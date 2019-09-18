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Ахмет Давутоглу

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KONYA, TURKEY - SEPTEMBER 01: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd as he attends a mass opening ceremony at Mevlana Square in Konya, Turkey on September 01, 2019. Abdullah Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Раскол в турецкой партии власти: конец эпохи Эрдогана? 18.09.2019

За последние месяцы турецкую Партию справедливости и развития покинули тысячи ее членов - в том числе экс-премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. Чем это может обернуться для Эрдогана?
05.05.2016+++ Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu speaks during a news conference at his ruling AK Party headquarters in Ankara, Turkey May 5, 2016. +++ (C) Reuters/U. Bektas

Давутоглу: Су-24 был сбит в соответствии с приказом правительства 28.07.2016

Давутоглу в октябре издал указ, по которому военные имели право сбивать любые самолеты, нарушающие границу Турции. Ранее аналогичная мера действовала только в отношении сирийских самолетов.

В борьбе за власть премьер уступил президенту - DW Новости (06.05.2016) 06.05.2016

Ахмет Давутоглу покинет пост главы правящей в Турции партии, после чего освободит и кресло главы кабинета. По мнению наблюдателей, отставки премьера добился президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
05.05.2016 *** Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu leaves a news conference at his ruling AK Party headquarters in Ankara, Turkey May 5, 2016. REUTERS/Umit Bektas © Reuters/U. Bektas

Отставка Давутоглу: куда Эрдоган приведет Турцию? 06.05.2016

Турецкие эксперты предупреждают, что после ухода со своего поста премьера Давутоглу Турция может стать президентской республикой, а конфликт с курдами еще больше обострится.
04.05.2016 Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during his meeting with mukhtars at the Presidential Palace in Ankara, Turkey May 4, 2016. Copyright: Reuters/U. Bektas

Эрдоган намерен как можно скорее перейти к президентской республике 06.05.2016

Президент Турции назвал президентскую республику "гарантией стабильности и безопасности". Он призвал как можно скорее провести референдум о внесении изменений в конституцию страны.
03.05.2016 **** Turkey's Prime Minister Ahmet Davutoglu addresses members of parliament from his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the Turkish parliament in Ankara, Turkey, May 3, 2016. REUTERS/Umit Bektas © Reuters/U. Bektas

Немецкие политики: Отставка Давутоглу - плохая новость для Европы 06.05.2016

Политики в ФРГ с сожалением восприняли известие о предстоящей отставке премьера Турции Ахмета Давутоглу. Они считают это плохой новостью как для Европы, так и для турецкого народа.
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan (L) and Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu arrive to a welcoming ceremony for Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero in Ankara on September 6, 2011. Zapatero arrived in Ankara to hold talks with Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Altan

Борьба за власть в Анкаре: президент против премьера 05.05.2016

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не станет выдвигать свою кандидатуру в председатели правящей партии. Противоречия между ним и президентом Эрдоганом оказались непреодолимы.
05.05.2016+++ Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu speaks during a news conference at his ruling AK Party headquarters in Ankara, Turkey May 5, 2016. +++ (C) Reuters/U. Bektas

Давутоглу уходит с поста председателя правящей партии в Турции 05.05.2016

Ахмет Давутоглу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей в Турции Партии справедливости и развития. Это будет означать, что Давутоглу покинет и пост премьер-министра.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden!*** Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Grdb3zHnizo Rechte: YouTube/NDR/extra 3

Меркель раскритиковали за позицию по поводу скетча на Эрдогана 09.04.2016

По мнению лидера "зеленых", Меркель напрасно дистанцировалась от Бёмермана в беседе с турецким премьером. В пятницу телеведущему вручили премию имени Адольфа Гримме.
8.2.2016 *** German Chancellor Merkel gestures during a joint news conference with Turkish Prime Minister Davutoglu in Ankara German Chancellor Angela Merkel gestures during a joint news conference with Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu in Ankara, Turkey February 8, 2016. REUTERS/Umit Bektas Copyright: Reuters/U. Bektas

Анкара предъявила Евросоюзу ряд требований 08.03.2016

Смягчение визового режима для граждан Турции должно произойти на 4 месяца раньше, настаивает турецкий премьер. При этом вопрос о вступлении Турции в ЕС пока не стоит, заявила Ангела Меркель.
Türkei/ Türkische Riviera - Cesme, Strand, Strandurlauber bei Sonnenbaden (Mann mit weißem Hut und Frau mir 2 kleinen Mädchen im Vordergrund mit Modelldreigabe) Aufnahme: 15.09.2011

Премьер Турции: Анкара не ожидает уменьшения числа туристов из России 22.02.2016

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил мнение, что поток российских туристов в его страну никак не уменьшится. На поддержку туристической отрасли Анкара выделяет почти 80 млн евро.
Moskau (Russland): Blick auf das Gebäude des russischen Außenministeriums im typischen Zuckerbäckerstil, aufgenommen am 26.05.2003. (BRL464-080803) pixel

Россия намерена созвать заседание Совбеза ООН по Сирии 19.02.2016

Москва хочет внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием прекратить действия, "подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии" в связи с политикой Турции.
February 15, 2016. Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu looks on as he attends a news conference after a meeting with his Ukrainian counterpart Arseny Yatseniuk in Kiev, Ukraine February 15, 2016. REUTERS/Gleb Garanich (c) Reuters/G. Garanich

Турция созвала послов стран Совбеза ООН 18.02.2016

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу пообещал проинформировать Совбез ООН о результатах расследования взрыва.
KOBANE, SYRIA - JUNE 20: (TURKEY OUT) A Kurdish People's Protection Units, or YPG fighters stand near a check point in the outskirts of the destroyed Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab, Syria. June 20, 2015. Kurdish fighters with the YPG took full control of Kobane and strategic city of Tal Abyad, dealing a major blow to the Islamic State group's ability to wage war in Syria. Mopping up operations have started to make the town safe for the return of residents from Turkey, after more than a year of Islamic State militants holding control of the town. (Photo by Ahmet Sik/Getty Images)

США призвали Турцию прекратить обстрелы на севере Сирии 14.02.2016

После обстрела Турцией позиций курдов близ Алеппо Вашингтон заявил, что обеим сторонам следует сконцентрировать усилия на противостоянии "Исламскому государству".
25.05.2015+++ SURUC, TURKEY - MARCH 25: Syrian women chat in Suruc refugee camp on March 25, 2015 in Suruc, Turkey. The camp is the largest of its kind in Turkey with a population of around 35,000 Syrians who have fled the ongoing civil war in their country. (Photo by Carl Court/Getty Images)

Ангела Меркель осудила российские бомбардировки в Сирии 08.02.2016

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Турции Ахмет Давутоглу обсудили меры поддержки беженцев на сирийско-турецкой границе. Турецкие власти согласны принять сирийцев, спасающихся от правительственных войск.
04.02.2016 ***** Bildunterschrift:LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 04: German Chancellor Angela Merkel attends the 'Supporting Syria Conference' at The Queen Elizabeth II Conference Centre on February 4, 2016 in London, England. World leaders including British Prime Minister David Cameron and German Chancellor Angela Merkel will gather for the 4th annual donor conference in an attempt to raise £6.2bn GBP to those affected by the war in Syria. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images) © Getty Images/D. Kitwood

Меркель призвала РФ и Асада к прекращению огня в Сирии 05.02.2016

Ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии осложнит проведение переговоров, заявила Меркель. По ее словам, поддержка Турции зависит от того, когда удастся достичь прекращения огня.
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