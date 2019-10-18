Астронавты с МКС отремонтируют на орбите альфа-спектрометр

Два астронавта в пятницу, 15 ноября, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта ее магнитного альфа-спектрометра. В ремонтных работах, которые еще никогда не выполнялись в открытом космосе, участвуют астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган, сообщило американское космическое агентство NASA.
Выход в космический вакуум, который продлится около шести часов, начался в 06:50 по восточному времени США (14:50 мск). Астронавтам предстоит провести уникальную операцию по ремонту прибора размером 5х4х3 метра и массой 7,5 тонн, на котором вышла из строя система охлаждения. Для ее замены планируется провести четыре выхода в космос. Второй выход намечен на 22 ноября.
Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и темной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной. Его стоимость оценивается в 2 млрд долларов.
В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир и итальянца Пармитано.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина