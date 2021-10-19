Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Археология

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Археология".

Результаты поиска генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические сенсации 2021 года 19.10.2021

Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.

Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея) 19.10.2021

В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
Wilhelm Dörpfeld and Heinrich Schliemann at the Lion Gate of Mycenae. ( Fine Art Images / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Древняя Троя: как авантюрист Генрих Шлиман вошел в историю 11.10.2021

Ровно 150 лет назад археолог-самоучка Генрих Шлиман начал раскопки. В итоге он открыл древнюю Трою и нашел клад. Искатель сокровищ стал одним из основателей современной археологии.
Ein Grabungsgelände ist auf dem Hügel «Kleiner Klaus» oberhalb Helftas zu sehen. Die wiederentdeckte Königspfalz Helfta (Landkreis Mansfeld-Südharz) wird in einer Forschungsgrabung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt erkundet. Archäologen haben zunächst mit der Freilegung der Grundmauern der Kirche Kaiser Ottos des Großen (912-973) begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Археологи нашли в кукурузном поле церковь императора Оттона Великого 08.07.2021

Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
Ausstellung G*tt w/m/d - Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl wertvoller Figurinen, die zum Teil erstmalig gezeigt werden können. Nicht immer ist, wie hier zu sehen klar, wer oder was die dargestellt werden soll: handelt es sich um Gottheiten? Welchen Geschlechts? Sind es Anbeter*innen, die Opfer bringen oder beten?

Какой пол у бога? 23.06.2021

Всевышний - это женщина? Мужчина? Или кто-то другой? На эти вопросы решили ответить организаторы выставки в одном из франкфуртских музеев.
Eine Öllampe, deren Griff den römischen Gott Sol darstellt, liegt auf einem Sockel. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото) 08.06.2021

Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
***ACHTUNG: SPERRFRIST 3. SEPTEMBER 11:00 UHR.*** - ARCHIV - 20.09.2018, Berlin: Die Himmelsscheibe von Nebra steht in einer Glasvitrine in der Ausstellung «Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland» im Martin-Gropius-Bau. Die Himmelsscheibe von Nebra bleibt ein Streitobjekt. Jetzt zweifeln zwei Wissenschaftler aus Frankfurt am Main und München das Alter der Himmelsscheibe an. (zu dpa «Wissenschaftler zweifeln Alter der Himmelsscheibe von Nebra an») Foto: Anne Pollmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Небесный диск из Небры: сенсация из Германии продолжает удивлять 04.06.2021

Кажется, о Небесном диске из Небры известно все. Однако новая масштабная выставка в немецком Галле свидетельствует о том, что многие его тайны еще не раскрыты.
Человек-лев

"Венера Швабская" и другие находки из немецких пещер (фотогалерея) 10.04.2021

Эти пещеры в Баден-Вюртемберге, где нашли "Венеру Швабскую", человека-льва и другие произведения первобытных людей, имеют статус памятников Всемирного наследия.

YEKATERINBURG, RUSSIA - MARCH 26, 2021: A view of the Shigir Idol on display at the Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore. Discovered on January 24, 1890, at a depth of 4m in the peat bog of Shigir, it is considered the worldís oldest wooden sculpture, its most probable age estimated to be 11,000-11,500 years. Donat Sorokin/TASS

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой 08.04.2021

Согласно данным последних исследований, возраст Большого Шигирского идола, найденного в 1890 году на Урале, составляет около 12 100 лет.
Bei Ausgrabungen an der Burg Sterrenberg ist die wohl älteste Burgkapelle am Mittelrhein gefunden worden (unter dem Zeltdach in der Mitte des Burghofes, Luftaufnahme mit einer Drohne). Freigelegte Putze und Fliesen deuten darauf hin, dass die Kapelle aus dem 14. Jahrhundert stammt. (Zu dpa: Experten: Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt).

На романтическом Рейне нашли самую старую замковую часовню (фото) 12.01.2021

Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.

The rock inscription with the four hieroglyphs: Domain of the Horus King Scorpion. © Ludwig Morenz

Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель 14.12.2020

Египтологи из Боннского университета расшифровали наскальную надпись, датированную четвертым тысячелетием до н.э. Результат оказался настоящей сенсацией.
Prachtkäfter von der Messelgrube. Copyright: Senckenberg Forschungsinstitut Juli, 2012, Messel Grube

Предок кошки с большим хвостом и другие окаменелости карьера Мессель 08.12.2020

Это место хотели превратить в свалку, но здесь нашли редкие окаменелости. 25 лет назад, 8 декабря 1995 года, карьер Мессель получил статус памятника Всемирного наследия.

25.11.2020, Thüringen, Oberwellenborn, Deutschland: Ein Archäologe des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie präsentiert eine Fund aus Bronze bei Ausgrabungen auf einem Gräberfeld mit mehreren Urnenbestattungen aus der Römischen Kaiserzeit. Unter den bisher geborgenen knapp 60 Befunden sind 40 Urnengräber. Anhand der benutzten Gefäße und der Beigaben kann ein Bestattungszeitraum für das 1. Jahrhundert nach Christus angegeben werden. Als Bestattungsplatz nutzte man eine exponierte Kuppe. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) führt seit Sommer 2019 bauvorgreifende Ausgrabungen an der neu zu verlegenden Ferngastrasse EGL 442 durch, die den Freistaat Thüringen auf fast 110 km durchquert. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Что находят археологи до прокладки газопровода (фото) 27.11.2020

Эти фотографии сделаны в немецкой земле Тюрингия, где нашли могильник времен Римской империи.

HANDOUT - 21.09.2020, Neuschmerzke: Die vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt Kugelamphoren und Knochen in Fundlage. Drei seltene Rinderbestattungen aus der Jungsteinzeit sind von Archäologen nahe Brandenburg an der Havel entdeckt worden. (zu dpa «Grabstätte mit Rindern aus der Jungsteinzeit entdeckt») Foto: J. Brandt/BLDAM/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В могилу - с коровой! В Германии нашли необычные захоронения эпохи неолита (фото) 14.10.2020

В немецкой земле Бранденбург археологи нашли человеческие захоронения эпохи неолита - с останками коров и хорошо сохранившимися керамическими сосудами.
ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über die Ausstellung! *** Ausstellung im Archäologischen Museum Hamburg: Gladiatoren - Helden des Kolosseums 16.09.2020 - 28.02.2021 *** Gladiatoren - Helden des Kolosseums, Copyright Gallo Römisches Museum

Как сражались гладиаторы (фотогалерея) 05.10.2020

Кем были гладиаторы? Сколько их гибло на арене? Почему до нас дошли имена многих из них? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, как принято считать.
29.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Die Nachbildung des Neandertalers steht im Eingangsbereich des Museums. Der Neandertaler wird im LVR-Landesmuseum in Bonn neu präsentiert. Anlass für die Umgestaltung ist das 200-jährige Bestehen des Museums. (Zu dpa/lnw: Braune Augen und Vollbart - Neandertaler im neuen Gewand) Foto: Oliver Berg/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Новый имидж старого знакомого: неандерталец показал свое настоящее лицо (фото) 30.09.2020

Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. В Бонне сейчас появилось новое изображение самого известного - того самого, кости которого нашли в Неандертале.
Показать еще