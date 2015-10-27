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Всемирно известный автор многочисленных детских книг
Наследие шведской писательницы XX века не подвержено времени. Ее книги остаются любимы детьми уже несколько поколений.
В своих дневниках военного времени, опубликованных в Германии, автор историй о Карлсоне и Пеппи писала, что предпочла бы кричать "Хайль Гитлер!", чем оказаться под пятой у русских.
21 мая считается днем рождения Пеппи. К 70-летию самой сильной, независимой и бесстрашной литературной героини подготовлена обширная программа мероприятий.
Первой шведкой, получившей Памятную премию Астрид Линдгрен, "Нобелевскую премию" в области детской и юношеской литературы, стала тезка знаменитой детской писательницы.
Год спустя после смерти Астрид Линдгрен нашёлся новый фрагмент бессмертной саги о самой сильной девочке мира.
По мнению родственников, «Астрид выступила бы против переименования улицы Далагатан в улицу Линдгрен. И лучше было бы назвать её именем хорошую детскую площадку в одном из парков».
Шведская газета "Дагенс нюхетер" посвятила статью скончавшейся в понедельник в Стокгольме в возрасте 94 лет писательнице Астрид Линдгрен:
В понедельник умерла писательница Астрид Линдгрен.
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