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Ашраф Гани Ахмадзай

05.09.2016+++ Afghan security forces inspect at the site of a suicide attack in Kabul, Afghanistan September 5, 2016. +++ (C) Reuters/M. Ismail

Число жертв серий терактов в Кабуле увеличилось до 41 человека 06.09.2016

За минувшие сутки в афганской столице прозвучало четыре взрыва, ответственность за которые взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".
Gen Raheel Sharif Pakistan Army chief in a meeting with Afghan president Ashraf Ghani in Kabul, Afghanistan. General Sharif visited Kabul after a deadly attack on pre-Military school in peshawar, pakistan.Photo: ARG ARG is Afghanistan presidential palace. we have the permeation of using the photos of ARG.

Шеф армии Пакистана проведет переговоры в Кабуле 27.12.2015

Рахил Шариф встретится в Кабуле с политическими и военными лидерами Афганистана. Цель его визита - возобновление переговоров между властями Афганистана и движением "Талибан".
*3.10.2015 The Doctors Without Borders trauma center is seen in flames, after an explosion near their hospital in the northern Afghan city of Kunduz, Saturday, Oct. 3, 2015. Nine local staffers for Doctors Without Borders were killed and 30 were missing after the explosion that may have been caused by a U.S. airstrike. In a statement, the international charity said the sustained bombing took place at 2:10 a.m. (2140 GMT). Afghan forces backed by U.S. airstrikes have been fighting to dislodge Taliban insurgents who overran Kunduz on Monday. (Médecins Sans Frontières via AP)

США выплатят компенсации семьям жертв авианалета в Кундузе 11.10.2015

США готовят "утешительные выплаты" родственникам погибших от авиабомбардировки больницы в Кундузе. Пентагон выделит деньги на восстановление медучреждения "Врачей без границ".
October 2, 2015Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - OCTOBER 02: U.S. President Barack Obama holds a news conference in the State Dining Room at the White House October 2, 2015 in Washington, DC. Obama began the press conference by saying that he will not sign another short-time stop gap federal budget in December, the next time the current budget is set to expire. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Обама извинился за авианалет США на больницу в Кундузе 07.10.2015

Барак Обама персонально извинился перед "Врачами без границ" и руководством Афганистана за воздушный удар ВВС США по больнице в Кундузе. Американский президент пообещал найти ответственных за афганский инцидент.
Source News Feed: EMEA Picture Service, Germany Picture Service A member of the U.S. military's Special Forces smokes a cigar while holding a weapon as his unit leaves for a mission at Forward Operating Base Joyce in Kunar province, eastern Afghanistan March 13, 2012. REUTERS/Erik De Castro (AFGHANISTAN - Tags: POLITICS MILITARY CIVIL UNREST)

США замедлят вывод войск из Афганистана 15.03.2015

Вашингтон намерен оставить в Афганистане большее число военнослужащих, чем это было запланировано ранее. Окончательное решение о численности контингента еще не принято.
Ausschnitt: Afghanistan's President Ashraf Ghani Ahmadzai (R) and China's President Xi Jinping inspect honour guards during a welcoming ceremony outside the Great Hall of the People in Beijing October 28, 2014. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS)

Президент Афганистана в Китае: первые смотрины в стане сильного соседа 31.10.2014

Новый президент Афганистана первый официальный визит совершил в Китай. Получил ли он в Пекине то, на что рассчитывал? На этот вопрос отвечает DW.
Eine Menschenmenge in Hongkong harrt trotz des Demonstrationsverbots aus - Hundreds of protesters block a main road at Hong Kong's shopping Mongkok district September 29, 2014. Riot police advanced on Hong Kong democracy protesters in the early hours of Monday, firing volleys of tear gas after launching a baton-charge in the worst unrest there since China took back control of the former British colony two decades ago. REUTERS/Liau Chung-ren - eingestellt von: ml

Геофактор коротко: 29.09.2014 17:00 (мск) 29.09.2014

Новости за 100 секунд: В Донецке возобновились активные боевые действия, жертвами которых стали, в том числе, трое мирных жителей. В Гонконге продолжаются массовые протесты. В Афганистане принял присягу новый президент.
Afghanistan's new President Ashraf Ghani Ahmadzai (L) stands next to Afghanistan's Chief Justice Abdul Salam Azimi as he takes the oath during his inauguration as president in Kabul September 29, 2014. Afghanistan inaugurated its first new president in a decade on Monday, swearing in technocrat Ashraf Ghani to head a power-sharing government just as the withdrawal of most foreign troops presents a crucial test. REUTERS/Omar Sobhani (AFGHANISTAN - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла: плюсы и минусы новых афганских лидеров 29.09.2014

Новому президенту Афганистана и его команде предстоит сотрудничать с главным оппонентом. При том, что Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла представляют разные политические платформы.
FILE - In this file Wednesday, Sept. 10, 2014 photo, Afghan presidential candidate Ashraf Ghani Ahmadzai speaks during a news conference at his resident in Kabul, Afghanistan. Ghani Ahmadzai was sworn in Monday, Sept. 29, 2014 as Afghanistan's new president, replacing Hamid Karzai in the country's first democratic transfer of power since the 2001 U.S.-led invasion toppled the Taliban. (AP Photo/Massoud Hossaini)

Новый президент Афганистана официально вступил в должность 29.09.2014

В Афганистане произошла первая в истории страны демократическая смена власти. Ашраф Гани Ахмадзай призвал к мирному политическому диалогу всех своих оппонентов.
Soldiers under command of northern Afghan leader Gen. Abdul Rashid Dostum march in a military parade in Mazar-e-Sharif, northern Afghanistan, Sunday, April 28, 2002. The celebration was part of nationwide festivities marking Afghanistan's independence from Soviet occupation. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Дустум, Нур, Карзай - три фактора кабульского компромисса 24.09.2014

Афганским элитам удалось снять остроту политического кризиса, разразившегося после выборов, и избежать хаоса. Довольны ли соседи в Центральной Азии достигнутым компромиссом?
Afghan presidential candidates Abdullah Abdullah (L) and Ashraf Ghani Ahmadzai shake hands after signing a power-sharing agreement at the Presidential Palace in Kabul on September 21, 2014. Afghanistan's two rival presidential candidates signed a power-sharing deal on September 21, ending a prolonged stand-off over disputed election results at a pivotal moment in the war-weary nation's history. AFP PHOTO/Wakil Kohsar (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images)

Комментарий: Афганцев нагло обманули 22.09.2014

Представители афганских элит поделили между собой должности президента и "первого министра". Избирателям показали, что их мнение ничего не значит, считает обозреватель DW Флориан Вайганд.
KABUL, AFGHANISTAN - JULY 12: Afghanistan's presidential candidate Ashraf Ghani Ahmadzai (L) delivers a speaks during a joint press conference with U.S. Secretary of State John Kerry (not seen) and Abdullah Abdullah (R) followed their meeting to put forward a power-sharing deal to resolve the dispute over preliminary election results in Kabul, July 12, 2014. Both candidates have committed to abide by the result of the most thorough audit. Afghanistan would audit all eight million votes cast in a runoff presidential election last month as part of a deal to end a tense power struggle between the two candidates. (Haroon Sabawoon - Anadolu Agency) Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Ашраф Гани Ахмадзай официально объявлен президентом Афганистана 21.09.2014

Избирательная комиссия объявила Ашрафа Гани Ахмадзая президентом Афганистана. Глава МИД Германии приветствует решение Гани и Абдуллы о создании правительства национального единства.
Außenminister Steinmeier in ZDF-Sendung was nun? (Foto: ZDF)

Глава МИД ФРГ призывает сформировать в Афганистане правительство национального единства 06.09.2014

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом в Афганистан и призвал обеспечить первую в истории страны демократическую смену власти.
epa04062589 Afghan presidential candidates Ashraf Ghani (L) and Dr. Abdullah Abdullah take part in a debate at 1 TV in Kabul, Afghanistan, 08 February 2014. Afghanistan's presidential election campaign kicked off 02 February with security concerns heightened after the killing of two aides to one of the 11 candidates. EPA/S. SABAWOON

На выборах президента в Афганистане побеждает бывший министр финансов Ашраф Гани 07.07.2014

Согласно предварительным итогам, президентом Афганистана станет бывший сотрудник Всемирного банка и экс-министр финансов Ашраф Гани Ахмадзай.
Feier in Kabul, einen Tag vor der Stichwahl. Damit wollten die Veranstalter die Menschen ermutigen ihre Stimme abzugeben. Foto: DW-Korrespondent Hussain Sirat

Афганистан выбирает президента 14.06.2014

14 июня в Афганистане проходит второй раунд президентских выборов. Кандидаты - бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани Ахмадзай. Один из них станет президентом.
epa04062589 Afghan presidential candidates Ashraf Ghani (L) and Dr. Abdullah Abdullah take part in a debate at 1 TV in Kabul, Afghanistan, 08 February 2014. Afghanistan's presidential election campaign kicked off 02 February with security concerns heightened after the killing of two aides to one of the 11 candidates. EPA/S. SABAWOON

Выборы в Афганистане: в соседнем Таджикистане эксперты определились с симпатиями 27.04.2014

В Афганистане обнародованы первые итоги президентских выборов. Как их восприняли в соседнем Таджикистане, попыталась выяснить DW.
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