных жителей. В Гонконге продолжаются массовые протесты. В Афганистане принял присягу новый президент.
Новому президенту Афганистана и его команде предстоит сотрудничать с главным оппонентом. При том, что Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла представляют разные политические платформы.
В Афганистане произошла первая в истории страны демократическая смена власти. Ашраф Гани Ахмадзай призвал к мирному политическому диалогу всех своих оппонентов.
Афганским элитам удалось снять остроту политического кризиса, разразившегося после выборов, и избежать хаоса. Довольны ли соседи в Центральной Азии достигнутым компромиссом?
Представители афганских элит поделили между собой должности президента и "первого министра". Избирателям показали, что их мнение ничего не значит, считает обозреватель DW Флориан Вайганд.
Избирательная комиссия объявила Ашрафа Гани Ахмадзая президентом Афганистана. Глава МИД Германии приветствует решение Гани и Абдуллы о создании правительства национального единства.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом в Афганистан и призвал обеспечить первую в истории страны демократическую смену власти.
Согласно предварительным итогам, президентом Афганистана станет бывший сотрудник Всемирного банка и экс-министр финансов Ашраф Гани Ахмадзай.
14 июня в Афганистане проходит второй раунд президентских выборов. Кандидаты - бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани Ахмадзай. Один из них станет президентом.
В Афганистане обнародованы первые итоги президентских выборов. Как их восприняли в соседнем Таджикистане, попыталась выяснить DW.
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