Архипелаг Беларусь: как преодолеть раскол в белорусском обществе

В Беларуси в настоящий момент многое существует в двойном количестве. И дело касается не только двух языков, двух флагов и гербов. Так, наравне с официальным Белорусским союзом журналистов действует независимая Белорусская ассоциация журналистов. Такая же ситуация - с союзом писателей и с профсоюзами. В Беларуси даже две "Википедии": одна на официальном белорусском языке, а для второй используют "тарашкевицу" - классическое белорусское правописание.

Причины раскола в белорусском обществе

По мнению белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича, причина дублирования общественных структур и институтов - неразрешенный идеологический кризис после распада СССР в 1991 году: "Новая власть так и не начала процесс декоммунизации и не смогла противопоставить коммунистической идеологии какой-либо другой взгляд на мир".

По его мнению, с этого момента и берет начало раскол в белорусском обществе. "Пока на протяжении следующих лет в Беларуси зарождалось гражданское общество, государственная идеология оставалась нетронутой. Наравне с сохранившимися со времен СССР или созданными официальной властью структурами начали появляться альтернативные организации гражданского общества".

В 2006 году, после президентских выборов, раскол в Беларуси достиг максимума

Мацкевич рассказывает, что процесс раздвоения особенно усилился после двух референдумов и парламентского кризиса 1996 года. В тот момент к идеологическому противостоянию добавилось еще и политическое. Национально настроенная часть общества не признала замену исторических символов (бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня") на новые, напоминающие советский флаг и герб. А после изменения Конституции Беларуси, разгона Верховного совета и создания нового, назначенного Лукашенко, Национального собрания, в Беларуси на какой-то момент существовало формальное двоевластие. Старый парламент больше не имел власти, а назначенный парламент был нелегитимным и не признанным со стороны международного сообщества.

"Нездоровый плюрализм" в Беларуси?

Социолог Олег Манаев поясняет, что в социологическом смысле "раскол - это сужение, а в предельном случае - исчезновение общих смыслов и ценностей, объединяющих людей в общество и нацию". По его мнению, раскол в Беларуси имеет довольно глубокие корни и восходит ко временам Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, когда "верхи" общества ориентировались на Польшу (были преимущественно католиками и говорили на польском языке), а "низы" - скорее на Россию (были преимущественно православными и говорили на белорусском).

Мацкевич вспоминает, что пик раскола белорусского общества пришелся на 2006 год. Тогда в Беларуси состоялись очередные президентские выборы, на которых общественные институты, находившиеся в оппозиции к власти, выступили единым фронтом. Общество разделилось на провластную (или, по словам методолога, "прокоммунистическую") часть и другую, ориентированную на исторические национальные символы (бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня").

Часть общества в Беларуси не ассоциирует себя ни с властью, ни с оппозицией, но признает национальную историческую символику

Вместе с тем в сегодняшней Беларуси раскол виден уже не так четко, несмотря на сохранение параллельных структур. И с той, и с другой стороны происходит смешивание идеологий и картин мира. Мацкевич называет такую ситуацию "нездоровым плюрализмом". Цитируя белорусского философа Валентина Акудовича, Мацкевич говорит, что Беларусь представляет собой "архипелаг" - на множестве островов живут люди с абсолютно разными взглядами, плохо понимающие друг друга и даже не стремящиеся к диалогу и консенсусу.

Политический консультант Александр Федута сетует, что в Беларуси даже нет национального культурного пантеона, признанного всеми. Речь идет и о белорусских деятелях культуры (часть из них были репрессированы и не принимаются властью, а другая часть считается "советскими" в глазах национально настроенной группы), и об исторических событиях, значимость которых принималось бы всеми частями общества. Также он указывает, что "в сегодняшней Беларуси есть часть общества, которая не ассоциирует себя ни с властью, ни с оппозицией, но вместе с тем признает историческую символику".

Что нужно для объединения белорусов

Социолог Олег Манаев называет несколько вариантов развития расколотого общества: примирение, победа одной из сторон и полный раскол государства. Но в Беларуси все эти варианты либо невозможны, либо недопустимы.

Манаев напоминает, что пришедший к власти Лукашенко не стал примирять и объединять расколотое белорусское общество, а, напротив, стал действовать по принципу "кто не со мной, тот против Беларуси". В победу одной из сторон не верит политконсультант Федута: "Белорусский режим не настолько жесткий, а противоположная сторона слишком разобщена и не субъектизированна". А третий вариант развития событий не желает видеть ни одна из сторон в Беларуси.

Для объединения белорусов Владимир Мацкевич выдвинул концепцию "Мы один народ", которая утверждает, что население Беларуси составляет единую нацию, даже если ее граждане говорят на двух разных языках, ориентированы во взглядах на восток и на запад и поддерживают разные политические течения.

"Процесс объединения необходим, так как есть угроза суверенитету Беларуси, а страна, расколотая изнутри, не может противостоять внешним угрозам", - говорит Федута. Но вместе с тем он считает, что "белорусское общество сможет объединиться только тогда, когда обе стороны перестанут действовать на уничтожение друг друга и начнут диалог".

Однако, по мнению Мацкевича, сегодня диалог между разными частями белорусского общества невозможен, потому что "государственной вертикали оппонирует полностью раздробленная и непримиримая часть общества". Получается,что власти просто не с кем вести диалог. Поэтому, чтобы объединиться, уверен Мацкевич, белорусам нужно научиться договариваться, решать общие проблемы и достигать если не консенсуса, то хотя бы компромисса.

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