Астрид Линдгрен: Лучше всю оставшуюся жизнь я буду кричать "Хайль Гитлер!"

В своих дневниках военного времени, опубликованных в Германии, автор историй о Карлсоне и Пеппи писала, что предпочла бы кричать "Хайль Гитлер!", чем оказаться под пятой у русских.