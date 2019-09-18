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За последние месяцы турецкую Партию справедливости и развития покинули тысячи ее членов - в том числе экс-премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. Чем это может обернуться для Эрдогана?
Давутоглу в октябре издал указ, по которому военные имели право сбивать любые самолеты, нарушающие границу Турции. Ранее аналогичная мера действовала только в отношении сирийских самолетов.
Ахмет Давутоглу покинет пост главы правящей в Турции партии, после чего освободит и кресло главы кабинета. По мнению наблюдателей, отставки премьера добился президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкие эксперты предупреждают, что после ухода со своего поста премьера Давутоглу Турция может стать президентской республикой, а конфликт с курдами еще больше обострится.
Президент Турции назвал президентскую республику "гарантией стабильности и безопасности". Он призвал как можно скорее провести референдум о внесении изменений в конституцию страны.
Политики в ФРГ с сожалением восприняли известие о предстоящей отставке премьера Турции Ахмета Давутоглу. Они считают это плохой новостью как для Европы, так и для турецкого народа.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не станет выдвигать свою кандидатуру в председатели правящей партии. Противоречия между ним и президентом Эрдоганом оказались непреодолимы.
Ахмет Давутоглу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей в Турции Партии справедливости и развития. Это будет означать, что Давутоглу покинет и пост премьер-министра.
По мнению лидера "зеленых", Меркель напрасно дистанцировалась от Бёмермана в беседе с турецким премьером. В пятницу телеведущему вручили премию имени Адольфа Гримме.
Смягчение визового режима для граждан Турции должно произойти на 4 месяца раньше, настаивает турецкий премьер. При этом вопрос о вступлении Турции в ЕС пока не стоит, заявила Ангела Меркель.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил мнение, что поток российских туристов в его страну никак не уменьшится. На поддержку туристической отрасли Анкара выделяет почти 80 млн евро.
Москва хочет внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием прекратить действия, "подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии" в связи с политикой Турции.
Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу пообещал проинформировать Совбез ООН о результатах расследования взрыва.
После обстрела Турцией позиций курдов близ Алеппо Вашингтон заявил, что обеим сторонам следует сконцентрировать усилия на противостоянии "Исламскому государству".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Турции Ахмет Давутоглу обсудили меры поддержки беженцев на сирийско-турецкой границе. Турецкие власти согласны принять сирийцев, спасающихся от правительственных войск.
Ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии осложнит проведение переговоров, заявила Меркель. По ее словам, поддержка Турции зависит от того, когда удастся достичь прекращения огня.
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