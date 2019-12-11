 Аун Сан Су Чжи отрицает геноцид рохинджа в Мьянме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2019

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Мир

Аун Сан Су Чжи отрицает геноцид рохинджа в Мьянме

Госсоветник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи на заседании Международного суда ООН в Гааге назвала обвинение в геноциде рохинджа "вводящим в заблуждение".

Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи на заседании Международного суда ООН в Гааге по делу о геноциде рохинджа 11 декабря 2019 года

Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи на заседании Международного суда ООН в Гааге по делу о геноциде рохинджа

Министр иностранных дел Мьянмы, государственный советник Аун Сан Су Чжи на заседании Международного суда ООН в Гааге в среду, 11 декабря, решительно отвергла обвинения в геноциде, выдвинутые против властей ее страны.

В ноябре 2019 года министерство юстиции Гамбии подало в Международный суд ООН иск, обвинив власти Мьянмы в геноциде рохинджа - местной этнической группы, исповедующей ислам. Аун Сан Су Чжи, награжденная в 1991 году Нобелевской премией мира, заявила в Гааге, что армия Мьянмы защищала страну от вооруженных мятежников, и назвала само обвинение "не отражающим полноту картины и вводящим в заблуждение".

По ее словам, сегодня Мьянма переживает внутренний вооруженный конфликт. Осенью 2016 года мятежники напали на полицейские участки в стране, в ответ власти задействовали армию, указала Аун Сан Су Чжи. Признав, что в ходе этого конфликта могли быть превышены полномочия, она подчеркнула, что власти страны преследуют по закону ответственных за это.

Контекст

Лауреат Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи должна решить, готова ли она заключить политический союз с президентом страны Тейном Сейном ради построения демократического общества в Мьянме, считает немецкая газета. (03.04.2012)

Путин не увидел "фронды" в словах Кадырова, заявившего о готовности выступить против Кремля, если там поддержат власти Мьянмы. Так увидел ситуацию карикатурист Сергей Елкин. (05.09.2017)

Иск Гамбии к Мьянме из-за геноцида рохинджа

Иск Гамбии к Мьянме основан на докладе экспертов ООН, в котором говорится, что 600 тысяч рохинджа, проживающих в Мьянме, сталкиваются с угрозой геноцида. В этом документе, опубликованном 16 сентября 2019 года, армия Мьянмы обвинена в "затяжном геноциде". Кроме прочего, там говорится, что солдаты убили тысячи человек, а также насиловали женщин и жестоко обращались с детьми, сравнивали с землей целые деревни и сжигали людей заживо в их домах. Около 740 тысяч человек, по данным ООН, из-за угрозы геноцида в Мьянме вынуждены были бежать в соседнюю страну Бангладеш.

Как отмечает онлайн-издание "Медуза", авторитет Аун Сан Су Чжи, "имевшей ранее образ святой", стал падать, после того как в 2018 году ее раскритиковала миссия ООН за то, что она не предотвратила преследования журналистов агентства Reuters, приговоренных судом в Мьянме к семи годам тюрьмы за то, что они якобы незаконно получили доступ к секретным документам.

Кроме того, 3 октября 2018 года из-за бездействия Аун Сан Су Чжи по поводу геноцида рохинджа в Мьянме ее лишили почетного гражданства Канады, которое ей предоставили в 2007 году.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Статья DW о докдаде ООН относительно возможного геноцида рохинджа в Мьянме

Статья DW о докдаде ООН относительно возможного геноцида рохинджа в Мьянме  

Доклад ООН об угрозе геноцида для рохинджа в Мьянме

Доклад ООН об угрозе геноцида для рохинджа в Мьянме

Аудио- и видеофайлы по теме

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар  

Острое интервью: глава Международного уголовного суда Чили Эбо-Осуджи в программе Conflict Zone  

Как французские армяне борются за признание геноцида  

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