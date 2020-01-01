 Архангельский суд обязал снести постройки на полигоне Шиес | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2020

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Россия

Архангельский суд обязал снести постройки на полигоне Шиес

В течение месяца после вступления в силу решения суда предприятие-инвестор мусорной свалки должно снести эти объекты. Дело рассматривалось почти год.

Акция протеста против строительства мусорного полигона в Архангельске, 3 февраля 2019 года

Акция протеста против строительства мусорного полигона в Архангельске, 3 февраля 2019 года

Арбитражный суд Архангельской области в четверг, 9 января, частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк" и обязал инвестора мусорного полигона снести объекты, которые тот построил на станции Шиес.

Дело рассматривалось почти год. Застройщик настаивал, что все эти объекты временные, в том числе здание для размещения станций водоочистки, двухэтажное здание административно-бытового корпуса с общежитием, зона выгрузки вдоль железнодорожных путей.

Жители Архангельской области и республики Коми выступили против строительства мусорной свалки

Проект строительства полигона в Шиесе правительство Архангельской области утвердило в октябре 2018 года. Предполагалось, что сортировка  отходов будут производиться в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных брикетах мусор отправят по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения в Шиес.

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Жители Архангельска, Северодвинска, Сыктывкара и других населенных пунктов региона с октября 2018 года выступали против строительства самой большой свалки в Европе. Протестующие организовали на месте палаточный лагерь. Власти Архангельской области  обещали в 2020 году организовать общественные слушания для обсуждения проекта строительства полигона. Пока их дата не объявлена. Строительство приостановлено.

Московского мусора становится все больше

Между тем, в декабре стал известен проект новой схемы московского правительства по утилизации отходов до 2029 года. Планов использования полигона Шиес в Архангельскую области в этом проекте нет. Часть московского мусора сожгут на заводах в Подмосковье, а неутилизированный - отправят на полигоны в Калужскую, Владимирскую и Тульскую области. Объем коммунальных отходов в Москве в 2019 году составил 8 млн тонн, строительных и производственных отходов - почти 4 млн тонн.

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  • Нелегеальная утилизация краски

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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  • Крупногабаритный мусор

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 03:35

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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В Москве определили регионы для вывоза мусора

За 10 лет столица планирует вывезти 34 млн тонн отходов в Московскую область и 15 млн тонн - в Калужскую область. Полигона возле Шиеса в Архангельской области в списке нет.  

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