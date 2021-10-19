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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Археология".
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Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.
В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
Ровно 150 лет назад археолог-самоучка Генрих Шлиман начал раскопки. В итоге он открыл древнюю Трою и нашел клад. Искатель сокровищ стал одним из основателей современной археологии.
Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
Всевышний - это женщина? Мужчина? Или кто-то другой? На эти вопросы решили ответить организаторы выставки в одном из франкфуртских музеев.
Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
Кажется, о Небесном диске из Небры известно все. Однако новая масштабная выставка в немецком Галле свидетельствует о том, что многие его тайны еще не раскрыты.
Эти пещеры в Баден-Вюртемберге, где нашли "Венеру Швабскую", человека-льва и другие произведения первобытных людей, имеют статус памятников Всемирного наследия.
Согласно данным последних исследований, возраст Большого Шигирского идола, найденного в 1890 году на Урале, составляет около 12 100 лет.
Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.
Египтологи из Боннского университета расшифровали наскальную надпись, датированную четвертым тысячелетием до н.э. Результат оказался настоящей сенсацией.
Это место хотели превратить в свалку, но здесь нашли редкие окаменелости. 25 лет назад, 8 декабря 1995 года, карьер Мессель получил статус памятника Всемирного наследия.
Эти фотографии сделаны в немецкой земле Тюрингия, где нашли могильник времен Римской империи.
В немецкой земле Бранденбург археологи нашли человеческие захоронения эпохи неолита - с останками коров и хорошо сохранившимися керамическими сосудами.
Кем были гладиаторы? Сколько их гибло на арене? Почему до нас дошли имена многих из них? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, как принято считать.
Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. В Бонне сейчас появилось новое изображение самого известного - того самого, кости которого нашли в Неандертале.
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