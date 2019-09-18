Давутоглу уходит с поста председателя правящей партии в Турции

Ахмет Давутоглу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей в Турции Партии справедливости и развития. Это будет означать, что Давутоглу покинет и пост премьер-министра.