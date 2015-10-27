Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Астрид Линдгрен

Всемирно известный автор многочисленных детских книг

Наследие шведской писательницы XX века не подвержено времени. Ее книги остаются любимы детьми уже несколько поколений.

S 194/195 Tagebuch (mit Hitler-Bild) keine weiteren Angaben geliefert

Астрид Линдгрен: Лучше всю оставшуюся жизнь я буду кричать "Хайль Гитлер!" 27.10.2015

В своих дневниках военного времени, опубликованных в Германии, автор историй о Карлсоне и Пеппи писала, что предпочла бы кричать "Хайль Гитлер!", чем оказаться под пятой у русских.
ARCHIV - Lächelnd trägt die Schauspielerin Inger Nilsson in einem Film von 1968 als Pippi Langstrumpf an einem kalten Wintertag ihr Äffchen Herr Nilsson auf der Schulter spazieren (Szenenfoto von 1968). «Ich bin nicht Pippi Langstrumpf!» sagt Inger Nilsson immer und immer wieder, aber es hat wenig geholfen. Auch zum 50. Geburtstag der Schwedin am kommenden Montag (04.05.2009) wird sich alle Welt wieder einmal daran erinnern, wie unwiderstehlich sie zwischen 1968 und 1970 die freche, selbstbewusste, lustige und wahnsinnig starke Kinderbuch- Figur im Fernsehen und auf der Kinoleinwand verkörpert hat. Foto: epa (zu dpa-Korr. Inger Nilsson wird 50: «Ich bin nicht Pippi! vom 28.04.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Пеппи Длинныйчулок стукнуло 70 лет 21.05.2015

21 мая считается днем рождения Пеппи. К 70-летию самой сильной, независимой и бесстрашной литературной героини подготовлена обширная программа мероприятий.
epa04140218 (FILE) The file picture dated 03 September 2012 shows Swedish author Barbro Lindgren, born in 1937, in Oland, Sweden. Barbro Lindgren is appointed to win the Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2014. Her body of work includes picture books, poetry, plays and books for young adults. Since her debut as an author in 1965, she has published over a hundred titles, and her work has been translated into more than thirty languages. EPA/Dan Hansson / SvD / TT

Линдгрен получила премию Линдгрен 02.06.2014

Первой шведкой, получившей Памятную премию Астрид Линдгрен, "Нобелевскую премию" в области детской и юношеской литературы, стала тезка знаменитой детской писательницы.
FILE- This is a February 1968 file photo of Inger Nilsson dressed as Pippi Longstocking, with her monkey Mr Nilsson on her shoulder. Swedish author Astrid Lindgren has died, 94 years old, Swedish news agency TT reported Monday. Lindgren wrote childrens books about Pippi Longstocking, Karlsson on the roof and other popular figures.(AP photo/Pressens Bild/Jan Delden) SWEDEN OUT

Пеппи празднует Рождество 24.12.2002

Год спустя после смерти Астрид Линдгрен нашёлся новый фрагмент бессмертной саги о самой сильной девочке мира.
FILE- This is a February 1968 file photo of Inger Nilsson dressed as Pippi Longstocking, with her monkey Mr Nilsson on her shoulder. Swedish author Astrid Lindgren has died, 94 years old, Swedish news agency TT reported Monday. Lindgren wrote childrens books about Pippi Longstocking, Karlsson on the roof and other popular figures.(AP photo/Pressens Bild/Jan Delden) SWEDEN OUT

Семья Астрид Линдгрен против переименования улицы 13.05.2002

По мнению родственников, «Астрид выступила бы против переименования улицы Далагатан в улицу Линдгрен. И лучше было бы назвать её именем хорошую детскую площадку в одном из парков».

Уникальность Астрид Линдгрен 29.01.2002

Шведская газета "Дагенс нюхетер" посвятила статью скончавшейся в понедельник в Стокгольме в возрасте 94 лет писательнице Астрид Линдгрен:
FILE- This is a February 1968 file photo of Inger Nilsson dressed as Pippi Longstocking, with her monkey Mr Nilsson on her shoulder. Swedish author Astrid Lindgren has died, 94 years old, Swedish news agency TT reported Monday. Lindgren wrote childrens books about Pippi Longstocking, Karlsson on the roof and other popular figures.(AP photo/Pressens Bild/Jan Delden) SWEDEN OUT

Пеппи Длинный Чулок осталась сиротой 29.01.2002

В понедельник умерла писательница Астрид Линдгрен.