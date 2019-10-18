 Астронавты с МКС отремонтируют на орбите альфа-спектрометр | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2019

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Мир

Астронавты с МКС отремонтируют на орбите альфа-спектрометр

Ремонтные работы проводят итальянский и американский астронавты. Альфа-спектрометр предназначен для регистрации космических частиц в поисках антиматерии и темной материи.

Итальянский астронавт Лука Пармитано

Итальянский астронавт Лука Пармитано

Два астронавта в пятницу, 15 ноября, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта ее магнитного альфа-спектрометра. В ремонтных работах, которые еще никогда не выполнялись в открытом космосе, участвуют астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган, сообщило американское космическое агентство NASA.

Контекст

При освоении Вселенной Америке и Европе не обойтись без российской техники, а России - без иностранных денег. Санкции и бойкоты в этой сфере имели бы фатальные последствия. (08.05.2014)

НАСА больше не хочет зависеть от российских ракет-носителей "Союз". По мнению Юдит Хартль, этот шаг был ожидаем, и конфликт на Украине лишь ускорил реализацию этого проекта.

Бывший немецкий астронавт и советник гендиректора Европейского космического агентства Томас Райтер в интервью DW рассказал о последствиях аварии "Союза" и своей вере в российскую технику.

Выход в космический вакуум, который продлится около шести часов, начался в 06:50 по восточному времени США (14:50 мск). Астронавтам предстоит провести уникальную операцию по ремонту прибора размером 5х4х3 метра и массой 7,5 тонн, на котором вышла из строя система охлаждения. Для ее замены планируется провести четыре выхода в космос. Второй выход намечен на 22 ноября.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции,  предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и темной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной. Его стоимость оценивается в 2 млрд долларов.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир и итальянца Пармитано.

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