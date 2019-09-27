 Архангельского активиста осудили по ″дадинской″ статье | Новости из Германии о России | DW | 27.09.2019

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Россия

Архангельского активиста осудили по "дадинской" статье

Координатора штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам обязательных работ. Он стал третьим в России осужденным за неоднократное нарушении правил проведения акции.

Активисты в Москве требуют отменить статью 212 УК РФ

Активисты в Москве требуют отменить статью 212 УК РФ

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к 400 часам обязательных работ координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил штаб Навального в Twitter. Боровикова осудили по "дадинской" статье (статья 212.1 УК РФ) за неоднократное нарушение правил проведения акции. Гособвинение требовало назначить ему три года принудительных работ.

Контекст

Владимир Путин, похоже, готовит шумное судилище над российской оппозицией. Такой судебный процесс может стать важнейшей политической вехой для Кремля и всей России, считает Константин Эггерт. (12.09.2019)

Корреспондент DW встретилась с Ильдаром Дадиным сразу после его освобождения из колонии. При личном общении Ильдар рассказал многое из того, о чем не говорят при всех. (02.03.2017)

Как сообщает "Медиазона", сначала активиста в 2018 году оштрафовали за майский митинг против президента Владимира Путина "Он нам не царь", затем ему дважды назначили штрафы за одну и ту же акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Еще один протокол на Боровикова составили из-за акции против строительства мусорного полигона на станции Шиес 7 апреля 2019 года.

Боровиков стал третьим в России осужденным по статье 212.1 УК РФ. Первый реальный срок по статье 212.1 УК получил московский активист Ильдар Дадин. Вторым - в сентябре 2019 года - столичный программист Константин Котов, получивший четыре года колонии по "московскому делу".

23 сентября Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в письме прокурору Москвы сформулировал юридические основания для отмены приговора Котову. В СПЧ напомнили, что, комментируя дело Дадина, Конституционный суд РФ указал: "Назначение лицу наказания в виде лишения свободы возможно лишь при том условии, что нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера".

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    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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