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Аршалуйс Мгдесян
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Аршалуйс Мгдесян: избранные публикации
Нагорный Карабах в условиях блокады: люди выживают как могут
После введения Азербайджаном полной блокады Карабаха рядовые жители региона стали заложниками сложившейся ситуации.
Конфликты
04.07.2023
4 июля 2023 г.
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